Сумасшедший бьюти-тренд из Сети: что новосибирский лешмейкер думает о кудрявых ресницах

В Сети завирусился новый бьюти-тренд — кудрявые ресницы. Мастера используют специальные изгибы ресниц, создавая эффект пушистых завитков.
Корреспондент НГС попросила новосибирского лешмейкера Кирилла Шевелева оценить новинку, но как оказалось, специалист с таким трендом еще не сталкивался.
— На полках в специализированных магазинах таких ресниц еще нет, клиенты не просили. Думаю, что до нас еще данная тенденция не дошла, — ответил мастер и предположил, что техника наращивания кудрявых ресничек наверняка не отличается от классических.
Мнение пользователей Сети разделилось: кто-то пишет, что бьюти-новинка интересная и желает попробовать, а кого-то кудрявые ресницы повергли в шок.
— Это что за сумасшествие, — пишет Арина.
— Жуть какая, выглядит отвратительно, — высказалась penny.
— А мне нравится, прикольно, например для фотосессии, — написала Кейт.
Летом пользователи соцсетей активно обсуждали обесцвеченные брови — с такими ходит Глюкоза.