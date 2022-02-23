Не надо стесняться: первая мужская маникюрня заработала в Новосибирске. Кому брутальные ноготочки?

Первая в Сибири мужская маникюрня заработала в Новосибирске. Суровое брутальное пространство в стиле лофт, где на выбор предлагают перечень услуг базового ухода за собой — маникюр, педикюр или парафинотерапию (для тех, чьи руки обветрены и кожа шелушится). Многие мужчины к открытию необычного заведения отнеслись скептически и с недоверием, но нашлись и те, кто с удовольствием записался на ноготочки. Корреспондент НГС Алена Золотухина пообщалась с владельцами студии и выяснила, что из себя представляет первая мужская маникюрня.
Про студию
Для того чтобы открыть студию с простым и понятным для всех названием «Мэнс Хэндс» (руки мужика), понадобилось: энтузиазм, желание дать новое нашему городу и полтора миллиона рублей. У руля мужской маникюрни стоят три молодых человека — Иван, Дмитрий и Валентин, заручившиеся поддержкой двух инвесторов. В августе 2021 года партнеры ударили по рукам и начали искать помещение, а уже в ноябре «Мэнс Хэндс» принимала первых клиентов. Маникюрня расположилась во дворе второй арки на улице Коммунистическая, заняв место бывшего магазина подарков Murchim Shop (тот, что был напротив котокафе). На ремонт ушло около
По словам владельцев студии, в городе есть спрос на мужской маникюр, но загвоздка в том, что не каждый мужчина без стеснения готов прийти в женский салон красоты. Именно поэтому было решено создать то пространство, в котором обычному мужику будет комфортно — в «Мэнс Хэнд» нет ни розового цвета, ни пастельных оттенков стен, ни инстаграмно девчачьих фотозон. Есть суровый лофт, рок, бокс по телевизору, игровая приставка в зоне ожидания и бутылки крепкого алкоголя в качестве декора на полках.
— Слово маникюр обычно ассоциируется с женскими салонами, наращиванием, покраской, цветным покрытием. Никто не думает о том, что это базовая уходовая процедура. Ногти и руки у мужчин и женщин одинаковые. Покраска и наращивание — первый барьер в восприятии людей, который мы стараемся преодолеть, — объясняет Валентин Мошкин, один из создателей студии. Молодой человек занимается маркетингом и подбором персонала.
Парадокс: в мужской маникюрне мастера — женщины. Валентин объясняет это тем, что в Новосибирске среди мужчин нет мастеров такого качества, которое им необходимо. Команда проводила несколько собеседований, но кандидата так и не нашли.
— Мы не против принять на работу мужчину, но пока этой профессии обучаются в основном девушки. Есть крутые мастера, но они работают сами на себя, искать сотрудника по нашей сфере через HeadHunter сложно, — сожалеет Валентин и добавляет, что иногда клиенты настаивают на том, чтобы их записали именно к мастеру-девушке, возможно им так комфортнее.
Что предлагают
Стоимость маникюра 1000 рублей без покрытия, 1500 рублей с покрытием. Дизайн одного ногтя обойдется в 150 дополнительных рублей, наклейка и стемпинг — 50 рублей. Снятие покрытия — 300 рублей, а парафинотерапия — 400 рублей. Педикюр без покрытия 2400 рублей, с покрытием 2900 рублей.
— Наша задача сделать так, чтобы уход за руками мужчины стал таким же привычным, как подстричься, побриться, почистить обувь или помыть машину. История не про эпатаж, а про базовый уход — это и сложно, и интересно одновременно. В первую очередь мы двигаем именно эту мысль, — объясняет Валентин.
Стереотипы
Стереотип о том, что маникюр — не мужское занятие, владельцев студии никак не трогает. Все трое говорят, что их клиент приходит сам, не испытывая неловкости и осознавая, для чего ему нужна процедура. А те, кто привык подстригать ногти дома или обкусывать их зубами, могут продолжать это делать, в модное заведение силком их никто не гонит. Барбершопы тоже по началу воспринимались скептически.
— Это нормальный путь любой новой услуги — пройти все стадии от отрицания до принятия, — рассуждает Валентин Мошкин. — Когда есть небольшое количество людей, которое готово пробовать новое в силу характера, интереса, своих убеждений, которое не боится, так называемые инфлюенсеры. Они пробуют, показывают, что это обычная нормальная история. За ними подтягивается другая часть, которая сомневалась, но получила пример в медиапространстве — это можно делать. После уже можно подключать широкую аудиторию, которая уже принимает процедуру как базовую и понимает, что ничего такого в этом нет. Мы понимаем, что путь непростой, где-то будет сложно, но мы к этому готовы, сами его выбрали, вот идем, нам нравится.
Руки мужика
Помимо базовой процедуры маникюра (подстричь, подпилить и обработать зону кутикулы), клиент может нанести прозрачное или цветное покрытие, наклеить на ноготь наклейку или нарисовать по запросу любой дизайн — обычно это минималистичные точки или линии черного цвета на прозрачной основе. Можем предположить, что тренд на надписи на ногтях задал Юрий Дудь (вспоминаем нашумевший punk rock), хотя и до него представители мира кино, моды и музыки занимались подобными вещами.
— Кто-то проспорил и делает нанесение на все ногти с ярким дизайном, кто-то готовит ногти под мероприятие и наносит определенные символы или картинки, а есть те, кому нужен инфоповод, чтобы хайпить в соцсетях, — перечисляет Валентин.
Возрастной диапазон клиентов маникюрни варьируется от 20 до 45 лет. Как правило, это та категория мужчин, которая имеет постоянную хорошую работу или свой бизнес, и знает, для чего ему маникюр. Им важно следить за собой, важно, какую одежду они носят, на какой машине ездят, где ужинают, им важно держать лицо и уделять внимание себе. Те, кто помоложе, приходят сами, мужчин постарше записывают их вторые половинки. Бывает, что пара приходит на процедуру вместе.
— Забавно наблюдать обратную ситуацию, когда мужчина удобно расположился в маникюрном кресле, а его спутница терпеливо ждет на диване, — улыбается Валентин.
Мы попросили мужчин, которые уже опробовали процедуру на себе поделиться впечатлениями.
— Я остался доволен и не вижу причин, почему туда не стоит возвращаться. В студии работают приятные девушки, которые поддерживают любой разговор, так что впечатления после весьма позитивные. У меня был маникюр с дизайном на паре пальцев, потому что было интересно, как это будет выглядеть у меня. По итогу забавно, но понял, что для меня это не на постоянку. Не вижу никаких проблем с тем, что мужской маникюр набирает популярность, и считаю, что давно пора. У мужчины должны быть всегда ухоженные руки и пальцы — это как мыть голову по утрам, — уверен 30-летний новосибирец Сергей Горобец. Он работает управляющим в двух компаниях сферы общепита.
— Каждый решает сам, как одеваться, что делать с телом, волосами или ногтями. Мне нравится ходить так. А следуют ли остальные этому или нет — это дело каждого, и мне не очень интересно. Я второй раз крашу ногти, и второй раз с небольшим рисунком, — подчеркивает Сергей Коломенкин, DevRel-специалист компании 2ГИС.
В планах у владельцев бизнеса открыть салон по франшизе в Москве, где заведения подобного формата активно процветают. Кроме того, уже ведутся работы по поиску помещения для маникюрни в Академгородке.
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