Хочешь есть — попей водички. Актриса Ирина Пегова раскрыла секреты похудения

Актриса и телеведущая Ирина Пегова запомнилась подписчикам и поклонникам таланта как обладательница пышных форм. И хотя после родов у звезды появились серьезные проблемы с лишним весом, Пеговой удалось вернуться в форму. Актриса долго сидела на изнуряющих диетах, но стабилизировать вес ей удалось другими способами. Наши коллеги из NN.RU рассказывают, что делала звезда, чтобы влезть в любимые джинсы.
В детстве Пегова была очень худой. Но в подростковом возрасте после каникул у бабушки Ирина начала заметно поправляться. Сначала ее это не расстраивало, ведь девушка мечтала о карьере в шоу-бизнесе и не думала о чем-то, кроме этого.
И да, тогда пара лишних килограммов действительно сыграли на руку молодой актрисе. Поклонники восхищались не только ее профессиональным мастерством, но и невероятными глазами, милыми ямочками на щеках и пышными формами. Даже сейчас подписчики периодически пишут Ирине о том, что скучают по ее выдающейся фигуре, думая, что звезда сильно скинула.
Только вот когда Пегова забеременела, стрелка на весах предательски поползла вверх. Сбросить лишний вес ей не удавалось еще три года после рождения ребенка, поскольку молодая мама до последнего кормила дочку грудью. Вместе с тем к изменениям актрису подтолкнул развод со звездным мужем — актером Дмитрием Орловым. Пара не сошлась характерами, а рождение ребенка только усугубило проблемы в семье.
До того Пегова периодически пыталась худеть, но весьма экстремально — на голоде и воде, а потому скинутые килограммы быстро возвращались. Затем в жизни Ирины была череда жестких диет, но и это не принесло результатов. После каждого ограничения актрису откатывало назад, и она отъедалась на протяжении пары месяцев.
Методом проб и ошибок актрисе всё-таки удалось вывести для себя определенные правила, которых следует придерживаться, чтобы держать вес в норме. Они выглядят стандартно, но являются определяющими в вопросах похудения.
Конечно же, начать нужно с того, чтобы приучить себя к небольшому количеству еды за раз. Порция должна буквально умещаться на ладони, ведь желудок взрослого человека размером не больше кулака. Превышение нормы ведет к его растягиванию, а значит, потом, чтобы насытиться, придется есть больше.
Еще одно правило — есть медленно. Когда пища тщательно пережевывается, человек не только помогает своему пищеварению, но и быстрее понимает, что наелся. Ирина может есть свою скромную порцию на протяжении часа.
Кроме того, актриса всегда пьет достаточное количество чистой воды. Она считает, что девушки напрасно пренебрегают этим правилом и предпочитают воде кофе или чай. Кстати, польза воды в похудении — факт известный и доказанный.
Еще один важный момент — употребление определенных продуктов в определенное время. Углеводы — утром, чтобы забрать от них максимум энергии, на ужин — белки, это позволит насытиться и обеспечить мышцы строительным материалом.
Также звезда пользуется правилом дробного питания — есть по 4–5 раз в день, но, как мы помним, маленькими порциями.
Есть у Ирины и личные лайфхаки. Например, для подачи еды Пегова использует самые большие тарелки. На них она красиво и искусно раскладывает маленькие порции и только после этого приступает к трапезе. Это выглядит эстетично, задает правильный психологический настрой и помогает не съесть лишнего. Приноровиться к такому способу — дело привычки.
К слову, о воде: нередко она может заменить один прием пищи. А выпить стакан жидкости перед едой — и вовсе святое. Еще Пегова после этого рекомендует подождать минут 10, ведь нередко человек путает голод и жажду, а потом потребность в приеме пищи отпадет.
Подписчики Ирины Пеговой нередко переживают за звезду, поскольку периодически им кажется, что актриса теряет свою форму и резко худеет. Однако не так давно Ирина раз и навсегда дала ответ по этому поводу. В последнее время стрелки весов всегда показывают Пеговой примерно один и тот же результат.
Журналист NN.RU связалась с Ириной и пригласила на интервью, чтобы узнать, появились ли у актрисы свежие лайфхаки для поддержания стабильного веса. Однако у нее сейчас весьма загруженный график.
— Пока ничего не могу сказать. Нет такой возможности, очень плотное расписание, — ответила Пегова.
Кстати, до этого мы писали, что не так давно Ирина Пегова поразила поклонников новым имиджем. Привычная всем блондинка вдруг превратилась в роковую брюнетку. Смотрите фото в материале.