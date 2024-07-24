«Такими фигурами обладают 80% наших женщин». Как бывшая сотрудница полиции стала моделью плюс-сайз — видео

Источник: Никита Егоров, Дарья Пестрякова, Дарья Бурмистрова

Юлия Селиванова из Нижнего Новгорода почти 7 лет работает в модельном бизнесе, хотя ее параметры далеки от общепринятых модельных стандартов 90–60–90. Юлия приняла себя и теперь помогает побороть комплексы и стеснение другим женщинам.



— Я никогда не была худой. Сорокового размера одежды никогда не было, — признается модель плюс-сайз.



После окончания института Юлия устроилась в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков и проработала там десять лет.



— Эту работу я в своей голове представляла по-другому. Думала, буду бегать за преступниками, как в кино, мне дадут собаку. На самом деле всё было не так. Но, в принципе, работалось хорошо, и даже есть что вспомнить до сих пор, — рассказала Юлия.



После того как Юлия уволилась, она начала искать себя. Знакомая пригласила поучаствовать в фотосессии и отправила эти фотографии на конкурс. Заинтересовавший этой темой, Юлия открыла свое агентство фотопроектов. Сейчас у нее есть своя команда из фотографов, визажистов, стилистов по прическам, декораторов, флористов. Девушка и сама снимается в проектах, которые воплощает ее команда, но это больше для души. Профессионально Юлия снимается для маркетплейсов, где сейчас модели плюс-сайз очень востребованы для рекламы одежды.

— Дизайнеры говорят, что сейчас как раз такой тренд — показать одежду не на девчонках модельной внешности, а на обычных женщинах. То есть фигуры такие, какими обладают 80% наших женщин, которые потом эту одежду будут покупать. Конечно, это не Неделя высокой моды в Париже. Это обычная одежда, которая потом попадает в магазины, — объяснила модель.



Юлия сравнивает свой бизнес с фототерапией. Часто на съемки приходят девушки с пышными формами, и фотосессии помогают им поверить в себя.

