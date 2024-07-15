Более 30 сибирячек подали заявки на конкурс «Мисс Офис — 2024»: смотрим на их фото и голосуем

Голосование на НГС не влияет на результат кастинга, но победительница получит приз от редакции Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











В Новосибирске стартовал конкурс красоты «Мисс Офис — 2024». В региональном этапе принимают 31 сибирячка. Посмотрите на фото сибирячек, которые подали заявки на конкурс, и проголосуйте за понравившуюся девушку.



Уже 20 июля состоится кастинг на Международный конкурс красоты «Мисс Офис — 2024». Победительницы получат возможность представить Новосибирск в полуфинале и выиграть 3 миллиона рублей в качестве главного приза. Также победительнице достанется корона и возможность стать лицом рекламной кампании трёх отечественных брендов, а еще стать послом крупнейшего благотворительного фонда России.



Генеральный информационный партнер конкурса — портал NGS.RU — предлагает подписчикам выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто успел подать заявку на участие до 11 июля и прошёл прекастинг. Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победителем по версии читателей NGS и получит приятный приз от редакции. Отметим, что голосование никак не влияет на результат кастинга.



Голосование проходит с 15 по 19 июля (до 21:00). Уже 20 июля во время кастинга будут объявлены имена не только победительниц регионального отбора, но и имя победительницы в голосовании на нашем сайте.

1. Алёна Бердюгина

Алёне 24 года Источник: предоставлено организаторами конкурса











Алёна Бердюгина — технико-коммерческий инженер компании АО «Элевел Инженер». Девушка увлекается танцами.



2. Оксана Борисова

Оксане 33 года Источник: предоставлено организаторами конкурса











Оксана Борисова — менеджер по развитию бизнеса, работает в компании Axoft. Сибирячка любит кататься на сноуборде, велосипеде, роликах, также занимается бадминтоном.



3. Алина Боробова

Алине 24 года Источник: предоставлено организаторами конкурса











Алина Боробова — работает маркетологом в рекламном агентстве «Magik». Увлекается танцами.



4. Кристина Бубенчикова

Кристине 29 лет Источник: предоставлено организаторами конкурса











Кристина Бубенчикова — старший юрист в компании ООО «ЮНИС-97». Сибирячка имеет второе высшее образование в области психологии. Активно занимается спортом.



5. Татьяна Григорьева

Татьяне 25 лет Источник: предоставлено организаторами конкурса











Татьяна Григорьева — менеджер по работе с клиентами в компании ООО МКК «Взаимодействие». В свободное время сибирячка занимается вокалом и рисованием.



6. Екатерина Дегтярева

Екатерине 26 лет Источник: предоставлено организаторами конкурса











Екатерина Дегтярева — инженер-химик хроматографист в компании АО «ПФК Обновление». Сибирячка любит готовить, проводить время с родными и друзьями и гулять на свежем воздухе.



7. Мария Дмитриева

Марии 20 лет Источник: предоставлено организаторами конкурса











Мария Дмитриева — администратор в ООО «Флайсерф». Хобби девушки — макияж.



8. Мария Дроздова

Марии 28 лет Источник: предоставлено организаторами конкурса











Мария Дроздова — HR-менеджер в DNL. Девушка параллельно занимается психологией.



9. Ольга Евсюкова

Ольге 34 года Источник: предоставлено организаторами конкурса











Ольга Евсюкова — Менеджер по продажам в компании «Альфа-Лизинг». Сибирячка занимается джампингом и кулинарией.



10. Анастасия Зырянова

Анастасии 25 лет Источник: предоставлено организаторами конкурса











Анастасия Зырянова — PR-менеджер в ООО «Динамика». В свободное время девушка занимается танцами и бегом.



11. Алина Клюшникова

Анастасии 30 лет Источник: предоставлено организаторами конкурса











Алина Клюшникова — руководитель группы сервисной поддержки клиентов в ООО МФК «Кэшдрайв». Сибирячка занимается вокалом и фитнесом.



12. Ирина Ковалевская

Ирине 30 лет Источник: предоставлено организаторами конкурса











Ирина Ковалевская — менеджер проектов в ООО «Авангард-НСК». В свободное время девушка занимается фитнесом.



13. Ангелина Конова

Ангелине 24 года Источник: предоставлено организаторами конкурса











Ангелина Конова — юрист в ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки». Девушка 11 лет танцевала классический и народный танец, сейчас занимается современными направлениями. С 14 лет работала вожатой в лагерях. Все студенческие годы состояла в студенческих отрядах, ездила в десант, участвовала в различных мероприятиях.



14. Галина Коржова

Галине 34 года Источник: предоставлено организаторами конкурса











Галина Коржова — маркетолог в компании «Сальников». Девушка увлекается танцами.



15. Яна Кретова

Яне 33 года Источник: предоставлено организаторами конкурса











Яна Кретова — менеджер по работе с ключевыми клиентами в ООО «Карачинский источник». Сибирячка активно занимается спортом (бокс, кардио-тренировки), обожает петь, пишет стихи.



16. Виктория Малова

Виктории 29 лет Источник: предоставлено организаторами конкурса











Виктория Малова — начальник СДО в ООО ПСК «Вектор». Девушка любит путешествовать, ведет активный и спортивный образ жизни: сноуборд, танцы, тренажерный зал, бег, фигурное катание, плавание, чтение книг, нумерология, астрология, психология, дизайн интерьера, стилистика.

17. Полина Мальцева

Полине 22 года Источник: предоставлено организаторами конкурса











Полина Мальцева — аккаунт-менеджер в Intelsib. Девушка занимается волейболом.



18. Наталья Мещерина

Наталье 26 лет Источник: предоставлено организаторами конкурса











Наталья Мещерина — инженер-конструктор в СибНИА имени С. А. Чаплыгина. Девушка увлекается модельным бизнесом.



19. Полина Мордвинова

Полине 25 лет Источник: предоставлено организаторами конкурса











Полина Мордвинова — руководитель отдела маркетинга в True Engineering. Сибирячка занимается спортивной аэробикой, танцами (направление High Heels), предпочитает активный отдых, любит проводить время с семьей.



20. Анна Николаенко

Анне 32 года Источник: предоставлено организаторами конкурса











Анна Николаенко работает координатором в «Дентал-Сервис». Девушка увлекается танцами.

21. Анна Писарева

Анне 30 лет Источник: предоставлено организаторами конкурса











Анна Писарева — руководитель по продажам в сети студий мягкого фитнеса THE FLEX. Сибирячка увлекается вокалом.



22. Нинель Рудиш

Нинель 26 лет Источник: предоставлено организаторами конкурса











Нинель Рудиш — офис-менеджер в компании «ФЕРУС НОВОСИБИРСК». В свободное время девушка занимается шитьем и рисует.



23. Вероника Сальникова

Веронике 35 лет Источник: предоставлено организаторами конкурса











Вероника Сальникова — заместитель директора по персоналу в ООО ГК «ЭнергоСистема». Девушка увлекается фитнесом и психологией.



24. Татьяна Сальникова

Татьяне 27 лет Источник: предоставлено организаторами конкурса











Татьяна Сальникова — специалист по внутренним коммуникациям в ГК «Агроснабтехсервис». Сибирячка занимается легкой атлетикой, бадминтоном, сноубордом. Также Татьяна пишет стихи и увлекается фотосъемкой.



25. Валерия Слободина

Валерии 28 лет Источник: предоставлено организаторами конкурса











Валерия Слободина — менеджер по продажам в ООО «Атлант». Девушка занимается спортом и вокалом.

26. Анастасия Тверская

Анастасии 24 года Источник: предоставлено организаторами конкурса











Анастасия Тверская — агент в «Центральном агентстве недвижимости». Девушка занимается бегом.



27. Алина Терехова





Алине 24 года Источник: предоставлено организаторами конкурса











Алина Терехова — риск-менеджер в ООО «УК «Рекорд Капитал». Девушка увлекается кулинарией барменским делом.



28. Полина Фурсова

Полине 35 лет Источник: предоставлено организаторами конкурса











Полина Фурсова — менеджер по сделкам с недвижимостью в «Сбере». Сибирячка занимается танцами и прогулками на велосипеде.



29. Валентина Харламова

Валентине 32 года Источник: предоставлено организаторами конкурса











Валентина Харламова — корпоративный бизнес-тренер в ООО «Сибирский-Гурман». Сибирячка увлекается альпинизмом.

30. Валерия Шевцова

Валерии 27 лет Источник: предоставлено организаторами конкурса











Валерия Шевцова — инженер планово-экономического отдела в ООО «ОХВАТСИБМОНТАЖ». Девушка занимается вокалом и танцует в направлении high heels.



31. Ольга Шушеначева

Ольге 31 год Источник: предоставлено организаторами конкурса











Ольга Шушеначева — менеджер по работе с юридическими лицами в «Альфа-банк». Сибирячка увлекается психологией.

За какую девушку вы голосуете? 1. Алёна Бердюгина 2. Оксана Борисова 3. Алина Боробова 4. Кристина Бубенчикова 5. Татьяна Григорьева 6. Екатерина Дегтярева 7. Мария Дмитриева 8. Мария Дроздова 9. Ольга Евсюкова 10. Анастасия Зырянова 11. Алина Клюшникова 12. Ирина Ковалевская 13. Ангелина Конова 14. Галина Коржова 15. Яна Кретова 16. Виктория Малова 17. Полина Мальцева 18. Наталья Мещерина 19. Полина Мордвинова 20. Анна Николаенко 21. Анна Писарева 22. Нинель Рудиш 23. Вероника Сальникова 24. Татьяна Сальникова 25. Валерия Слободина 26. Анастасия Тверская 27. Алина Терехова 28. Полина Фурсова 29. Валентина Харламова 30. Валерия Шевцова 31. Ольга Шушеначева