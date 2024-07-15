Более 30 сибирячек подали заявки на конкурс «Мисс Офис — 2024»: смотрим на их фото и голосуем

В Новосибирске стартовал конкурс красоты «Мисс Офис — 2024». В региональном этапе принимают 31 сибирячка. Посмотрите на фото сибирячек, которые подали заявки на конкурс, и проголосуйте за понравившуюся девушку.
Уже 20 июля состоится кастинг на Международный конкурс красоты «Мисс Офис — 2024». Победительницы получат возможность представить Новосибирск в полуфинале и выиграть 3 миллиона рублей в качестве главного приза. Также победительнице достанется корона и возможность стать лицом рекламной кампании трёх отечественных брендов, а еще стать послом крупнейшего благотворительного фонда России.
Генеральный информационный партнер конкурса — портал NGS.RU — предлагает подписчикам выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто успел подать заявку на участие до 11 июля и прошёл прекастинг. Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победителем по версии читателей NGS и получит приятный приз от редакции. Отметим, что голосование никак не влияет на результат кастинга.
Голосование проходит с 15 по 19 июля (до 21:00). Уже 20 июля во время кастинга будут объявлены имена не только победительниц регионального отбора, но и имя победительницы в голосовании на нашем сайте.
1. Алёна Бердюгина
Алёна Бердюгина — технико-коммерческий инженер компании АО «Элевел Инженер». Девушка увлекается танцами.
2. Оксана Борисова
Оксана Борисова — менеджер по развитию бизнеса, работает в компании Axoft. Сибирячка любит кататься на сноуборде, велосипеде, роликах, также занимается бадминтоном.
3. Алина Боробова
Алина Боробова — работает маркетологом в рекламном агентстве «Magik». Увлекается танцами.
4. Кристина Бубенчикова
Кристина Бубенчикова — старший юрист в компании ООО «ЮНИС-97». Сибирячка имеет второе высшее образование в области психологии. Активно занимается спортом.
5. Татьяна Григорьева
Татьяна Григорьева — менеджер по работе с клиентами в компании ООО МКК «Взаимодействие». В свободное время сибирячка занимается вокалом и рисованием.
6. Екатерина Дегтярева
Екатерина Дегтярева — инженер-химик хроматографист в компании АО «ПФК Обновление». Сибирячка любит готовить, проводить время с родными и друзьями и гулять на свежем воздухе.
7. Мария Дмитриева
Мария Дмитриева — администратор в ООО «Флайсерф». Хобби девушки — макияж.
8. Мария Дроздова
Мария Дроздова — HR-менеджер в DNL. Девушка параллельно занимается психологией.
9. Ольга Евсюкова
Ольга Евсюкова — Менеджер по продажам в компании «Альфа-Лизинг». Сибирячка занимается джампингом и кулинарией.
10. Анастасия Зырянова
Анастасия Зырянова — PR-менеджер в ООО «Динамика». В свободное время девушка занимается танцами и бегом.
11. Алина Клюшникова
Алина Клюшникова — руководитель группы сервисной поддержки клиентов в ООО МФК «Кэшдрайв». Сибирячка занимается вокалом и фитнесом.
12. Ирина Ковалевская
Ирина Ковалевская — менеджер проектов в ООО «Авангард-НСК». В свободное время девушка занимается фитнесом.
13. Ангелина Конова
Ангелина Конова — юрист в ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки». Девушка 11 лет танцевала классический и народный танец, сейчас занимается современными направлениями. С 14 лет работала вожатой в лагерях. Все студенческие годы состояла в студенческих отрядах, ездила в десант, участвовала в различных мероприятиях.
14. Галина Коржова
Галина Коржова — маркетолог в компании «Сальников». Девушка увлекается танцами.
15. Яна Кретова
Яна Кретова — менеджер по работе с ключевыми клиентами в ООО «Карачинский источник». Сибирячка активно занимается спортом (бокс, кардио-тренировки), обожает петь, пишет стихи.
16. Виктория Малова
Виктория Малова — начальник СДО в ООО ПСК «Вектор». Девушка любит путешествовать, ведет активный и спортивный образ жизни: сноуборд, танцы, тренажерный зал, бег, фигурное катание, плавание, чтение книг, нумерология, астрология, психология, дизайн интерьера, стилистика.
17. Полина Мальцева
Полина Мальцева — аккаунт-менеджер в Intelsib. Девушка занимается волейболом.
18. Наталья Мещерина
Наталья Мещерина — инженер-конструктор в СибНИА имени С. А. Чаплыгина. Девушка увлекается модельным бизнесом.
19. Полина Мордвинова
Полина Мордвинова — руководитель отдела маркетинга в True Engineering. Сибирячка занимается спортивной аэробикой, танцами (направление High Heels), предпочитает активный отдых, любит проводить время с семьей.
20. Анна Николаенко
Анна Николаенко работает координатором в «Дентал-Сервис». Девушка увлекается танцами.
21. Анна Писарева
Анна Писарева — руководитель по продажам в сети студий мягкого фитнеса THE FLEX. Сибирячка увлекается вокалом.
22. Нинель Рудиш
Нинель Рудиш — офис-менеджер в компании «ФЕРУС НОВОСИБИРСК». В свободное время девушка занимается шитьем и рисует.
23. Вероника Сальникова
Вероника Сальникова — заместитель директора по персоналу в ООО ГК «ЭнергоСистема». Девушка увлекается фитнесом и психологией.
24. Татьяна Сальникова
Татьяна Сальникова — специалист по внутренним коммуникациям в ГК «Агроснабтехсервис». Сибирячка занимается легкой атлетикой, бадминтоном, сноубордом. Также Татьяна пишет стихи и увлекается фотосъемкой.
25. Валерия Слободина
Валерия Слободина — менеджер по продажам в ООО «Атлант». Девушка занимается спортом и вокалом.
26. Анастасия Тверская
Анастасия Тверская — агент в «Центральном агентстве недвижимости». Девушка занимается бегом.
27. Алина Терехова
Алина Терехова — риск-менеджер в ООО «УК «Рекорд Капитал». Девушка увлекается кулинарией барменским делом.
28. Полина Фурсова
Полина Фурсова — менеджер по сделкам с недвижимостью в «Сбере». Сибирячка занимается танцами и прогулками на велосипеде.
29. Валентина Харламова
Валентина Харламова — корпоративный бизнес-тренер в ООО «Сибирский-Гурман». Сибирячка увлекается альпинизмом.
30. Валерия Шевцова
Валерия Шевцова — инженер планово-экономического отдела в ООО «ОХВАТСИБМОНТАЖ». Девушка занимается вокалом и танцует в направлении high heels.
31. Ольга Шушеначева
Ольга Шушеначева — менеджер по работе с юридическими лицами в «Альфа-банк». Сибирячка увлекается психологией.
За какую девушку вы голосуете?
В 2023 году победительницей конкурса «Мисс Офис» стала участница из Татарстана. Посмотрите на фото победительницы.
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