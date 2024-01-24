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Почти «Мисс Вселенная»: Оксана Федорова приедет на конкурс красоты в Сибири

Она проведет конкурс «Маленькая особенная мисс» для девочек с ОВЗ

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Лицо Оксаны Федоровой вы могли видеть по телевизору — в рекламе и передаче «Спокойной ночи, малыши!»

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На конкурс «Маленькая особенная мисс» для девочек с ОВЗ приедет «Мисс Россия» и почти «Мисс Вселенная» Оксана Федорова. Девушка будет поддерживать малышек на конкурсе и станет полноценным членом жюри, рассказали организаторы конкурса проект «Михутка».

К анонсу конкурса, который пройдет 16 марта, прикреплено видеообращение Федоровой. В нем она сказала, что ждет встречи с юными красотками:

— Алтайский край, привет! 16 марта я приеду в гости к волонтерскому проекту «Михутка» — поддержать конкурс красоты «Маленькая особенная мисс» для девочек с особенностями здоровья. Жду встречи, ваша Оксана Федорова.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Сейчас Оксане Федоровой 46 лет

Видео: Проект «Михутка» / Vk.com

Сейчас Оксане Федоровой 46 лет. По данным с «Википедии», в 2002 году она становилась «Мисс Вселенная». Однако через четыре месяца титул у нее отобрали — из-за невыполнения обязанностей (девушка не снималась в международной рекламе, потому что защищала диссертацию в университете МВД).

Телезрители могли видеть Федорову в рекламе «Золотой чаши» с Николаем Басковым и программе «Спокойной ночи, малыши!».

В 2021 году НГС сообщал о жизни семьи с 7 подростками. Пятерых из них родители взяли с непростыми диагнозами из детского дома, с ограниченными возможностями здоровья. Подробности — в материале.

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