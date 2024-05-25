Джоли отдыхает: на ковровой дорожке в Новосибирске устроили фэшн-показ — смотрим на самые яркие и эффектные образы

В среду, 22 мая, у государственного концертного зала им. Арнольда Каца собралось невероятное количество красивых женщин. Быть гостьей Народной премии НГС — это значит минимум за месяц до мероприятия задуматься об образе. Платье, костюм или юбка и топ, обувь — что же надеть? Приятные хлопоты, которые стопроцентно поднимают настроение. Погода перестала капризничать как раз к началу церемонии — дождь прекратился, тучи рассеялись, выглянуло мягкое солнце. Давайте посмотрим, что выбрали сибирячки для выхода в свет, чтобы сделать фото на ковровой дорожке.

