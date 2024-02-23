«Мой вес был 226 килограммов»: участница шоу «Большие девочки» — о злости на отца, хейте и жизни в Новосибирске

Участница популярного реалити-шоу на телеканале «Пятница» Элнара Меликова родом из Норильска, но сейчас живет в Самаре. При этом она успела пожить и в Новосибирске. Девушка всю жизнь борется с лишним весом. Когда пришла на проект, при росте 168 сантиметров она весила 179 килограммов, но максимальный вес был значительно больше. Без операций Элнаре удалось пока сбросить 82 килограмма, но она не сдается и продолжает свой путь к здоровому телу. Она ведет блог в Instagram*(организация признала экстремистской и запрещена в РФ), где ее истории смотрят почти 50 тысяч подписчиков. Их она учит любви к себе и мотивирует на новые шаги. Элнара рассказала корреспонденту НГС об участии в реалити, о том, как начала набирать килограммы и как она связана с Новосибирском.
Все проблемы — из детства
Элнара Меликова — блогер из Самары. Сегодня у нее почти 50 тысяч подписчиков. Девушка учит их разумному подходу к любым делам.
— Хочешь катиться с горки с замиранием сердца? Дерзай. Не жди, когда вырастут дети, когда похудеешь на пять килограммов или когда закончатся дела, чтобы чувствовать эту жизнь и счастье. Не откладывай свою жизнь. Живи на полную и выходи из зоны комфорта. Сейчас, — советует блогер на своей странице.
Страница Элнары мелькает разными активностями — девушка плавает в бассейне, ходит в спортзал, много времени проводит на природе, любит вкусную и красивую еду, а также демонстрировать свои результаты похудения, сравнивая при этом, как одежда сидела на ней раньше, а как — сейчас.
В июле 2023 года она отправилась на съемки реалити-шоу «Большие девочки». В этот момент при росте 168 см она весила 179 килограммов. Меликова признавалась, что хотела похудеть, чтобы иметь возможность заниматься спортом. Девушка любит плавать и играть в большой теннис, также она хотела порадовать маму и брата, к которым очень привязана, и реализовать мечту — прыгнуть с парашютом. Пока последнее исполнить не удалось, но Элнара уверена: все впереди. Также у девушки в планах сбросить вес до 100 килограммов и купить автомобиль мечты — Mercedes e-class Coupe. Она планирует обклеить его, но цвет держит в секрете.
Девушка отметила, что не знала о шоу, но туда приглашали многих «plus size»-блогеров. Она не любит распространяться об атмосфере, которая царила между участницами проекта во время съемок.
— На меня вышли представили шоу и пригласили туда. Самое сложное на проекте было то, что у нас не было средств связи и нужно было как-то морально справляться без поддержки близких и прочего. Какие отношения были с коллективом? Я промолчу, — улыбается девушка двусмысленно.
Элнара призналась, что отношения с едой у нее с детства складывались не лучшим образом. Она говорит, что была полным и лучезарным ребенком, но при этом не сознавала до конца, что для нее плохо, а что хорошо.
— Родители меня ни в чем не ограничивали — я была долгожданным ребенком. Но, к сожалению, когда они вставали на ноги, вынуждены были отправить меня к родственникам папы. У меня тогда был диатез, и нужно было больше солнца. В детстве я была папиной дочкой, сильно была привязана к нему. Мы прилетели в Баку, он побыл со мной там пару дней, а потом сказал, что поедет к другу и вернется на следующий день, но, увы, улетел в Россию, а я его ждала. Мамы рядом тоже не было. Сильная обида на отца из детской переросла во взрослую. Отношения с отцом складывались очень плохо до 23 лет точно. И я заедала свой стресс, заедала то, что мамы не было рядом, — вспоминает девушка.
По словам Элнары, она шесть лет жила на расстоянии от матери — в период с 18 до 24 лет — из-за того, что уехала учиться из Норильска, а мать осталась там. Элнара жила 3 года с отцом, и это отразилось на их отношениях еще хуже.
— Недопонимание было — не хотелось общаться, видеться. Меня утешали только много еды и закрытая от него дверь в комнату, — признается блогер.
Элнара успела пожить в студенческие годы и в Новосибирске. Правда, всего 2 месяца. По ее словам, город у нее оставил только положительные впечатления. Жила девушка в Академгородке.
— Я сама родом с севера, из Норильска. Когда наступил момент думать, где я буду учиться, мы с родителями начали выбирать города. Норильск держал деньгами, но жизни там нет. В 9 классе я думала, что после окончания школы буду поступать в Новосибирск на медицинский, но жизнь решила иначе. Новосибирск мне понравился. Считаю, это довольно зеленый город, здесь живут добрые люди, — делится впечатлениями блогер.
Новый этап
В 24 года Элнара достигла своего максимального веса в 226 килограммов. Девушка считает, что это было смертельно. В тот момент она поняла, что ей нужна терапия с психологом.
— Психолог в моей жизни присутствует до сих пор. Я благодаря нашей терапии поняла, что нет смысла копить старые обиды, обижаться на родителей. Осознала, что не нужно их винить. У них одна жизнь, они воспитывали меня, а сами в роли родителей были впервые. И они могли допускать ошибки. Они мне дали все, что могли, и я им безумно благодарна, — признается девушка.
Элнара много раз пыталась похудеть. Были в жизни девушки и голодание, и булимия, и полное ограничение себя в питании. Но все диеты приносили, по ее словам, только вред и увеличение веса после срывов.
Девушка отмечает, что сейчас часто сталкивается с хейтом из-за лишнего веса, но старается не обращать на это внимания. Также Элнара уверена, что в современном обществе до сих пор есть дискриминация полных людей.
— Есть люди, которые заняты своей жизнью, довольны собой, занимаются своим развитием, не обращают внимания на других. Здоровые и адекватные люди не делят всех на таких или не таких. Все мы люди и имеем право ходить, гулять, любить и радоваться жизни. Я всегда говорю: «мое тело — мое дело». Статистка показывает, что ожирение процветает, стоит задуматься, почему. Необразованные люди или которые узко мыслят, просто скажут: «надо меньше жрать», но увы, это не работает, — отмечает Элнара.
По мнению блогера, всегда есть причина, почему человек хочет вечно что-то грызть. Это расстройство пищевого поведения, которое нужно лечить терапией.
— Зависимому от наркотиков человеку не поможет фраза «не употребляй, и всё будет топ»? Не думаю, — уверена она. — Так и с едой — это такая же зависимость, и это надо лечить.
Другим худеющим Элнара советует нести ответственность за свою жизнь. По ее словам, пока этого не случится, ничего не изменится. А когда человек это сделает, уверена она, найдутся и люди, которые окажут поддержку и помощь. В своем блоге она учит подписчиков принимать себя, любить, но идти к своим целям.
— Не ждите чуда, сидя на диване. Я за год скинула 82 килограмма без операций и прочего. Я захотела изменить свою жизнь. Я испугалась, что могу провести остаток жизни в инвалидном кресле из-за себя же. Нужно брать себя в руки, но обходиться без насилия над собой. Идите к специалисту и найдите причину переедания и бесконечного чувства что-то заесть, и тогда обязательно все получится. Это не легко, это тяжелый путь, эту дорогу осилит сильнейший, но человек сильный, — заключила Элнара.
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* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продукта — социальной сети Instagram на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности запрещена.