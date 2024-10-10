«Лучше перестраховаться»: новосибирские приюты перестали отдавать черных котов перед Хэллоуином

Черные кошки останутся в приютах до ноября Источник: Рихарда Лем / NGS.RU











В Новосибирских приютах в октябре стараются не пристраивать черных кошек и собак незнакомым людям. Это связано с давней городской легендой: якобы накануне Хеллоуина сатанисты (или подражающие им люди) берут животных черного цвета, чтобы принести их в жертву во время ритуала 31 октября.

Ритуальное жертвоприношение животных, скорее, применяется в африканской традиции Вуду. А 31 октября празднуют совсем другой — кельсткий — праздник уборки урожая Самайн или Самхейн, который в современном мире превратился в Хеллоуин с присущими ему атрибутами.

Тем не менее в октябре взять животное черного цвета из приюта получится с большим трудом. Подозрение у зооволонтеров вызывают вопросы соискателей о том, нет ли на животном белых пятен, можно ли забрать его немедленно. В целом, свидетельств подобного рода звонков не так и много, но приюты, исходя из интересов животных, предпочитают перестраховаться.

Например, такой точки зрения придерживается новосибирец Алексей Аникин, основатель группы «Дикошарая бригада».

— Что касается так называемых сатанистов, я лично знаю людей, которых можно отнести к этой категории. Чтобы они делали какие-то жертвоприношения животных, такого я никогда не видел, только ходят всякие слухи, — объяснил Алексей в разговоре с НГС. — Люди бывают разные, сатанист или нет, но если человек склонен к живодерству, не важно, какой он веры. Тем не менее предубеждение не отдавать чёрных кошек в Хеллоуин на меня тоже влияет, и я стараюсь этого не делать, как бы это не звучало.

Если у животного нет белых пятен, его вам не покажут Источник: Рихарда Лем / NGS.RU











А вот Анна Мешкова из частного мини-приюта «Островок надежды» далека от предрассудков.

— Вне зависимости от времени года хозяева проходят строгий отбор, — говорит волонтер. — Сомнительных не попадалось, но были специфические люди. Если посмотришь на их фотографии, можно заподозрить в сатанизме. Но в итоге они отказывались все хорошими людьми, все хвостики с ними счастливо живут. Но на время Хеллоуина и Бельтайн (Кельтский праздник, который отмечают в мае. — Прим. ред.) приостанавливаем пристрой любых животных, не только чёрных.

Как рассказала НГС одна из основателей «Первого городского приюта» Татьяна Палкина, в 2024 году, как и во все предыдущие годы, она сняла все объявления о пристройстве черных кошек до 1 ноября.

— Если я и отдам черного кота или кошку, то только людям, которых лично знаю, — рассказала НГС Татьяна Палкина. — Остальных я прошу подождать, но предложений очень много, поэтому они обычно не дожидаются и берут животное у кого-нибудь другого. Но бывают и такие люди, которые говорят: «Ваш кот похож на нашего умершего питомца». Они дожидаются.

Татьяне Палкиной не звонили с настойчивой просьбой отдать ей чисто черное животное перед 31 октября.

— Я в реальности с таким ни разу не сталкивалась. Возможно, это просто преувеличение и, так сказать, демонизация сатанистов. Потому что у меня такое впечатление, что чаще все это какие-нибудь малолетки устраивают. Как движение, такого, я думаю, нет. Но все равно перестраховаться нужно. Это лучше, чем один раз ошибиться и отдать животное в руки живодера. Но я вообще отдаю кошек только тем людям, которые мне понравились, зачастую мы потом дружим долгие годы, — говорит волонтер.

Черные кошки обычно не пользуются спросом Источник: Рихарда Лем / NGS.RU











Руководитель приюта «Наследие Бастет» Имран Тано сообщил, что его больше беспокоят безответственные хозяева, чем мифические сатанисты.

— Я никогда с сатанистами, звонящими по объявлениям о черных кошках, не сталкивался, но это не значит, что этого явления не существует. Меня вообще удивляет, откуда эта дурь пошла, потому что, если посмотреть на историю, — убивали чёрных кошек представители немного иного фан-клуба. Перестраховаться, конечно, не лишне, но от некачественного пристроя в «добрые руки» надо беречь котов и кошек всех мастей в любое время года. Например, большой процент хозяев никогда не прививают своих питомцев, при этом выпускают их на улицу, а потом говорят: «Ой, что-то кошечка в пять лет померла, наверное, от старости».

Но одна из жительниц Новосибирска анонимно рассказала корреспонденту НГС, как в 2015 году, живя в Омске, однажды спасла животных от жертвоприношения, а в Новосибирске видела золу, которая могла остаться от ритуального костра.

— Видела остатки ритуальных костров в Матвеевском лесу (от Матвеевки до Одоевского). А когда жила в Омске, стала свидетельницей подготовки к жертвоприношению. Это было в 2015 году. Я тогда смогла забрать животных (кота и петуха) и уйти. А знакомая фермерша, когда петушков пристраивала, рассказывала, что валом шли звонки от людей в поисках чёрного, на кровопускание, — вспоминает сибирячка.