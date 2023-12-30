Голливудская волна: как сделать модную прическу на праздничный вечер всего за 30 минут — бьюти-советы стилиста

Разделяем волосы на две части. Берем небольшую, но плотную прядь и начинаем накручивать по спирали в направлении от лица — так локон получится красивее. Плойку держим кончиком вниз. Считаем до 5–7, аккуратно снимаем прядь. Повторяем действия, пока не накрутим все пряди. Чтобы волосы не мешали, используйте зажим.



Евгения Разинкина рекомендует использовать плойку диаметром 25 мм, температурный режим — 210 градусов: меньше нет смысла, волна быстро распадется.



— Прочесываем каждую накрученную прядь гребнем, сбрызгивая лаком. Многие боятся этого этапа, но для того, чтобы наша волна получилась, необходимо сделать волосы пластичными. Не заливаем волосы, а аккуратно сбрызгиваем короткими нажатиями — пшик, пшик. Держим лак на расстоянии вытянутой руки, — подсказывает стилист.

