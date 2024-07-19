Запретная мода или свобода? Почему женщины отказываются от лифчиков и кому этого делать не стоит

Не только обладательницы небольшой груди отказываются от бюстгальтеров летом Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Летом на улицах города можно заметить больше ярких, легких и открытых нарядов. Многие девушки на время зноя отказываются не только от мейкапа, но и от бюстгальтеров. В каких-то топах или майках это практически незаметно, а где-то выглядит дерзко и привлекает взгляды окружающих. Несмотря на то что моде ходить без нижнего белья летом уже много лет, споры о том, насколько это уместно, до сих пор идут. Наши коллеги из 72.RU спросили у экспертов, кому можно отказаться от лифчиков и дать себе свободу, а в каких случаях это будет просто моветоном.



Одни завидуют, другие злятся

Многие из девушек отказываются от бюстгальтера не только в жаркие дни. Не носят их они и вовсе на регулярной основе. Валерия давно не носит этот элемент нижнего белья. А отказаться от него она решила по рекомендации врача.

— Мне некомфортно в нем было, еще и замучила постоянная мастопатия. От нескольких маммологов я услышала рекомендацию ходить без лифчика. А как это выглядит? Я даже спрашивала мнение сотрудников, сказали, что всем пофиг. Хотя пару раз даже получала замечания от верующей клиентки, мол, как не стыдно свои телеса показывать, и один раз от парня. Сначала было стеснение, но потом забила. И кстати, врача рекомендация сработала, — поделилась своим опытом Валерия, которая работает в бьюти-сфере.

Многие девушки не надевают часть нижнего белья в жару, но при этом не отказываются от лифов в повседневности Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Конечно же, всё зависит от формы груди и уместности такого внешнего вида. Если это летний фестиваль музыки, то почему бы и нет? Источник: Ирина Шарова / 72.RU











А вот некоторые девушки и не против были бы не носить бюстгальтер, но не рискуют делать это по соображениям этикета.



— Мне нравится эстетичный вид женской груди, и откровенно говоря, я завидую девушкам с аккуратной формой. В 13 лет я была обладательницей твердой двойки, в 16 стала носить третий размер. Сейчас — где-то четвертый. И я бы и хотела летом не надевать бюстгальтер, но точно не готова, потому что не считаю такой вид эстетичным, — говорит Ирина, домохозяйка.

Почему бюстгальтеры опасны

По мнению врача-маммолога, узкие бюстгальтеры или лифы с косточками могут сыграть с вашей грудью злую шутку. Неправильно подобранное белье травмирует и может привести не только к мастопатии, но и к воспалению кист из-за нарушения оттока крови.

— Не рекомендовано при мастопатиях, при кистах, естественно, при опухоли в молочной железе носить бюстгальтеры, которые сдавливают грудь, особенно косточки. Либо бюстгальтер не по размеру, он тесный, к примеру. То есть это всё вызывает давление на ткани молочной железы. И ситуация может усугубиться. Поэтому всегда рекомендуется ношение удобного бюстгальтера по размеру, лучше бесшовное белье. Либо сейчас много очень красивого и кружевного белья, но выполненного по таким технологиям, когда оно ничто не передавливает, — говорит Юлия Шубина, врач-онколог, онколог-маммолог, врач-хирург Филатовской клиники.

Порой отсутствие бюстгальтера на девушках даже незаметно с первого взгляда Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Совершенно незаметно! Источник: Ирина Шарова / 72.RU











По стопам селебрити

По словам стилиста Анны Павловой, многие звезды уже давно отказались от бюстгальтеров в повседневной жизни. Такой тренд приглянулся и другим. Немаловажную роль тут сыграло и желание быть более сексуальными, поэтому многие выбирают легкие полупрозрачные ткани, дерзкие вырезы, длину мини. Однако, по мнению стилиста, в любом образе важна уместность.

— Сексуальность прекрасна, если она умеренна и к месту. Образ должен соответствовать ситуации и месту. Если это вечерний наряд, платье с открытой спиной или глубоким декольте, бюстгальтер тут не нужен. В городе в жаркий день, в отпускных, клубных, праздничных образах, повседневных также можно смело отказаться от лифов. С одной поправочкой: если ваша грудь это позволяет. Обладательницам большой груди необходима поддержка, здесь цель не только эстетическая, но и сохранение формы груди в дальнейшем, — говорит стилист Анна Павлова.



Но не обратить внимание на таких девушек на улице невозможно. Они приковывают взгляды Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Она также добавляет, что даже обладательницам небольшого размера груди не стоит появляться без лифа на деловых или рабочих встречах, в офисе, при работе с детьми. Все официальные мероприятия также не лучшее время для такой свободы.



Такого же мнения придерживается и руководитель Академии стиля и этикета Se, член Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Анастасия Анохина.



— Главное, в чем нужно убедиться, — «не буду ли я смущать окружающих людей?» На деловые события бюстгальтер необходим. Дресс-код для этого и существует, чтобы ничего не отвлекало от рабочих процессов. На светских мероприятиях — не обязателен. Всё будет зависеть от формата вечеринки и вашего наряда. В обычной жизни лучше опираться на свои ощущения, будете ли вы чувствовать себя комфортно, выставляя напоказ столь интимную часть себя, — считает эксперт по этикету.

Некоторые вещи в гардеробе явно не предусматривают лиф. Наоборот, его наличие в таких случаях может выглядеть слишком броско Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Размер имеет значение?

Но, как было уже отмечено выше, немаловажный нюанс — размер груди. Если тем, у кого он до третьего, можно и не беспокоиться, то вот обладательницам пышных форм ходить без поддержки не очень полезно. На здоровье груди это не влияет, а вот на внешний вида — однозначно. По мнению бра-фиттера, каждая грудь, будь то небольшая, стандартная или «проблемная», требует правильного подбора белья.

— Любая грудь, в том числе небольшая, со временем под воздействием гравитации, под собственным весом теряет форму. Отказываясь от поддержки груди, женщина рискует встретиться с птозом (растяжением куперовых связок). Правильно подобранный бюстгальтер поможет отсрочить этот момент, решит бельевые проблемы, подарит красивый силуэт и уверенность в себе. Если обладательнице небольшой груди действительно комфортно без бюстгальтера, с точки зрения здоровья необходимости носить его нет, — считает Галина, сертифицированный бра-фиттер студии профессионального подбора белья Bustietta.



Женская грудь требует не только восхищенных взглядов, но и правильного ухода. Самое главное — подобрать удобный бюстгальтер. Но оказывается, 90% женщин не умеют этого делать! Специалист рассказал нам, как должен выглядеть идеальный повседневный бюстгальтер, почему ваша грудь на самом деле больше, чем вам кажется, почему русским красавицам стоит быть осторожными с китайским бельем и правда ли, что тесный лиф может спровоцировать рак.