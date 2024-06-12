«Словно прошла большой квест»: как 35-летняя сибирская красотка стала «Миссис Россия Вселенная»

В начале июня 35-летняя Наталья Чистякова из Барнаула стала победительницей конкурса «Миссис Россия Мира», где завоевала титул «Миссис Россия Вселенная — 2024». Женщина признается, что ей было непросто, но желание стать первой помогло восстановиться после болезни.
— Вспоминала фильмы, в которых люди стояли на жаре, привязанные к столбу. Думала, ну ладно, тогда же они как-то выжили, значит, и я выдержу. Про себя постоянно говорила: «Наташа, тебе нельзя опозориться на всю страну».
О том, чем запомнился конкурс, планах на будущее и секретах красоты Наталья рассказала в эксклюзивном интервью NGS22.RU.
Взяла себя в руки после болезни
Наталья Чистякова работает в beauty-сфере уже более 15 лет: у нее диплом профессионального визажиста, женщина обучает искусству макияжа других девушек. Красотка признается, что участие в конкурсе стало причиной привести себя в форму после тяжелой болезни.
— В свой прошлый день рождения я попала в больницу. У меня был перитонит и сепсис, долго была в реанимации. И несмотря на то, что привыкла за собой следить, после болезни жалела себя, лежала на диванах, разъелась, убрала тренировки. Вот для меня конкурс явился таким стимулом взять себя в руки.
Подготовка к конкурсу была непростой, признается Наталья. В привычный распорядок дня пришлось вернуть тренировки, добавить уроки дефиле и курсы по технике речи.
— Проделать такой объем работы за три месяца достаточно напряженно. Потом еще неделя на конкурсе: каблуки, сцена, софиты, большая усталость. Спали буквально по 3−4 часа, иногда и меньше. Утром встаем сразу на какие-то фотосессии, где нужно быть красивой. Это очень трудоемкое мероприятие.
Перед конкурсом Наталья также брала дополнительные курсы английского языка: на случай, если придется общаться с судьями из других стран. Однако из-за санкций и ограничений на «Миссис Россия Мира» международный судья был только один — из Испании.
Приехать в Барвиху нужно было заранее — в течение нескольких дней до начала участницы посещали различные мастер-классы и фотосессии. Сам конкурс длился почти сутки: с раннего утра и до поздней ночи 120 красоток со всей России показывали визитки и дефиле в трех разных образах.
— Вечерние наряды и купальники у всех были почти одинаковые. А вот по традиционным костюмам сразу видно, кто хорошо готовился. И всю красоту мы сами увидели только в день финала, — рассказывает Наталья.
Никакого хейта
Красотка также отмечает, что конкуренция среди «Миссис» значительно выше, чем среди «Мисс» — в категории для замужних женщин важно быть не только красивой, но и самодостаточной, реализованной.
— Все девочки очень интересные, развитые в своей сфере. Это не просто конкурс красоты, где нужно показывать милое лицо. Здесь для победы нужно еще что-то достигнуть в жизни, рассказать, чем ты можешь гордиться. В «Миссис» участвуют женщины, которые уже создали свои фирмы, бренды или занимаются, допустим, благотворительностью.
Несмотря на высокую конкуренцию, атмосфера на конкурсе была дружелюбной. Наталья отмечает, что участницы много помогали друг другу советами.
— У многих большие амбиции: чувствовалась, как девушки оценивают друг друга. Но хейта не было, все самодостаточные, очень спокойные. На преджюри участницам задавали вопрос, кому бы вы отдали первое место. Многие ко мне подходили и говорили: «Наташенька, мы голосовали за тебя, мы бы хотели, чтобы ты заняла первое место». Мне было очень приятно, что меня оценили достойно.
«Нельзя опозориться на всю страну»
Конкурс, на котором Наталья одержала победу, проходил в подмосковной Барвихе. В столице России красотка провела около недели — и каждый из этих дней пришлось посвятить работе.
— В последний конкурсный день мы встали в пять утра, а легли спать только в восемь утра следующего дня. Было очень тяжело. Вспоминала фильмы, в которых люди стояли на жаре, привязанные к столбу. Думала, ну ладно, тогда же они как-то выжили, значит, и я выдержу. Про себя постоянно говорила: «Наташа, тебе нельзя опозориться на всю страну».
Победа в «Миссис Россия Вселенная» дает возможность представлять страну на других конкурсах красоты — в Корее и США.
— Я вращаюсь в этой сфере, в индустрии красоты, мне это нравится. За эту неделю словно прошла большой квест по мастер-классам, и освоила много нового. У меня есть амбиции — на конкурс «Миссис Вселенная» я точно поеду, он будет проходить в Корее.
За натуральность и естественную красоту
Как и у любой ухоженной женщины, у Натальи есть собственные секреты красоты. К ним относятся тренировки по работе с осанкой и диафрагмой, регулярное посещение остеопата и врача-косметолога. К услугам последнего Наталья прибегает исключительно для поддержания естественной красоты лица.
— Я, на самом деле, противник каких-то глобальных изменений: у меня нет больших губ, я за естественность. К косметологу хожу на массажи и пилинги, чтобы качество кожи было хорошим. Слежу за осанкой, диафрагмой, прикусом и здоровым сном. Многие прибегают к резким пластическим или косметологическим манипуляциям. Я против этого. Считаю, что лучше прилагать больше усилий, но сохранять натуральную молодость как можно дольше.
Идею о сохранении естественной красоты Наталья продвигает в своем салоне в Барнауле: дает советы по питанию, тренировкам, макияжу. Тем девушкам, которые еще только планируют принимать участие в конкурсах красоты, Наталья советует ответственно к ним готовиться: брать уроки дефиле и осанки и постоянно совершенствовать себя.
Счастливая мама девочек-двойняшек
Семья и близкие Натальи поддерживают ее во всех начинаниях: муж и две дочери-двойняшки приезжали к ней на конкурс. Красотка отмечает, что детям всегда интересно, чем занимается их мама.
— Моим девочкам сейчас по 13 лет. Они всегда интересовались, чем я занимаюсь: в восьмилетнем возрасте научила их делать макияж, подходящий для школы. Но сейчас они обе пропагандируют абсолютную натуральность.
Наталья отмечает, что после участия в «Миссис Россия Мира» одна из дочерей заинтересовалась конкурсами красоты — девочка с детства любит наряжаться и наводить красоту.
— Они у меня разные по характеру, несмотря на то, то, что двойняшки. Я поняла, что одна из дочек посмотрела на это мероприятие и призадумалась. Если захочет, свожу ее на «Маленькую Мисс Алтай».
В целом, конкурсы красоты Наталья считает полезными для девочек. С ее слов, на них обучают важным для будущих леди навыкам: макияжу и этикету.
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