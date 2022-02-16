В Новосибирске резко вырос спрос на мужские бьюти-услуги — они делают и эпиляцию, и педикюр

Спрос на мужские бьюти-услуги за год вырос в Новосибирске на 101% — мужчины ходят на маникюр, педикюр и эпиляцию. Такую статистику приводит сайт «Авито.Услуги», который проанализировал спрос и предложение в этой сфере.



— За прошедший год вырос спрос на мужской маникюр и педикюр. Популярность этой услуги в Новосибирске выросла на 160% по сравнению с 2020 годом. Средняя стоимость мужского маникюра в городе в течение последнего года составила 550 рублей и не отличается от стоимости услуг для женщин, сообщили аналитики платформы.