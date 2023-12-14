Мой мармеладный: 10 модных и необычных вариантов новогоднего маникюра — такого точно не будет ни у кого

Соблазн налепить на ногти снежинки, звездочки и дедов морозов может разбиться в пух и прах о банальное отсутствие записи у нужного вам мастера. Тоже мне проблема — скажут те, кто в этом году отказался от покрытия гель-лаком. Тренд на натуральность и отказ от покрытия шагает по стране, но работы у маникюрных мастеров еще долго будет много. Да и лаком ногти тоже можно накрасить довольно необычно и по-праздничному. Редакция Городских порталов собрала самые интересные новинки из мира нейл-арта и узнала, каких цветов лучше придерживаться, а каких — по возможности избегать в новогоднюю ночь (даже в маникюре — всё очень серьезно, это же Дракон).
Цвет
Астролог Анна Боровских уверена, что наступает время перемен и успешных начинаний. А Дракон будет благосклонен к тем, кто встретит его с достоинством. Для этого нужно тщательно подобрать образ для новогодней ночи.
— Дракон оценит яркость и блеск в сочетании с насыщенными цветами, богатыми материалами и щедрыми украшениями как в своем образе, так и в новогоднем интерьере! Наиболее предпочтительны: золотой, красный, зеленый, белый, серебряный и фиолетовый цвета. Удачным будет сочетание золота с красными или зелеными оттенками, — советует астролог. — Уделите особое внимание макияжу.
А вот нумеролог Ксения Ермакова напоминает, что год Дракона по китайскому календарю наступает не 1 января, а только в феврале. Поэтому зеленый цвет лучше оставить на потом. Выбрать оранжевый, золотой, песочный, терракотовый, коралловый или белый.
— Тем, кто хочет успеха в работе, можно надеть черный цвет. Сама его философия как раз про деньги, статус. Тем, кто хочет привлечь в свою жизнь любовь, — цвета бежевый или нюд, — рассуждает нумеролог.
Актуальные дизайны ногтей для новогодней ночи — 2024
Любительницы французского маникюра сейчас обрадуются. Сияющий френч на пике моды. Сделать его более праздничным помогут блестки или светоотражающий лак. Ими можно прорисовать свободный край или сделать наоборот и добавить блестящую подложку.
Мастера маникюра Тата Журкина и Анита Фарахидинова рассказывают, что в нюдовый маникюр можно добавить легкие рисунки или линии с помощью блестящего дизайна. Например, сделать обратный френч или нарисовать несколько абстрактных линий.
Мы уже писали, что сейчас в моде лаконичные и однотонные, а бывает, даже бесцветные маникюры. Но сторонники дизайна не сдаются, и многие до сих пор любят стразы и блеск на ногтях. Тут главное — не переборщить. Можно выбрать хромированный и голографический маникюр, но тогда стоит помнить, что слишком откровенная и кричащая одежда в сочетании с таким маникюром может испортить ваш праздничный выход.
Если удержаться невозможно и очень-очень-очень хочется изобразить новогодний атрибут на ногтях — не сдерживайте себя. Подобный дизайн выглядит в духе времени. А даже если ваш дизайн не в его духе — не беда. Это же ваш праздник, и вам его праздновать.
Чего стоит избегать
Про пирсинг на ногтях, маникюр «аура», изобилие страз и вязаные узоры на ногтях лучше забыть. Также помним, что если целью вашего образа не является эпатаж — кошачьи коготочки оставляем врагу. Да-да, те самые, которыми смело можно вскрыть любой замок. Пугающе длинные, заостренные, обязательно кричаще-яркого оттенка... Наблюдали такое? Смотрится дешево и, мягко говоря, колхозно. Без обид, милые дамы. Нравится — делайте. Мы лишь напоминаем о том, что всему свое время. Тренд на эпатажный маникюр ушел, на его место пришел нюд, пастельные оттенки, французский стиль, длина — короткая или средняя. Помним про умеренность.
Не забываем про здоровье
А вы знали, что по состоянию ногтей можно проверить здоровье — российский онколог Михаил Мясникин рассказал, на что нужно обращать внимание во время маникюра. По словам эксперта, основной признак онкологии, который можно заметить на ногтях, — появление полосок разных оттенков (от коричневой до черной) в области ногтевого ложа. Также стоит отметить внезапную ломкость ногтей и появление трещин. Если вы помните, что не травмировали ноготь, а на нем появилось пятно, лучше обратиться к специалисту. Но не стоит впадать в панику при виде любого пятнышка — Мясникин объясняет, что существует очень много и доброкачественных образований, которые имеют такой же симптом.
Также эксперт назвал нанесение гель-лака, а именно воздействие ультрафиолета, одним из возможных триггеров, которые могут провоцировать рак. Более подробно о том, как заметить опасные симптомы рака на своем маникюре, мы рассказывали в отдельном материале.
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