Проходите, ложитесь: как парень из Новосибирска наращивает ресницы красоткам и сколько можно заработать на этом

В необычную для парня профессию Кирилла Шевелева привел интерес и желание помочь девушкам стать еще красивее. Он считает, что в бьюти-сфере можно развиваться и проявлять творческий потенциал, а ему нравится делать мир прекраснее. Работа кропотливая — Кирилл признается, что ремесло далось не сразу.

— В начале было тяжело, опускались руки, но у меня была цель, и я решил идти до конца, — рассказывает он и добавляет, что профессия его дисциплинирует.

Парню нравится то, что работа лэшмейкера дарит новые знакомства, возможности и хороший заработок. В обучение он вложил около 40 тысяч рублей, и они уже окупились.