Хочешь есть — попей водички. Актриса Ирина Пегова раскрыла секреты похудения

Только вот когда Пегова забеременела, стрелка на весах предательски поползла вверх. Сбросить лишний вес ей не удавалось еще три года после рождения ребенка, поскольку молодая мама до последнего кормила дочку грудью. Вместе с тем к изменениям актрису подтолкнул развод со звездным мужем — актером Дмитрием Орловым. Пара не сошлась характерами, а рождение ребенка только усугубило проблемы в семье.



До того Пегова периодически пыталась худеть, но весьма экстремально — на голоде и воде, а потому скинутые килограммы быстро возвращались. Затем в жизни Ирины была череда жестких диет, но и это не принесло результатов. После каждого ограничения актрису откатывало назад, и она отъедалась на протяжении пары месяцев.

