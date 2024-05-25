Джоли отдыхает: на ковровой дорожке в Новосибирске устроили фэшн-показ — смотрим на самые яркие и эффектные образы

Рассматриваем наряды красоток с Народной премии НГС
Источник: Евгений Хитрин
В среду, 22 мая, у государственного концертного зала им. Арнольда Каца собралось невероятное количество красивых женщин. Быть гостьей Народной премии НГС — это значит минимум за месяц до мероприятия задуматься об образе. Платье, костюм или юбка и топ, обувь — что же надеть? Приятные хлопоты, которые стопроцентно поднимают настроение. Погода перестала капризничать как раз к началу церемонии — дождь прекратился, тучи рассеялись, выглянуло мягкое солнце. Давайте посмотрим, что выбрали сибирячки для выхода в свет, чтобы сделать фото на ковровой дорожке.
За час до начала церемонии у входа в здание концертного зала собралась очередь — мужчины и женщины позировали фотографам, демонстрировали друг другу наряды, получилось практически фэшн-шоу в лучших традициях: с софитами, бэкстейджами, проходками.
Как всегда — смелый и яркий образ у Анны Терешковой, на фото бывшая вице-мэр вместе с мужем Дмитрием Терешковым — крупным предпринимателем
Источник: Александр Ощепков
Если не знаете, что надеть, смело выбирайте черное: элегантная классика всегда будет к месту. Трендовая брошь в виде объемного цветка смягчила строгий образ и увела его в некоторую романтичность
Источник: Евгений Хитрин
Чокер в виде цветка не сдает позиций — аксессуар стал любимцем у женщин
Источник: Александр Ощепков
Еще одна вечная классика — маленькое черное платье. Спасибо тебе, Коко Шанель. На фото Юлия Шестакова, руководитель 1°С отдела аудиторской фирмы «Решение»
Источник: Алина Скитович
Марина Белкина, основательница салонов «Марлен» и «Sахар», тоже предпочла черное акцентное платье с прозрачными вставками
Источник: Андрей Бортко
Берет смягчил строгость костюма и добавил образу игривости, косуха на байкерский манер — девушки определенно в курсе последних модных трендов
Источник: Евгений Хитрин
Красный — большой тренд сезона. Строгие костюмы, элегантные платья — гостьи не прогадали с выбором оттенка и выглядели эффектно. На фото Мария Морсина, руководитель пресс-службы НИИТО
Источник: Алина Скитович
Сразу несколько акцентов в образе: цвет, брюки клеш и 3d-цветок
Источник: Евгений Хитрин
Кристина Полякова тоже выбрала корсетное красное платье. На фото она вместе с мужем Артемом. Оба — владельцы клиники Red Clinic и победители в номинации «Косметологический центр года»
Источник: Евгений Хитринн
Разбавила дресс-код в строгих тонах Ольга Платонова — на этот раз самая эпатажная женщина Сибири решила предстать в образе принцессы. Сибирская Круэлла прибыла на премию в карете
Источник: Алина Скитович
Еще один интересный образ на ковровой дорожке
Источник: Александр Ощепков
Снова красное, на контрасте с белым — определенно да
Источник: Александр Ощепков
Часть команды НГС: корреспонденты Анастасия Хрипушина и Павел Пешков, SMM-отдел: Маргарита Резникова и Арина Суворова
Источник: Андрей Бортко
Стилист «Школы стиля Марии Липатниковой» Евгения Разинкина выбрала романтичный образ в бежевых тонах — получилось очень женственно
Источник: Евгений Хитрин
Деним в сочетании с леопардом, костюм тройка и элегантное платье-футляр — девушки знают толк в моде
Источник: Евгений Хитрин
Культуролог и специалист по этикету Ульяна Кофанова тоже выбрала платье по фигуре в красивом зеленом оттенке
Источник: Евгений Хитрин
Яркая Анна Белых выбрала жакет в цвете фуксия в сочетании с черным платьем в пол
Источник: Алина Сктович
Любовь Ухалова продемонстрировала необычный крой костюма в небесно-голубом оттенке
Источник: Евгений Хитрин
Белый верх, черный низ — старо как мир, а как стильно — все гениальное просто
Источник: Евгений Хитрин
Обратите внимание на обувь — именно туфли придают образу изюминку и задают стиль
Источник: Алина Скитович
Куда же без леопарда? Трендовый принт определенно смотрится выигрышно и эффектно. На фото Ксения Каманова, основатель сообщества блогеров и Светлана Бубникова, стилист-имиджмейкер
Источник: Алина Скитович
По модным трендам оделись редакторы НГС: шеф-редактор Елена Громкова выбрала юбку баллон, а зам-главреда Лиза Пичугина остановилась на сетчатой юбке — изысканно и со вкусом
Источник: Алина Скитович
Event-директор «Сети городских порталов» Инна Шитикова ослепляет улыбкой
Источник: Алина Скитович
Девушки определенно в курсе модных законов: блеск серебра, сочный оттенок костюма, стильные туфли — образы удались
Источник: Евгений Хитрин
Екатерина Овчинникова, представитель Relaksme в элегантном белом костюме
Источник: Евгений Хитрин
Стилист и тренд-аналитик, эксперт НГС Марина Воробьева в центре
Источник: Евгений Хитрин
Эффектные видеограф Олеся Ойлер и Анна Синичкина, владелица мехового салона
Источник: Евгений Хитрин
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