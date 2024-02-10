freedom
Реклама
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 2/10
usd 90.89
eur 97.94
СрочноВ Новосибирске бушует непогода — онлайн
Все новости
Все новости
Истории

Проходите, ложитесь: как парень из Новосибирска наращивает ресницы красоткам и сколько можно заработать на этом

Клиентки флиртуют с ним и шлют сообщения в личку, но на первом месте у Кирилла работа, а не личная жизнь

140

Кириллу Шевелеву 25 лет, шесть лет назад он переехал в Новосибирск после окончания колледжа

Поделиться

Кто-то когда-то придумал, что бьюти-индустрия — это история для женщин, про женщин, и вообще мужикам тут не место. Стереотип, который сегодня все больше подвергается критике. В салонах красоты мы нередко встречаем брутальных мастеров маникюра в мужском лице, но будем честны — парень-лэшмейкер все еще вызывает удивление и интерес. Кирилл Шевелев не знает, единственный ли он в городе мастер по наращиванию ресниц, но говорит, что мужчин — коллег по цеху еще не встречал. Корреспондент НГС поговорила с Кириллом — он рассказал, почему выбрал для себя сферу красоты, как реагируют на него клиенты и можно ли заработать на ресничках.

В необычную для парня профессию Кирилла Шевелева привел интерес и желание помочь девушкам стать еще красивее. Он считает, что в бьюти-сфере можно развиваться и проявлять творческий потенциал, а ему нравится делать мир прекраснее. Работа кропотливая — Кирилл признается, что ремесло далось не сразу.

— В начале было тяжело, опускались руки, но у меня была цель, и я решил идти до конца, — рассказывает он и добавляет, что профессия его дисциплинирует.

Парню нравится то, что работа лэшмейкера дарит новые знакомства, возможности и хороший заработок. В обучение он вложил около 40 тысяч рублей, и они уже окупились.

Как и во многих профессиях, зарплата зависит от объема работы: пресловутое «как потопаешь, так и полопаешь», применимо и здесь.

— Конкретную сумму назвать затрудняюсь, доход плавающий, но могу сказать, что выше среднего. У меня есть основная работа — продавец-консультант в «Алло Мама», а наращивание ресниц — больше хобби и дополнительный заработок, — объясняет Кирилл.

Семья и друзья поддерживают парня, хотя их тоже удивляет его выбор

Семья и друзья поддерживают парня, хотя их тоже удивляет его выбор

Поделиться

По началу Кирилл Шевелев работал в салоне красоты, на потоке. Первую клиентку он вспоминает с улыбкой.

— Было очень волнительно, у меня тряслись руки — настраивался полчаса, чтобы приступить к работе. Но как только начал, все пошло так, как и должно быть.

Клиентки удивлялись, увидев улыбчивого парня, но оценив результат, возвращались вновь. Иногда девушки пишут Кириллу личные сообщения, желая продолжить общение, но знакомства Кирилла не интересуют. Он говорит, что сейчас у него на первом плане работа — с личной жизнью разберется позже.

Клиентов-мужчин у Кирила не было, но это не значит, что услуга их не интересует. Еще в 2020 году НГС писал материал о мужском наращивании ресниц — оказывается, в нем есть свои особенности.

Бьюти-индустрия, по мнению Кирилла, — идеальное место для развития творческого потенциала

Бьюти-индустрия, по мнению Кирилла, — идеальное место для развития творческого потенциала

Поделиться

Набив руку и сформировав клиентскую базу, Кирилл ушел в свободное плавание. Парень арендует место и работает сам на себя, развивает социальные сети, рекламируя свою услугу. Прайс начинается от 1700 рублей.

Молодой человек рассказывает, что часто сталкивается с удивлением, когда рассказывает о своей профессии, но со стереотипным отношением — никогда. Да, общество привыкло к тому, что в бьюти-сфере обычно работают девушки и женщины, но ведь запретов по гендерному признаку нет.

— Это такая же профессия, как и любая другая. Пол абсолютно не важен, важно качество предоставления услуги, — уверен Кирилл. — На своей практике я еще не встречал лэшмейкеров-мужчин, а вот мастера маникюра уже не редкость.

Кирилл хочет изучить нишу бровей, чтобы расширить спектр услуг

Кирилл хочет изучить нишу бровей, чтобы расширить спектр услуг

Поделиться

Кирилл прав: все чаще в салонах можно встретить мастера ногтевого сервиса в мужском лице, кроме того, в городе работают отдельные маникюрни для мужчин.

Кирилл планирует развиваться в бьюти-индустрии — ему интересно окрашивание и ламинирование бровей. У парня плотный рабочий график, но он уверен, что обязательно найдет время для обучения. Друзья и близкие поддерживают его и желают успехов.

— Главное поставить четкую цель и стараться. Обязательно получится. Возможно, не с первого раза, но я уверен, если приложить максимум усилий, то результат порадует, — считает Кирилл.

Что еще почитать

«Бывает, на меня пялятся»: мужчины стали чаще ходить на маникюр — какой дизайн они любят и сколько тратят на ноготочки.

Питикюр и SPA с черной икрой: 5 необычных бьюти-процедур, о которых вы никогда не слышали.

«Выжигает куски кожи»: 9 популярных процедур красоты, которые ни за что не станут делать себе мастера.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

Наращивание ресницБьюти-индустрияНеобычные профессии
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter