Почти два метра красоты: высокие сибирячки — о школьных насмешках, уверенности в себе и поисках любви

Сибирячки научились принимать себя и подчеркивать красоту Источник: предоставлены героинями











Стройная фигура и длинные ноги — мечта многих девушек. Если кому-то приходится сидеть на диетах и надевать каблуки, то кому-то всё досталось от природы. Но и здесь порой возникают трудности: высоким девушкам бывает сложно выбрать себе одежду и обувь по размеру, а прохожие уделяют излишнее внимание. НГС поговорил с сибирячками ростом от 187 сантиметров — они рассказали, как начали гордиться своими параметрами и нашли любовь.

Светлана, рост — 197 сантиметров

Светлана выглядит моложе своих лет Источник: предоставила Светлана Корягина











Светлана Корягина работает косметологом. Сейчас ей 52 года. В детстве и юности сибирячке часто приходилось слышать насмешки в свой адрес из-за очень высокого роста. Но, повзрослев, она стала ловить восхищенные взгляды и обрела уверенность в себе.

— Всю жизнь я была выше сверстников. Когда принимали в октябрята, в пионеры — сколько себя помню. Раньше человек, который выделялся, для других рябил в глазах. Например, учительница географии могла запросто сказать: «Сейчас к доске пойдет длинная Света» — и весь класс смеялся. То, что сейчас недопустимо, тогда было запросто, — вспоминает Светлана.

Родители сибирячки тоже высокие. Рост папы — 190 сантиметров, матери — 175, а родной сестры — 190 сантиметров.



В детстве родители отдали Светлану на занятия баскетболом, но спорт ей не очень нравился. Занятия давались с трудом из-за проблем с координацией, но зато в команде общаться со сверстниками было легче. По словам Светланы, спорт помог ей стать более уверенной в себе.



Девушка долго занималась баскетболом, окончила медицинское училище и стала массажистом в спортивной команде. Потом получила образование менеджера и работала в строительной сфере. А затем вновь сменила профессию — сейчас Светлана работает косметологом.

Светлана любит путешествовать Источник: предоставила Светлана Корягина











Со своим будущим мужем Светлана познакомилась в компании друзей. Он немного ниже супруги.



— То есть нравлюсь я маленьким, толстым, лысым мужчинам, но я всегда искала себе кого-то соответствующего. А с ними не складывалось. Выбираешь ведь человека: дело не только в росте, у мужчины куда важнее мозги, — считает Светлана. — Однажды моя знакомая, очень пожилая, сказала: «А если у вас родится девочка и будет еще выше вас, что же это будет?» И я перестала смотреть на очень высоких мужчин. Муж у меня ростом 182 сантиметра, абсолютно самодостаточный человек, мы 30 лет в браке.



Светлана рассказала, что сейчас уже не сталкивается со странной реакцией прохожих. А вот в юности бывало сложно.



— Сейчас люди совершенно другие: никто не тычет пальцем, никто не меряется на остановке ростом. В детстве такое было. Людям, которые ехали на завод, нечего было делать, мы все по полчаса ждали автобус, и вот эти мужчины развлекались тем, что мерились со мной ростом. Сейчас такого даже близко нет, — вспоминает сибирячка.



Дочь Светланы заметно ниже родителей, но всё-таки выше среднего — 172 сантиметра.



— Она мною очень гордится, радостно всем своим подругам и фитнес-тренерам показывает мои фотографии, — поделилась Светлана. — Я высоченная, худая, спортивная, абсолютно современная женщина. Никто никогда не думает, что мне 52 года. Поэтому мне совершенно неинтересно, что обо мне думают другие. Говорят гадости люди неполноценные.



Анна Фишлинская, рост — 190 сантиметров

Анна могла профессионально заниматься спортом, но выбрала другую сферу Источник: предоставила Анна Фишлинская











Анна Фишлинская — бухгалтер, она работает в одной из коммерческих фирм Новосибирска. Сибирячке 36 лет. Ее родители тоже достаточно высокие: отец — выше 190 сантиметров, мама — 175 сантиметров, и с детства было понятно, что она пойдет в них. Так и вышло: в 12 лет, во время летних каникул, Анна резко выросла и сильно обогнала своих сверстников.

— Я была нарасхват в секциях волейбола и баскетбола. В 10−11-м классе занималась практически профессионально. Потом была возможность попасть в сборную Сургута, но по состоянию здоровья не стала продолжать играть, — вспоминает Анна. — Учителя нормально реагировали. А если со сверстниками были проблемы, то я могла и поддать, грубо говоря, не давала себя в обиду. Не могу сказать, что было что-то плохое.

Сибирячка замечает, что и сейчас некоторые смотрят на нее с удивлением и интересом. Но в основном бурно реагируют на ее рост дети.

— Часто бывает, что в очереди стоит мама с ребенком, он ее за рукав дергает и показывает на меня. Это нормально: может, ребенок правда в первый раз увидел такого человека, — рассказала Анна. — Недавно ехала в метро и видела двух девочек лет по 13, смотрели на меня и хохотали. И у взрослых бывают странные реакции. Иногда отшучиваюсь, иногда могу ответить не совсем лояльно.



Высокий рост никогда не мешал Анне строить личную жизнь. В 25 лет она вышла замуж, но через некоторое время пара рассталась. Сейчас Анна встречается с мужчиной, который немного ниже нее, но это не приносит никакого дискомфорта.

Одна из основных проблем для обладательниц такого роста — подбор гардероба. Но с появлением маркетплейсов выбирать новые вещи стало проще.



— Обувь тяжело найти, заказываю сразу несколько пар: что-то подходит, что-то нет. Ищу модели с минимальным каблуком, потому что куда еще выше? Когда хожу по магазинам на левом берегу, продавцы иногда сами подзывают и говорят, что есть джинсы на высокий рост. Захожу, и начинается беготня, со всего рынка приносят. Если подходят — беру сразу несколько, — говорит Анна.



Но Анна подчеркнула, что у ее роста есть и существенные преимущества.



— Мой рост — это подарок на концертах и других массовых мероприятиях. Всё вижу всегда, — с улыбкой говорит она.



Светлана Ганюк, рост — 187 сантиметров

Несмотря на высокий рост, Светлана любит обувь на каблуках. Только найти подходящую модель бывает сложно Источник: предоставила Светлана Ганюк











Светлана Ганюк в юности переехала в Новосибирск из Алтайского края, сейчас сибирячке 36 лет. Она работает менеджером по продажам сантехнического инженерного оборудования.

— Я уже в детском саду была значительно выше всех, поэтому постоянно сутулилась — пыталась подстроиться. На фоне этого у меня начал развиваться сколиоз, и мама недолго думая записала меня в модельную школу, когда мне было лет 13, чтобы исправить осанку. Потом занималась баскетболом и потихоньку начала принимать свой рост, — вспоминает Светлана.



Во время учебы в школе Светлана сталкивалась с агрессией и травлей. Это негативно сказывалось на успеваемости, поэтому мать решила перевести ее в другое учебное заведение.

— В основном всегда был негатив из-за роста. Придумывали всякие дразнилки: то каланча, то жираф, то «достаньте воробушка». Была травля в школе, из-за этого меня мама перевела в другую. Там я уже сдружилась с детьми, начала общаться. Из-за травли и успеваемость падала, а в новой школе я раскрылась, стала учиться лучше.



После школы Светлана училась в техникуме. Ее заметил преподаватель по физкультуре и записал в баскетбольную команду. Там сформировался новый круг общения, и девушке удалось найти друзей.

Со времен учебы в институте сибирячка заметила, что привлекает мужчин разного роста. Среди тех, кто оказывал знаки внимания, были и те, кто значительно ниже девушки. Ситуацию осложняло то, что Светлана очень любит носить каблуки.



— Бывает, мужчины подходят на голову как минимум ниже, а у меня всегда была принципиальная позиция, хотела именно высокого парня. Так оно и получилось: рост моего мужа — два метра. Если я каблуки надеваю, то примерно с ним вровень. Когда вдвоем куда-нибудь выходим, то на нас часто оборачиваются. Многие говорят комплименты, что мы очень красивая пара. Однажды на нас засмотрелся незнакомый мужчина и сказал, что глаз отвести не может, — рассказала Светлана.



Муж Светланы выше нее Источник: предоставила Светлана Ганюк











Больше всего Светлане не нравятся вопросы от незнакомцев. У женщины часто спрашивают, какого она роста.



— Самый болезненный вопрос, который постоянно задают: «Девушка, какой у вас рост?» Я недавно была в Краснодаре, там проходило мероприятие, где собираются байкеры. Я стояла в толпе, и неожиданно подошли парень с девушкой и спросили про рост. Мне 36 лет, а вопрос актуален постоянно. Иногда подходят посторонние люди и тоже спрашивают, и это очень раздражает. Никто ведь не подходит к миниатюрным девушкам или очень полным людям и не спрашивает про их рост или вес, — возмущается Светлана.

Как и у других высоких девушек, у Анны есть проблемы с покупкой обуви и одежды. Туфли и ботинки часто маломерят, поэтому сибирячка предпочитает обычные магазины маркетплейсам.



— Мне надо ездить либо на рынок, либо куда-то в массмаркеты и там мерить всё подряд. Я люблю длинные джинсы до пола, но если брюки российского производства научились шить, то джины очень сложно найти. Иногда покупала такие в дискаунтерах с дешевыми вещами. Находила джинсы из Турции, но не поддельные, — объяснила Светлана. — Еще есть сложность — подобрать вещи с длинными рукавами. В основном приходится ездить по магазинам и мерить, онлайн намного сложнее.

Зато выбрать платье получается без особого труда: Светлана старается подбирать модели без пояса и с коротким рукавом, которые подойдут на ее рост.



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