«Дед ей весь тюнинг оплатит»: 18-летнняя невеста Григория Лепса переделала нос

18-летняя Аврора Киба сделала операцию на носу Источник: Telegram-канал Светские хроники











В Сети появилась информация о том, что невеста Григория Лепса сделала ринопластику — фотография Авроры Киба с заклеенным носом гуляет по Telegram-каналам. Как пишет news.rambler.ru, девушка мечтала избавиться от горбинки на переносице, и операция стала подарком на ее 18-летие — она отмечала его в феврале.



Пользователи соцсети полагают, что операцию Авроре оплатил Григорий Лепс, а не родители. Они также уверены в том, что роман с артистом хорошо спланированная и оплаченная пиар-акция.



— Сейчас дед ей весь тюнинг оплатит, и она его бросит, — пишет Сашечка.

— Она сама не из бедных, еще и ему оплатит, если надо будет, — парирует Ирина.

— Он один из высокооплачиваемых артистов. Сколько миллионов ему должны были забашлять за этот проект? — интересуется пользователь с ником L P.



— У меня тоже такие мысли. Через пару недель девочка начнёт петь, а потом федеральные каналы и пошло-поехало, — высказалась Наша Гордость.

— Ну я тут тоже в любовь не верю с ее стороны точно! Сейчас за его счет получит славу, образование, бизнес и прочее, как поимеет сколько сможет, уйдёт в свободное плавание. Но вот что за нее внесли денежки ему на ее раскрутку в медийке, тоже как вариант. Ну не верю я тут в любовь, — поделилась мнением Анастасия.



Девушку уже начали травить в Сети за связь с пожилым артистом — она дала хейтерам дерзкий ответ. Сам Григорий Лепс тоже высказался об отношениях с Авророй.

— Замечательная девушка, мы дружим. У нас есть определенные отношения, человеческие, — сказал артист.



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