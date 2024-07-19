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Стиль и красота эксперт Запретная мода или свобода? Почему женщины отказываются от лифчиков и кому этого делать не стоит

Запретная мода или свобода? Почему женщины отказываются от лифчиков и кому этого делать не стоит

Спрашиваем у экспертов и любуемся смелыми красотками

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52 комментария
Не только обладательницы небольшой груди отказываются от бюстгальтеров летом

Летом на улицах города можно заметить больше ярких, легких и открытых нарядов. Многие девушки на время зноя отказываются не только от мейкапа, но и от бюстгальтеров. В каких-то топах или майках это практически незаметно, а где-то выглядит дерзко и привлекает взгляды окружающих. Несмотря на то что моде ходить без нижнего белья летом уже много лет, споры о том, насколько это уместно, до сих пор идут. Наши коллеги из 72.RU спросили у экспертов, кому можно отказаться от лифчиков и дать себе свободу, а в каких случаях это будет просто моветоном.

Одни завидуют, другие злятся

Многие из девушек отказываются от бюстгальтера не только в жаркие дни. Не носят их они и вовсе на регулярной основе. Валерия давно не носит этот элемент нижнего белья. А отказаться от него она решила по рекомендации врача.

— Мне некомфортно в нем было, еще и замучила постоянная мастопатия. От нескольких маммологов я услышала рекомендацию ходить без лифчика. А как это выглядит? Я даже спрашивала мнение сотрудников, сказали, что всем пофиг. Хотя пару раз даже получала замечания от верующей клиентки, мол, как не стыдно свои телеса показывать, и один раз от парня. Сначала было стеснение, но потом забила. И кстати, врача рекомендация сработала, — поделилась своим опытом Валерия, которая работает в бьюти-сфере.

Многие девушки не надевают часть нижнего белья в жару, но при этом не отказываются от лифов в повседневности
Конечно же, всё зависит от формы груди и уместности такого внешнего вида. Если это летний фестиваль музыки, то почему бы и нет?

А вот некоторые девушки и не против были бы не носить бюстгальтер, но не рискуют делать это по соображениям этикета.

— Мне нравится эстетичный вид женской груди, и откровенно говоря, я завидую девушкам с аккуратной формой. В 13 лет я была обладательницей твердой двойки, в 16 стала носить третий размер. Сейчас — где-то четвертый. И я бы и хотела летом не надевать бюстгальтер, но точно не готова, потому что не считаю такой вид эстетичным, — говорит Ирина, домохозяйка.

Почему бюстгальтеры опасны

По мнению врача-маммолога, узкие бюстгальтеры или лифы с косточками могут сыграть с вашей грудью злую шутку. Неправильно подобранное белье травмирует и может привести не только к мастопатии, но и к воспалению кист из-за нарушения оттока крови.

— Не рекомендовано при мастопатиях, при кистах, естественно, при опухоли в молочной железе носить бюстгальтеры, которые сдавливают грудь, особенно косточки. Либо бюстгальтер не по размеру, он тесный, к примеру. То есть это всё вызывает давление на ткани молочной железы. И ситуация может усугубиться. Поэтому всегда рекомендуется ношение удобного бюстгальтера по размеру, лучше бесшовное белье. Либо сейчас много очень красивого и кружевного белья, но выполненного по таким технологиям, когда оно ничто не передавливает, — говорит Юлия Шубина, врач-онколог, онколог-маммолог, врач-хирург Филатовской клиники.

Порой отсутствие бюстгальтера на девушках даже незаметно с первого взгляда
Совершенно незаметно!

По стопам селебрити

По словам стилиста Анны Павловой, многие звезды уже давно отказались от бюстгальтеров в повседневной жизни. Такой тренд приглянулся и другим. Немаловажную роль тут сыграло и желание быть более сексуальными, поэтому многие выбирают легкие полупрозрачные ткани, дерзкие вырезы, длину мини. Однако, по мнению стилиста, в любом образе важна уместность.

— Сексуальность прекрасна, если она умеренна и к месту. Образ должен соответствовать ситуации и месту. Если это вечерний наряд, платье с открытой спиной или глубоким декольте, бюстгальтер тут не нужен. В городе в жаркий день, в отпускных, клубных, праздничных образах, повседневных также можно смело отказаться от лифов. С одной поправочкой: если ваша грудь это позволяет. Обладательницам большой груди необходима поддержка, здесь цель не только эстетическая, но и сохранение формы груди в дальнейшем, — говорит стилист Анна Павлова.

Но не обратить внимание на таких девушек на улице невозможно. Они приковывают взгляды

Она также добавляет, что даже обладательницам небольшого размера груди не стоит появляться без лифа на деловых или рабочих встречах, в офисе, при работе с детьми. Все официальные мероприятия также не лучшее время для такой свободы.

Такого же мнения придерживается и руководитель Академии стиля и этикета Se, член Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Анастасия Анохина.

— Главное, в чем нужно убедиться, — «не буду ли я смущать окружающих людей?» На деловые события бюстгальтер необходим. Дресс-код для этого и существует, чтобы ничего не отвлекало от рабочих процессов. На светских мероприятиях — не обязателен. Всё будет зависеть от формата вечеринки и вашего наряда. В обычной жизни лучше опираться на свои ощущения, будете ли вы чувствовать себя комфортно, выставляя напоказ столь интимную часть себя, — считает эксперт по этикету.

Некоторые вещи в гардеробе явно не предусматривают лиф. Наоборот, его наличие в таких случаях может выглядеть слишком броско

Размер имеет значение?

Но, как было уже отмечено выше, немаловажный нюанс — размер груди. Если тем, у кого он до третьего, можно и не беспокоиться, то вот обладательницам пышных форм ходить без поддержки не очень полезно. На здоровье груди это не влияет, а вот на внешний вида — однозначно. По мнению бра-фиттера, каждая грудь, будь то небольшая, стандартная или «проблемная», требует правильного подбора белья.

— Любая грудь, в том числе небольшая, со временем под воздействием гравитации, под собственным весом теряет форму. Отказываясь от поддержки груди, женщина рискует встретиться с птозом (растяжением куперовых связок). Правильно подобранный бюстгальтер поможет отсрочить этот момент, решит бельевые проблемы, подарит красивый силуэт и уверенность в себе. Если обладательнице небольшой груди действительно комфортно без бюстгальтера, с точки зрения здоровья необходимости носить его нет, — считает Галина, сертифицированный бра-фиттер студии профессионального подбора белья Bustietta.

Женская грудь требует не только восхищенных взглядов, но и правильного ухода. Самое главное — подобрать удобный бюстгальтер. Но оказывается, 90% женщин не умеют этого делать! Специалист рассказал нам, как должен выглядеть идеальный повседневный бюстгальтер, почему ваша грудь на самом деле больше, чем вам кажется, почему русским красавицам стоит быть осторожными с китайским бельем и правда ли, что тесный лиф может спровоцировать рак.

А еще мы пообщались с четырьмя тюменками, чья грудь привлекает внимание своими объемами. Они честно рассказали, какие есть плюсы и минусы у внушительного бюста.

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Комментарии
52
Gordon Shumway
19 июля 2024, 19:12
Молодую, упругую, красивую грудь, скрывать точно не стоит бюстгальтерами. Но тренды конечно интересные у барышень. Хоть труселя ещё носят и на том спасибо.
мишук
19 июля 2024, 19:35
Красивая грудь -это замечательно ,пусть все женщины будут красивыми.
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