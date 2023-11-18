«На нас ругались, кричали, матерились». Участница «Красы России», проигравшая в конкурсе, рассказала всю правду о нем

Суть в том, что я чуть ли не единственный человек, который осмелился сказать что-то в ответ организаторам. Остальные девочки просто молчали. Молчали, терпели, понимая весь ужас происходящего. А кто-то прямо впадал в состояние жертвы: «Простите, простите». Мне было очень больно, обидно и грустно наблюдать за этим.



Я не привыкла к такой атмосфере, я от нее всегда стараюсь уйти, отстраниться, но я понимала, что буду представлять город, что за меня болеют и переживают люди. Я не могла подвести наш город. Мне хотелось с честью и достоинством представить Екатеринбург, показать, что у нас есть красивые, талантливые, умные девушки. Вот поэтому я не сдалась, не сошла с дистанции, хотя очень хотела это сделать. Одна участница в итоге ушла, еще несколько тоже собирались, но их отговорили.