Восточные танцы и моделинг: история невероятно красивой бабушки — невозможно поверить, что ей 64 года

О моделинге

Модельный опыт в жизни Елены появился не так давно. Дети выросли и разъехались, женщине захотелось попробовать себя в новой роли, и она пошла учиться в модельную школу. Понравилось.



— Это хобби, для удовольствия. Для того чтобы раскрутиться в модельном бизнесе и начать зарабатывать на этом, нужно вложить много денег, всё очень дорого. Фотографы не раз говорили мне, что, если бы я жила в Москве или в Питере, раскрутиться было бы проще, а в Новосибирске — без шансов. Рамки в моделинге сегодня сильно расширились, параметры для моделей изменились, появился высокий спрос. Иногда меня приглашают в проекты, я участвую в показах, — делится Елена. И добавляет, что особенно ей понравилось работать с новосибирскими дизайнерами: они очень творческие люди.