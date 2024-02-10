Проходите, ложитесь: как парень из Новосибирска наращивает ресницы красоткам и сколько можно заработать на этом

Кто-то когда-то придумал, что бьюти-индустрия — это история для женщин, про женщин, и вообще мужикам тут не место. Стереотип, который сегодня все больше подвергается критике. В салонах красоты мы нередко встречаем брутальных мастеров маникюра в мужском лице, но будем честны — парень-лэшмейкер все еще вызывает удивление и интерес. Кирилл Шевелев не знает, единственный ли он в городе мастер по наращиванию ресниц, но говорит, что мужчин — коллег по цеху еще не встречал. Корреспондент НГС поговорила с Кириллом — он рассказал, почему выбрал для себя сферу красоты, как реагируют на него клиенты и можно ли заработать на ресничках.
В необычную для парня профессию Кирилла Шевелева привел интерес и желание помочь девушкам стать еще красивее. Он считает, что в бьюти-сфере можно развиваться и проявлять творческий потенциал, а ему нравится делать мир прекраснее. Работа кропотливая — Кирилл признается, что ремесло далось не сразу.
— В начале было тяжело, опускались руки, но у меня была цель, и я решил идти до конца, — рассказывает он и добавляет, что профессия его дисциплинирует.
Парню нравится то, что работа лэшмейкера дарит новые знакомства, возможности и хороший заработок. В обучение он вложил около 40 тысяч рублей, и они уже окупились.
Как и во многих профессиях, зарплата зависит от объема работы: пресловутое «как потопаешь, так и полопаешь», применимо и здесь.
— Конкретную сумму назвать затрудняюсь, доход плавающий, но могу сказать, что выше среднего. У меня есть основная работа — продавец-консультант в «Алло Мама», а наращивание ресниц — больше хобби и дополнительный заработок, — объясняет Кирилл.
По началу Кирилл Шевелев работал в салоне красоты, на потоке. Первую клиентку он вспоминает с улыбкой.
— Было очень волнительно, у меня тряслись руки — настраивался полчаса, чтобы приступить к работе. Но как только начал, все пошло так, как и должно быть.
Клиентки удивлялись, увидев улыбчивого парня, но оценив результат, возвращались вновь. Иногда девушки пишут Кириллу личные сообщения, желая продолжить общение, но знакомства Кирилла не интересуют. Он говорит, что сейчас у него на первом плане работа — с личной жизнью разберется позже.
Клиентов-мужчин у Кирила не было, но это не значит, что услуга их не интересует. Еще в 2020 году НГС писал материал о мужском наращивании ресниц — оказывается, в нем есть свои особенности.
Набив руку и сформировав клиентскую базу, Кирилл ушел в свободное плавание. Парень арендует место и работает сам на себя, развивает социальные сети, рекламируя свою услугу. Прайс начинается от 1700 рублей.
Молодой человек рассказывает, что часто сталкивается с удивлением, когда рассказывает о своей профессии, но со стереотипным отношением — никогда. Да, общество привыкло к тому, что в бьюти-сфере обычно работают девушки и женщины, но ведь запретов по гендерному признаку нет.
— Это такая же профессия, как и любая другая. Пол абсолютно не важен, важно качество предоставления услуги, — уверен Кирилл. — На своей практике я еще не встречал лэшмейкеров-мужчин, а вот мастера маникюра уже не редкость.
Кирилл прав: все чаще в салонах можно встретить мастера ногтевого сервиса в мужском лице, кроме того, в городе работают отдельные маникюрни для мужчин.
Кирилл планирует развиваться в бьюти-индустрии — ему интересно окрашивание и ламинирование бровей. У парня плотный рабочий график, но он уверен, что обязательно найдет время для обучения. Друзья и близкие поддерживают его и желают успехов.
— Главное поставить четкую цель и стараться. Обязательно получится. Возможно, не с первого раза, но я уверен, если приложить максимум усилий, то результат порадует, — считает Кирилл.
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