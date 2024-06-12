«Словно прошла большой квест»: как 35-летняя сибирская красотка стала «Миссис Россия Вселенная»

Победа в «Миссис Россия Мира» дает Наталье право участвовать на международных конкурсах в США и Корее Источник: Предоставлено Натальей Чистяковой











В начале июня 35-летняя Наталья Чистякова из Барнаула стала победительницей конкурса «Миссис Россия Мира», где завоевала титул «Миссис Россия Вселенная — 2024». Женщина признается, что ей было непросто, но желание стать первой помогло восстановиться после болезни.



— Вспоминала фильмы, в которых люди стояли на жаре, привязанные к столбу. Думала, ну ладно, тогда же они как-то выжили, значит, и я выдержу. Про себя постоянно говорила: «Наташа, тебе нельзя опозориться на всю страну».



О том, чем запомнился конкурс, планах на будущее и секретах красоты Наталья рассказала в эксклюзивном интервью NGS22.RU.



Взяла себя в руки после болезни

Наталья Чистякова работает в beauty-сфере уже более 15 лет: у нее диплом профессионального визажиста, женщина обучает искусству макияжа других девушек. Красотка признается, что участие в конкурсе стало причиной привести себя в форму после тяжелой болезни.



— В свой прошлый день рождения я попала в больницу. У меня был перитонит и сепсис, долго была в реанимации. И несмотря на то, что привыкла за собой следить, после болезни жалела себя, лежала на диванах, разъелась, убрала тренировки. Вот для меня конкурс явился таким стимулом взять себя в руки.



Подготовка к конкурсу была непростой, признается Наталья. В привычный распорядок дня пришлось вернуть тренировки, добавить уроки дефиле и курсы по технике речи.



— Проделать такой объем работы за три месяца достаточно напряженно. Потом еще неделя на конкурсе: каблуки, сцена, софиты, большая усталость. Спали буквально по 3−4 часа, иногда и меньше. Утром встаем сразу на какие-то фотосессии, где нужно быть красивой. Это очень трудоемкое мероприятие.

Всего в конкурсе участвовало 120 красавиц со всей России Источник: Предоставлено Натальей Чистяковой











Перед конкурсом Наталья также брала дополнительные курсы английского языка: на случай, если придется общаться с судьями из других стран. Однако из-за санкций и ограничений на «Миссис Россия Мира» международный судья был только один — из Испании.



Приехать в Барвиху нужно было заранее — в течение нескольких дней до начала участницы посещали различные мастер-классы и фотосессии. Сам конкурс длился почти сутки: с раннего утра и до поздней ночи 120 красоток со всей России показывали визитки и дефиле в трех разных образах.



— Вечерние наряды и купальники у всех были почти одинаковые. А вот по традиционным костюмам сразу видно, кто хорошо готовился. И всю красоту мы сами увидели только в день финала, — рассказывает Наталья.

Наряд, в котором выступала Наталья, можно разглядывать долгое время Источник: Предоставлено Натальей Чистяковой











Никакого хейта

Красотка также отмечает, что конкуренция среди «Миссис» значительно выше, чем среди «Мисс» — в категории для замужних женщин важно быть не только красивой, но и самодостаточной, реализованной.



— Все девочки очень интересные, развитые в своей сфере. Это не просто конкурс красоты, где нужно показывать милое лицо. Здесь для победы нужно еще что-то достигнуть в жизни, рассказать, чем ты можешь гордиться. В «Миссис» участвуют женщины, которые уже создали свои фирмы, бренды или занимаются, допустим, благотворительностью.

Несмотря на высокую конкуренцию, атмосфера на конкурсе была дружелюбной. Наталья отмечает, что участницы много помогали друг другу советами.



— У многих большие амбиции: чувствовалась, как девушки оценивают друг друга. Но хейта не было, все самодостаточные, очень спокойные. На преджюри участницам задавали вопрос, кому бы вы отдали первое место. Многие ко мне подходили и говорили: «Наташенька, мы голосовали за тебя, мы бы хотели, чтобы ты заняла первое место». Мне было очень приятно, что меня оценили достойно.



«Нельзя опозориться на всю страну»

В Москве красотка из Барнаула провела около недели — столица покорила ее своей красотой Источник: Предоставлено Натальей Чистяковой











Конкурс, на котором Наталья одержала победу, проходил в подмосковной Барвихе. В столице России красотка провела около недели — и каждый из этих дней пришлось посвятить работе.



— В последний конкурсный день мы встали в пять утра, а легли спать только в восемь утра следующего дня. Было очень тяжело. Вспоминала фильмы, в которых люди стояли на жаре, привязанные к столбу. Думала, ну ладно, тогда же они как-то выжили, значит, и я выдержу. Про себя постоянно говорила: «Наташа, тебе нельзя опозориться на всю страну».



Победа в «Миссис Россия Вселенная» дает возможность представлять страну на других конкурсах красоты — в Корее и США.



— Я вращаюсь в этой сфере, в индустрии красоты, мне это нравится. За эту неделю словно прошла большой квест по мастер-классам, и освоила много нового. У меня есть амбиции — на конкурс «Миссис Вселенная» я точно поеду, он будет проходить в Корее.



За натуральность и естественную красоту

Как и у любой ухоженной женщины, у Натальи есть собственные секреты красоты. К ним относятся тренировки по работе с осанкой и диафрагмой, регулярное посещение остеопата и врача-косметолога. К услугам последнего Наталья прибегает исключительно для поддержания естественной красоты лица.



— Я, на самом деле, противник каких-то глобальных изменений: у меня нет больших губ, я за естественность. К косметологу хожу на массажи и пилинги, чтобы качество кожи было хорошим. Слежу за осанкой, диафрагмой, прикусом и здоровым сном. Многие прибегают к резким пластическим или косметологическим манипуляциям. Я против этого. Считаю, что лучше прилагать больше усилий, но сохранять натуральную молодость как можно дольше.

Конкурс проходил 31 мая в подмосковной Барвихе Источник: Предоставлено Натальей Чистяковой











Идею о сохранении естественной красоты Наталья продвигает в своем салоне в Барнауле: дает советы по питанию, тренировкам, макияжу. Тем девушкам, которые еще только планируют принимать участие в конкурсах красоты, Наталья советует ответственно к ним готовиться: брать уроки дефиле и осанки и постоянно совершенствовать себя.



Счастливая мама девочек-двойняшек

Семья и близкие Натальи поддерживают ее во всех начинаниях: муж и две дочери-двойняшки приезжали к ней на конкурс. Красотка отмечает, что детям всегда интересно, чем занимается их мама.



— Моим девочкам сейчас по 13 лет. Они всегда интересовались, чем я занимаюсь: в восьмилетнем возрасте научила их делать макияж, подходящий для школы. Но сейчас они обе пропагандируют абсолютную натуральность.



Наталья отмечает, что после участия в «Миссис Россия Мира» одна из дочерей заинтересовалась конкурсами красоты — девочка с детства любит наряжаться и наводить красоту.



— Они у меня разные по характеру, несмотря на то, то, что двойняшки. Я поняла, что одна из дочек посмотрела на это мероприятие и призадумалась. Если захочет, свожу ее на «Маленькую Мисс Алтай».



В целом, конкурсы красоты Наталья считает полезными для девочек. С ее слов, на них обучают важным для будущих леди навыкам: макияжу и этикету.

