Мой мармеладный: 10 модных и необычных вариантов новогоднего маникюра — такого точно не будет ни у кого

Цвет

Астролог Анна Боровских уверена, что наступает время перемен и успешных начинаний. А Дракон будет благосклонен к тем, кто встретит его с достоинством. Для этого нужно тщательно подобрать образ для новогодней ночи.



— Дракон оценит яркость и блеск в сочетании с насыщенными цветами, богатыми материалами и щедрыми украшениями как в своем образе, так и в новогоднем интерьере! Наиболее предпочтительны: золотой, красный, зеленый, белый, серебряный и фиолетовый цвета. Удачным будет сочетание золота с красными или зелеными оттенками, — советует астролог. — Уделите особое внимание макияжу.

