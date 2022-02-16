В Новосибирске резко вырос спрос на мужские бьюти-услуги — они делают и эпиляцию, и педикюр

Спрос на мужские бьюти-услуги за год вырос в Новосибирске на 101% — мужчины ходят на маникюр, педикюр и эпиляцию. Такую статистику приводит сайт «Авито.Услуги», который проанализировал спрос и предложение в этой сфере.
— За прошедший год вырос спрос на мужской маникюр и педикюр. Популярность этой услуги в Новосибирске выросла на 160% по сравнению с 2020 годом. Средняя стоимость мужского маникюра в городе в течение последнего года составила 550 рублей и не отличается от стоимости услуг для женщин, сообщили аналитики платформы.
Кстати, спрос на эти услуги среди мужчин растет не только в Новосибирске, но и по всей России. Например, в Оренбурге — в 4,5 раза за год, в Ульяновске — в 3,5 раза, в Рязани — в 2,5 раза, в Воронеже — в 2 раза. Меньше всего маникюром интересуются в Новокузнецке, Набережных Челнах, Волгограде и Саратове.
Также в списке популярных услуг в Новосибирске — мужская депиляция и эпиляция: за год спрос на эти процедуры вырос почти в 2,5 раза: на 142% и 143% соответственно.
— Средняя стоимость процедуры для мужчин зависит от метода и техники, а также обрабатываемой части тела. В среднем, депиляция одной зоны обойдется примерно в 200 рублей. Стоимость процедуры в зоне подмышек, спины и груди дороже и обычно варьируется от 300 до 700 рублей за один сеанс, — подсчитали эксперты сервиса.
Кроме новосибирцев, стали больше интересоваться этими процедурами в Набережных Челнах (спрос вырос в 3,5 раза), в Омске (в 3 раза) и в Рязани (в 2 раза).
По-прежнему растет спрос на услуги барберов (за год популярность этой услуги выросла на 128%). Средняя стоимость мужских стрижек в Новосибирске составила 450 рублей, цена растет в зависимости от сложности работы, подсчитали аналитики «Авито.Услуги».
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