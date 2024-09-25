Сумасшедший бьюти-тренд из Сети: что новосибирский лешмейкер думает о кудрявых ресницах

Такого мы еще не видели Источник: ru.pinterest.com











В Сети завирусился новый бьюти-тренд — кудрявые ресницы. Мастера используют специальные изгибы ресниц, создавая эффект пушистых завитков.

Корреспондент НГС попросила новосибирского лешмейкера Кирилла Шевелева оценить новинку, но как оказалось, специалист с таким трендом еще не сталкивался.

— На полках в специализированных магазинах таких ресниц еще нет, клиенты не просили. Думаю, что до нас еще данная тенденция не дошла, — ответил мастер и предположил, что техника наращивания кудрявых ресничек наверняка не отличается от классических.

Тренд действительно удивляет Источник: Telegram-канал БЬЮТИШНАЯ

Мнение пользователей Сети разделилось: кто-то пишет, что бьюти-новинка интересная и желает попробовать, а кого-то кудрявые ресницы повергли в шок.

— Это что за сумасшествие, — пишет Арина.

— Жуть какая, выглядит отвратительно, — высказалась penny.

— А мне нравится, прикольно, например для фотосессии, — написала Кейт.