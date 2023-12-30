Голливудская волна: как сделать модную прическу на праздничный вечер всего за 30 минут — бьюти-советы стилиста

Прическа в новогоднем образе — очень важная деталь. К сожалению, у хозяек, который отчаянно готовятся к празднованию, не всегда хватает времени ни на локоны, ни на укладку. Повезло, если успели вымыть голову (а если не успели — воспользуйтесь глиттером). Мы понимаем, как сложно успевать всё и сразу, и хотим вам помочь — топ-стилист новосибирской «Школы стиля Марии Липатниковой» Евгения Разинкина рассказала, как за полчаса сделать модную прическу в стиле старого Голливуда.
Разделяем волосы на две части. Берем небольшую, но плотную прядь и начинаем накручивать по спирали в направлении от лица — так локон получится красивее. Плойку держим кончиком вниз. Считаем до 5–7, аккуратно снимаем прядь. Повторяем действия, пока не накрутим все пряди. Чтобы волосы не мешали, используйте зажим.
Евгения Разинкина рекомендует использовать плойку диаметром 25 мм, температурный режим — 210 градусов: меньше нет смысла, волна быстро распадется.
— Прочесываем каждую накрученную прядь гребнем, сбрызгивая лаком. Многие боятся этого этапа, но для того, чтобы наша волна получилась, необходимо сделать волосы пластичными. Не заливаем волосы, а аккуратно сбрызгиваем короткими нажатиями — пшик, пшик. Держим лак на расстоянии вытянутой руки, — подсказывает стилист.
Наполняем лаком каждую прядь. Если не хватает прикорневого объема — добавляем его, слегка начесав волосы, снова сбрызгиваем лаком.
— Голливуд всегда предлагал нечто классическое и лаконичное, героини и актрисы стали законодателями моды. Голливудскую волну создали в 20-е годы, поочередно накручивая локоны то холодным, то горячим способами. Так появилась голливудская дива, покоряющая красные дорожки. Волна, алые губы, стрелки — классический образ актрисы того времени, — объясняет стилист.
Далее формируем волну. Для этого нам понадобится две расчески: массажная и гребень. Направляем все волосы на одну из сторон, прочесываем массажной расческой, наполняем лаком и ловим ту волну, которую вы уже получили, когда накручивали локоны. Второй расческой поправляйте направление.
— Голливуд — это две стороны. Второй части нашей прически мы уже задали направление назад. Аккуратно формируем плавную линию: это не должна быть какая-то определенная волна, но читаемая линия должна присутствовать, — комментирует свои действия стилист.
Лучшее — враг хорошего, так говорит Евгения Разинкина при работе над прической. Если вы уже увидели результат, который вам нравится, то остановитесь. Голливудскую волну можно сформировать абсолютно на любых волосах, главное — повторим — наполнить их лаком, создавая пластичность.
— Три обязательных места, по которым обязательно нужно пройтись лаком, когда завершаете прическу: над ушами — так называемая зона бакенбард, под челкой и самая выступающая часть волны. Концы волос должны быть выглажены и прочесаны — тогда ваша волна будет элегантной и чистой, — объясняет стилист.
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