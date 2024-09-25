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Стиль и красота обзор Сумасшедший бьюти-тренд из Сети: что новосибирский лешмейкер думает о кудрявых ресницах

Сумасшедший бьюти-тренд из Сети: что новосибирский лешмейкер думает о кудрявых ресницах

Мастер предполагает, что в технике наращивания ничего нового нет

1 254
16 комментариев

Такого мы еще не видели

В Сети завирусился новый бьюти-тренд — кудрявые ресницы. Мастера используют специальные изгибы ресниц, создавая эффект пушистых завитков.

Корреспондент НГС попросила новосибирского лешмейкера Кирилла Шевелева оценить новинку, но как оказалось, специалист с таким трендом еще не сталкивался.

— На полках в специализированных магазинах таких ресниц еще нет, клиенты не просили. Думаю, что до нас еще данная тенденция не дошла, — ответил мастер и предположил, что техника наращивания кудрявых ресничек наверняка не отличается от классических.

Тренд действительно удивляет

Мнение пользователей Сети разделилось: кто-то пишет, что бьюти-новинка интересная и желает попробовать, а кого-то кудрявые ресницы повергли в шок.

— Это что за сумасшествие, — пишет Арина.

— Жуть какая, выглядит отвратительно, — высказалась penny.

— А мне нравится, прикольно, например для фотосессии, — написала Кейт.

Летом пользователи соцсетей активно обсуждали обесцвеченные брови — с такими ходит Глюкоза.

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Комментарии
16
Татьяна 53
46 минут
Это всё от безделья. На овечку будет похожа
MariSha
37 минут
Имитация производства, при отсутствии работы.
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