«Новосибирск стал казаться скучным»: сибирячка устраивает миллионные fashion-показы для ОАЭ — модели встают в очередь на участие

Сибирячка организовывает fashion-показы в ОАЭ Источник: Оксана Малашкевич











Свет софитов, вспышки камер, ослепительные улыбки, безупречные наряды, шик, блеск и дороговизна — нет, это не описание фильма или глянцевой картинки из интернета, а реальность, в которую окунулась сибирячка Оксана Малашкевич. Два года назад она начала проводить fashion-показы в Дубае — вывозить в Эмираты сибирских дизайнеров и моделей. Ее эффектные шоу имеют успех. Специально для НГС Оксана рассказала, какие суммы уходят на организацию одного модного показа и сколько на этом бизнесе можно заработать.

Оксана Малашкевич — женщина активная и целеустремленная. Она многим занимается: является и международным ивент-организатором, и продюсером, и диджеем, и общественным деятелем. Как она все успевает — большой вопрос.

Два года назад Оксане поступило предложение от бизнес-партнера основать фирму по организации мероприятий в Дубае. Имея огромный опыт в сфере развлечений, сибирячка согласилась — так началась новая яркая глава в ее жизни.

На фото — модельер и преподавать Саид Омари из ОАЭ со своими учениками и гостями шоу Источник: Оксана Малашкевич











В Эмиратах Оксана организовывает бьюти-конференции, бизнес-игры, нетворкинги, но особенно ей нравятся fashion-показы, на которые съезжаются дизайнеры, модельеры и модели со всего мира, включая Сибирь.

— Мне в голову пришла идея — у нас в Новосибирске много талантливых интересных дизайнеров и моделей, которые не нашли реализации в профессии и мечтали попасть на большой подиум. Я решила все это масштабировать и вывезти сибирскую делегацию в ОАЭ. Совместить полезное с приятным: принять участие в fashion-шоу и отдохнуть в восточной стране. Так стали получаться крутые женские туры, — объясняет Оксана Малашкевич.

В показе принимают участие дизайнеры с разных уголков мира, заявку оставляет и представители местной индустрии Источник: Оксана Малашкевич











Шоу Оксана и ее команда создают с нуля — тщательно выбирают площадку, устанавливают подиум, агенты занимаются поиском моделей и дизайнеров. Работа большая, кропотливая и творческая. На организацию уходит до 2-х миллионов рублей, в зависимости от количества участников.

Блогер и певица Виктория Аршина, дизайнер Вера Шашерина и Оксана Малашкевич Источник: Оксана Малашкевич











Как объяснила Оксана, средства на шоу берутся из организационных взносов — это 300-350 долларов с участника. Участники — модели, партнеры и дизайнеры. Их количество варьируется от показа к показу.

— В сервисный сбор входит само участие, аккредитация, подготовка необходимых документов — в Эмиратах нужен пермит, то есть разрешение на работу. Перелет и проживание участники оплачивают самостоятельно, но при договоренности — этими вопросами могу заняться я или моя помощница, — говорит сибирячка.

Оксана всегда была активной и целеустремленной, а Дубай показал ей, что в своих стремлениях предела не существует Источник: Оксана Малашкевич











Показы получаются эффектными и масштабными, съезжается много людей: известные ведущие, артисты, блогеры, пресса, фотографы и операторы, — все в лучших традициях Недель мод в странах Европы или Нью-Йорке.

Интересно, что в Дубае ценятся модели «а-ля натюрель», а не худосочные и высокие манекенщицы с параметрами 90-60-90. В приоритете возрастные модели и «плюс сайз». Участие в показе принимают и начинающие модели, и даже дети. Многие прилетают семьями и показывают на подиуме «фэмили лук».

Оксана с телеведущей Ольгой Солнце. Вы можете помнить ее по реалити-шоу «Дом-2» Источник: Оксана Малашкевич











— Для участников из Сибири — это шикарная возможность выйти на международный уровень, повысить узнаваемость бренда, заключить выгодные контракты, наладить связи, презентовать свой продукт. Некоторые дизайнеры после шоу даже планируют открывать бутики в Дубае, — перечисляет организатор показов.

Доход с одного fashion-показа делится на команду. За свою работу сама Оксана получает примерно 300 тысяч рублей. Такой доход позволяет ей месяц спокойно жить в Новосибирске и не работать, проводить время с семьей.

Поездка длится 5 дней, участники и организаторы успевают и поработать, и отдохнуть — Дубай потрясающе красив Источник: Оксана Малашкевич











Поездки Оксана Малашкевич организовывает раз в квартал. Кроме Дубая, fashion-показы прошли в Тбилиси (Грузия) и в Анталье (Турция). В октябре команда снова отправится в Эмираты — следующее шоу намечено на 25 число. Подготовка идет полным ходом.

Показ будет отличаться от предыдущих. На этот раз организаторы решили выделить лучших дизайнеров и наградить их: победителя ждет приз — следующая поездка станет бесплатной.

От Новосибирска на шоу в октябре поедут бренды Malina Bonita, Vera Shasherina, Buro21.4 и начинающие малоизвестные дизайнеры. А из Республики Тыва на fashion-день собирается целый Театр мод.

Вот в таком красивом белом зале проходил один из последних fashion-показов Источник: Оксана Малашкевич











Оксана очень рада тому, что ее идея прижилась и получила развитие. Говорит, что чувствует невероятную гордость за новосибирских представителей fashion-индустрии.

— Когда начинается само шоу дух захватывает, это невероятно красиво! — эмоционально рассказывает сибирячка.

В планах у Оксаны и ее партнера открытие модельной школы в самом Дубае — за годы работы накоплено много опыта, которым хочется делиться. Женщина говорит, что модели уже встают в очередь, чтобы поучаствовать в показе, и просят закрепить их за конкретным дизайнером.

На фото слева — Оксана и дизайнер из Саудовской Аравии Omar Agha, справа — участники показа и блогер Таня Барби: ее очень любят за границей Источник: Оксана Малашкевич











Сибирские представители fashion-индустрии, по словам организатора, ничуть не уступают европейским. Даже наоборот. Бывает, что дизайнеры продают целые коллекции — контракты заключаются сразу после показа.

Церемония награждения дизайнеров Источник: Оксана Малашкевич











— Знаете, после работы за границей, Новосибирск стал казаться скучным. Стоило раз окунуться в эту сказку… Очень хочу показать ее остальным, — делится Оксана. — К сожалению, наш регион не дает таких возможностей для развития, а Дубай — город будущего.

Сибирячке нравится одежда в арабском стиле — она носит халаты с удовольствием Источник: Оксана Малашкевич











Сейчас Оксана усиленно учит английский язык и увлеченно разбирается в культуре и традициях Арабских Эмиратов.

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