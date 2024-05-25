НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +6

4 м/c,

сев.

 749мм 65%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,70
EUR 97,10
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Сколько стоит жилье в стоквартирном доме: обзор

Байкер и таксист на дороге
Неделя добра
Приговор Турбину
Что с выпускными
Жилье в Стоквартирном доме
Врачи о главных проблемах
Последний звонок на набережной
Такие дома строят в городе
Овации стоя для героев НГС
НГС в Telegram
Стиль и красота Народная премия НГС фоторепортаж Джоли отдыхает: на ковровой дорожке в Новосибирске устроили фэшн-показ — смотрим на самые яркие и эффектные образы

Джоли отдыхает: на ковровой дорожке в Новосибирске устроили фэшн-показ — смотрим на самые яркие и эффектные образы

Гостьи Народной премии НГС в этот раз превзошли себя и оделись по последним трендам — получилось просто вау

187
Написать комментарий
Рассматриваем наряды красоток с Народной премии НГС

В среду, 22 мая, у государственного концертного зала им. Арнольда Каца собралось невероятное количество красивых женщин. Быть гостьей Народной премии НГС — это значит минимум за месяц до мероприятия задуматься об образе. Платье, костюм или юбка и топ, обувь — что же надеть? Приятные хлопоты, которые стопроцентно поднимают настроение. Погода перестала капризничать как раз к началу церемонии — дождь прекратился, тучи рассеялись, выглянуло мягкое солнце. Давайте посмотрим, что выбрали сибирячки для выхода в свет, чтобы сделать фото на ковровой дорожке.

За час до начала церемонии у входа в здание концертного зала собралась очередь — мужчины и женщины позировали фотографам, демонстрировали друг другу наряды, получилось практически фэшн-шоу в лучших традициях: с софитами, бэкстейджами, проходками.

Как всегда — смелый и яркий образ у Анны Терешковой, на фото бывшая вице-мэр вместе с мужем Дмитрием Терешковым — крупным предпринимателем
Если не знаете, что надеть, смело выбирайте черное: элегантная классика всегда будет к месту. Трендовая брошь в виде объемного цветка смягчила строгий образ и увела его в некоторую романтичность
Чокер в виде цветка не сдает позиций — аксессуар стал любимцем у женщин
Еще одна вечная классика — маленькое черное платье. Спасибо тебе, Коко Шанель. На фото Юлия Шестакова, руководитель 1°С отдела аудиторской фирмы «Решение»
Марина Белкина, основательница салонов «Марлен» и «Sахар», тоже предпочла черное акцентное платье с прозрачными вставками
Берет смягчил строгость костюма и добавил образу игривости, косуха на байкерский манер — девушки определенно в курсе последних модных трендов
Красный — большой тренд сезона. Строгие костюмы, элегантные платья — гостьи не прогадали с выбором оттенка и выглядели эффектно. На фото Мария Морсина, руководитель пресс-службы НИИТО
Сразу несколько акцентов в образе: цвет, брюки клеш и 3d-цветок
Кристина Полякова тоже выбрала корсетное красное платье. На фото она вместе с мужем Артемом. Оба — владельцы клиники Red Clinic и победители в номинации «Косметологический центр года»
Разбавила дресс-код в строгих тонах Ольга Платонова — на этот раз самая эпатажная женщина Сибири решила предстать в образе принцессы. Сибирская Круэлла прибыла на премию в карете
Еще один интересный образ на ковровой дорожке
Снова красное, на контрасте с белым — определенно да
Часть команды НГС: корреспонденты Анастасия Хрипушина и Павел Пешков, SMM-отдел: Маргарита Резникова и Арина Суворова
Стилист «Школы стиля Марии Липатниковой» Евгения Разинкина выбрала романтичный образ в бежевых тонах — получилось очень женственно
Деним в сочетании с леопардом, костюм тройка и элегантное платье-футляр — девушки знают толк в моде
Культуролог и специалист по этикету Ульяна Кофанова тоже выбрала платье по фигуре в красивом зеленом оттенке
Яркая Анна Белых выбрала жакет в цвете фуксия в сочетании с черным платьем в пол
Любовь Ухалова продемонстрировала необычный крой костюма в небесно-голубом оттенке
Белый верх, черный низ — старо как мир, а как стильно — все гениальное просто
Обратите внимание на обувь — именно туфли придают образу изюминку и задают стиль
Куда же без леопарда? Трендовый принт определенно смотрится выигрышно и эффектно. На фото Ксения Каманова, основатель сообщества блогеров и Светлана Бубникова, стилист-имиджмейкер
По модным трендам оделись редакторы НГС: шеф-редактор Елена Громкова выбрала юбку баллон, а зам-главреда Лиза Пичугина остановилась на сетчатой юбке — изысканно и со вкусом
Event-директор «Сети городских порталов» Инна Шитикова ослепляет улыбкой
Девушки определенно в курсе модных законов: блеск серебра, сочный оттенок костюма, стильные туфли — образы удались
Екатерина Овчинникова, представитель Relaksme в элегантном белом костюме
Стилист и тренд-аналитик, эксперт НГС Марина Воробьева в центре
Эффектные видеограф Олеся Ойлер и Анна Синичкина, владелица мехового салона

Что еще почитать о Народной премии НГС

Блогер в карете, песни Валерии и Лукинский в чулке: как прошла Народная премия НГС — красочный ролик о церемонии.

«Ошарашен немножко»: юмор, песни и слёзы счастья на сцене зала Каца — тысяча гостей встречала героев НГС овациями стоя.

В Новосибирске прошла Народная премия НГС — публикуем полный список победителей.

ПО ТЕМЕ
Народная премия НГС Мода и стиль
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Называли фанерой и путали с наркоманкой. Как журналист больше 10 лет набирала вес и сталкивалась с буллингом
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
Аспирин-то за что? Обсуждаем (бес)полезность списка лекарств, запрещающих вождение
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Время легкости и общения: что стоит делать в полнолуние в Стрельце — советы астролога
Елена Голубева
Рекомендуем
Знакомства

Olga2808,  37

Виктория,  38

Александр,  45

Иван,  41

Майская,  47

Александр,  28

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление