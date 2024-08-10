Показатель «фи»: читательницы НГС просканировали лица по золотому сечению и узнали, насколько они идеальны (или нет)

Существует ли идеал красоты? Поделитесь своим мнением в комментариях Источник: Анастасия Волкова











В эпоху расцвета глянца было модно высчитывать красоту по сложной формуле, в основе которой лежит теория о золотом сечении. Казалось бы, о математических вычислениях на предмет идеальных пропорций все давно забыли, пока лондонский ученый не провел исследование — новой иконой красоты стала актриса Аня Тейлор Джой. Редакция НГС предложила сибирячкам проанализировать свои лица, опираясь на теорию о золотом сечении — девушки показали свои фотографии, а также порассуждали на тему погони за идеалом и уместности вычисления красоты по формуле.



Ученого из Лондона зовут Джулиан Де Сильва. Он рассчитал показатель золотого сечения — он равен числу 1.618, его ещё обозначают греческой буквой «фи». Считается, что есть параметры внешности, которые соответствуют принципу золотого сечения лица, и чем ближе пропорции лица к числу «фи», тем красивее человек.

Актрисы: Аня Тейлор Джой, Зендая, Марго Робби Источник: kinopoisk.ru











Вместе с Аней Тейлор Джой в новый список самых красивых с точки зрения цифр женщин попали актрисы Зендая и Марго Робби, певицы Тейлор Свифт и Бейонсе, модель Белла Хадид.



Формулу Джулиана Де Сильвы мы не знаем, поэтому анализ красоты лица наших читательниц провели через приложение Beauty Scanner. Смотрим, что получилось и приводим комментарии сибирячек от первого лица.

Оксана, 34 года, ивент-менеджер

Оксана считает, что поиск идеала красоты — тема вечная Источник: Оксана Зоммер











— На существование имеет право любая теория, а разделять ее или нет — личное дело каждого. В любом случае, не зря эта теория возникла ещё в древности, и до сих пор применяется многими художниками и врачами. В конце концов, определенные стандарты идеальных пропорций существовали всегда.



Идеал у каждого свой, человек может быть идеальным с точки зрения формулы золотого сечения, но абсолютно не прельщать. Для меня идеал красоты — молодая Моника Белуччи, и дело здесь не в пропорциях и формулах. Помимо внешних данных, человек привлекает энергией. Можно быть идеальной картинкой, но без харизмы, шарма, женственности.

Сибирячка отметила, что в каждую эпоху был свой идеал красоты — он постоянно меняется Источник: Оксана Зоммер











Мне говорят, что у меня красивое лицо, но сама я так не считаю. За кожей лица ухаживаю так же, как большинство женщин: уходовая косметика, иногда — посещение косметолога. Ухоженность, пропорции, макияж, безусловно важны, но для настоящей красоты и привлекательности этого мало.



Аню Тейлор Джой не считала красивой никогда, но это дело вкуса. Из прочих мне нравится только Марго Робби, мнение касаемо остальных так же не разделяю, у меня другие идеалы.



Анастасия, 24 года, индивидуальный предприниматель

Анастасия считает, что важно не стремиться к идеалу, а нравится себе в зеркале Источник: Анастасия Волкова











— Я не слышала о такой теории, но стало интересно, как можно вычислить красоту по формуле? Мне кажется, каждый красив по-своему, у каждого свой идеал и свое «красиво» в голове. Если девушке хочется идеальное, в ее понимании лицо, она идет к косметологу или хирургу. Как по мне — главное, чтобы отражение в зеркале радовало. Идеальной ты можешь быть только для себя.



Внешность Ани Тейлор Джой, на мой взгляд, вполне обычная, есть множество девушек, которые не уступают по красоте этой актрисе. Единственное, что я заметила, у всех девушек из списка схожий овал лица, нос и губы, наверное поэтому они входят в список идеальных красавиц по золотому сечению. Анджелины Джоли не хватает, а еще мне очень нравится актриса популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь», лицо Ханде Эрчел я считаю идеальным.

Анастасия считает, что у каждого свое «красиво» в голове Источник: Анастасия Волкова











Мне говорят комплименты, но не разделяют — лицо или фигура. Я себя не оцениваю — какая есть, внешность с легкими недостатками: у меня проблемная кожа. Уход простой: пенка для умывания, крем, маска. В моем понимании идеальное лицо — то, что без высыпаний, с ровным тоном — люди на это обращают внимание, а не на пропорции. Ухоженное лицо даже без макияжа будет выглядеть шикарно.



Виктория, 36 лет, художник, гончар

Виктория считает, что идеалы красоты придуманы маркетологами в сфере косметологии Источник: Виктория Гончар











— Если теория о золотом сечении была придумана, значит кто-то в ней нуждался. Люди любят усложнять себе жизнь, вот и высчитывают красоту по формуле. Если учёные, которые придумали золотое сечение, считают, что есть идеальные и не идеальные, пусть так и будет. Скольких людей это интересует? Я не думаю, что много. Я бы не делила никого ни по каким признакам внешности. Люди гоняется за идеалами, которые придумали маркетологи в сфере косметологии. Почему? Потому что реклама играет огромную роль в жизнях людей.

Мне ни разу не говорили, что моё лицо идеальное. Мне говорили, что я красивая. Я не оцениваю себя, я люблю себя. Уход заключается только в умывании, увлажнении, косметолог 1 раз в год (чистка). Для меня идеальное лицо — это чистое и свежее, ухоженное. Макияж в меру. Сама я не ношу макияж, но люблю, когда девушки, женщины умеют подчёркивать черты лица: глаза, губы.

Виктория за естественную красоту, она отказалась от макияжа Источник: Виктория Гончар











Все те женщины, которые считаются красивыми с точки зрения золотого сечения, безусловно красивы, как и все остальные женщины мира. Лицо актрисы Алёны Михайловой очень красиво, мне нравятся ее стиль жизни, ценности. Сейчас я смотрю продолжение сериала «Секс в большом городе»: Кэрри очень красивая и Саманта. Мои подруги очень красивы. Они, конечно, не знаменитости, но я не могла не сказать о них. Я все же определяю не по лицу, а по ценностям человеческим — это гораздо важнее.

Ульяна, 35 лет, фитнес-тренер

Ульяна считает, что идеальных женщин нет, но есть неповторимые Источник: Ульяна Заря











— Тема красоты — одна из самых популярных и важных для девушек, женщин. Не только видеть, но и осознавать, что ты красива еще и по научным и теоретическим формулам — дополнительный способ самоудовлетворения. Почему бы и нет? Мое мнение: ⁠идеальных нет, есть неповторимые — и это каждая из нас. Думаю, ко всему нужно относиться без фанатизма, а женщины всегда между собой либо конкурируют, либо солидарны.



Мной всегда восхищался мой отец, это дало мне по жизни огромную уверенность в себе. Конечно отдельное внимание я уделяю ежедневному очищению и увлажнению. Посещаю косметолога, но редко. Признаюсь, в моем лице есть место инъекциям, но сейчас активно применяю технику самомассажа и хочу отказаться от «уколов красоты». Идеальное лицо — это комплекс ухода, правильного макияжа. Свежий, отдохнувший взгляд и обаятельная улыбка занимают первое место.

Идеальность лица для Ульяны заключается не в пропорциях, а в ухоженности Источник: Ульяна Заря











Аня Тейлор действительно с утонченными, а главное невероятно удивительными чертами лица. Очень красивая девушка. Все остальные лично для меня являются очень красивыми, на некоторых я даже стараюсь иногда быть похожей. Например, я делала окрашивание под цвет волос как у Бейонсе, люблю ее аппетитные формы тела. Стиль в одежде Марго Робби — это особенно прекрасно и женственно. Я бы добавила в список еще Дженнифер Лопес и Пенелопу Крус — очень красивые женщины.



Ольга, 36 лет, карьерный консультант

Ольга считает, что идеал — это всего на всего вкусовщина Источник: Ольга Маршеруева











— Теория золотого сечения применяется в живописи, архитектуре, но, как мне кажется, не применима к лицам. Под золотое сечение попадают разные типажи, одни мне кажутся красивыми, другие — нет, хотя с точки зрения сечения они идеальны. Получается, что идеальное для меня некрасивое. Лицо Ани Тейлор Джой не кажется мне привлекательным, но оно считается идеальным. Марго Робби — да, для меня она красива. Лицо Зендаи интересное и необычное. Они все разные.



Идеала не существует. Есть вкусовщина — кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетки. Для кого-то пухлые губы и большие глаза — привлекательны, для других вовсе нет. Одни тиражируют информацию про нечто идеальное, другие, если недостаточно внутренней силы, начинают себя под этот «идеал» подгонять.

Ольге нравится ее неидеальное с точки зрения золотого сечения лицо и она не хотела бы ничего в себе менять Источник: Ольга Маршеруева











Я не рассматриваю человека отдельно как лицо. Есть такое понятие, как эффект ореола. Если человек в принципе вам приятен (по любому параметру, например, он умный или добрый, или два в одном), то автоматически он становится вам и более симпатичен внешне. И наоборот. Поэтому, красивое лицо для меня — это прежде всего приятный человек. Здоровье — цвет кожи, зубов — это тоже создает впечатление, что человек красив.



Мое лицо далеко от общепризнанного идеала, но комплименты в свой адрес слышу часто, не про идеал, а в целом про привлекательность. Мне самой моё лицо нравится, менять бы ничего не стала. Уход элементарный — пару раз в год косметолог (чистка лица, маски, массаж), дома косметика, которая мне подходит, обязательно крем с spf.



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