«На нас ругались, кричали, матерились». Участница «Красы России», проигравшая в конкурсе, рассказала всю правду о нем

26-летняя телеведущая из Екатеринбурга Евгения Путилова участвовала в конкурсе «Краса России — 2023» в Сочи. Девушка вошла в двадцатку финалисток и завоевала победу в номинации «Краса Уральского федерального округа».
Конкурс проходил ярко: пышные наряды и улыбающиеся девушки, однако за кулисами, по словам Евгении, картина была совершенно противоположная. Ужас, творившийся за закрытыми дверями, отбил у нее желание участвовать в подобных мероприятиях. Екатеринбурженка рассказала E1.RU о подводных камнях конкурса. Далее — от первого лица.
Отношения между конкурсантками были хорошие, спокойные. Девчонки помогали друг другу вспоминать танцы, все хорошо общались, но в подобных конкурсах я участвовать больше не планирую, потому что этот у меня отбил всё желание. Я человек честный, люблю справедливость, когда всё по-доброму, по-хорошему, но атмосфера, которая царила на протяжении подготовки, не вызывала ни позитива, ни доверия, ни радости и счастья от того, что я присутствовала на конкурсе красоты.
Это третий конкурс в моей жизни — в 2017 году я участвовала в «Мисс Екатеринбург». Там было всё замечательно: атмосфера, организаторы, условия. А этот конкурс просто поверг меня в шок. На нас ругались, кричали, матерились, обзывались. Вплоть до личных оскорблений: «Ты жирная», «Вы дуры», «Вы там охренели», «Я тебя сейчас ударю больно».
В начале конкурса нам сказали, что нельзя будет есть сладкое, мучное, что мы должны похудеть: «Если увидим, то все будут отдуваться, будем заглядывать в тарелки». В итоге, конечно, ничего такого не произошло, однако угрозы были.
Я, как человек, который сам организует мероприятия, понимаю, как должно всё проходить — везде есть свой формат. Здесь конкурс красоты. Но от красоты — одно слово. Только мы, красивые девочки, которые вышли на сцену и сделали это шоу. Сам финал — про красоту, а всё, что было до, — просто ужас.
У меня два раза была истерика, хотя лично со мной ситуаций каких-то сильно жестких не было. Пару раз с одним из организаторов у меня возникала неприятная ситуация. Мне сказали: «Ты сначала говорить научись». Я ответила: «Вообще-то умею». А мне говорят: «Ты и еще три человека».
Суть в том, что я чуть ли не единственный человек, который осмелился сказать что-то в ответ организаторам. Остальные девочки просто молчали. Молчали, терпели, понимая весь ужас происходящего. А кто-то прямо впадал в состояние жертвы: «Простите, простите». Мне было очень больно, обидно и грустно наблюдать за этим.
Я не привыкла к такой атмосфере, я от нее всегда стараюсь уйти, отстраниться, но я понимала, что буду представлять город, что за меня болеют и переживают люди. Я не могла подвести наш город. Мне хотелось с честью и достоинством представить Екатеринбург, показать, что у нас есть красивые, талантливые, умные девушки. Вот поэтому я не сдалась, не сошла с дистанции, хотя очень хотела это сделать. Одна участница в итоге ушла, еще несколько тоже собирались, но их отговорили.
Впрочем, организаторы конкурса опровергли эти обвинения.
— Наверное, на «Красе России» работает команда церберов, — прокомментировали в пресс-службе организации. — Это зависть, злоба и обида просыпаются в участницах, когда они не входят в пятерку лучших! Других объяснений не видим.
Мы следили за финалом конкурса в онлайн-трансляции. Корону получила девушка из Кузбасса.
Почитайте колонку первой мисс Екатеринбург Нины Булдаковой о конкурсах красоты в России. Она рассказала всю правду о своем участии.