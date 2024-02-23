«Мой вес был 226 килограммов»: участница шоу «Большие девочки» — о злости на отца, хейте и жизни в Новосибирске

Все проблемы — из детства

Элнара Меликова — блогер из Самары. Сегодня у нее почти 50 тысяч подписчиков. Девушка учит их разумному подходу к любым делам.



— Хочешь катиться с горки с замиранием сердца? Дерзай. Не жди, когда вырастут дети, когда похудеешь на пять килограммов или когда закончатся дела, чтобы чувствовать эту жизнь и счастье. Не откладывай свою жизнь. Живи на полную и выходи из зоны комфорта. Сейчас, — советует блогер на своей странице.



Страница Элнары мелькает разными активностями — девушка плавает в бассейне, ходит в спортзал, много времени проводит на природе, любит вкусную и красивую еду, а также демонстрировать свои результаты похудения, сравнивая при этом, как одежда сидела на ней раньше, а как — сейчас.