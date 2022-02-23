Не надо стесняться: первая мужская маникюрня заработала в Новосибирске. Кому брутальные ноготочки?

Для того чтобы открыть студию с простым и понятным для всех названием «Мэнс Хэндс» (руки мужика), понадобилось: энтузиазм, желание дать новое нашему городу и полтора миллиона рублей. У руля мужской маникюрни стоят три молодых человека — Иван, Дмитрий и Валентин, заручившиеся поддержкой двух инвесторов. В августе 2021 года партнеры ударили по рукам и начали искать помещение, а уже в ноябре «Мэнс Хэндс» принимала первых клиентов. Маникюрня расположилась во дворе второй арки на улице Коммунистическая, заняв место бывшего магазина подарков Murchim Shop (тот, что был напротив котокафе). На ремонт ушло около 500 000 рублей — ломали стены, поднимали пол, боролись с проводкой.

По словам владельцев студии, в городе есть спрос на мужской маникюр, но загвоздка в том, что не каждый мужчина без стеснения готов прийти в женский салон красоты. Именно поэтому было решено создать то пространство, в котором обычному мужику будет комфортно — в «Мэнс Хэнд» нет ни розового цвета, ни пастельных оттенков стен, ни инстаграмно девчачьих фотозон. Есть суровый лофт, рок, бокс по телевизору, игровая приставка в зоне ожидания и бутылки крепкого алкоголя в качестве декора на полках.