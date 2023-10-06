«Многие красивые девушки не соответствуют стандарту 90–60–90». История россиянки, победившей в конкурсе «Миссис Вселенная» в США

Нижегородке Ольге Каменской 39 лет, она работает топ-менеджером в страховой компании и воспитывает двух детей. Минувшее лето сильно перевернуло ее привычную жизнь — Ольга отправилась на другой континент, чтобы поучаствовать в конкурсе красоты и доказать себе и другим, что стандарты 90–60–90 — уже давно не залог успеха. Из Америки Ольга вернулась с двумя бриллиантовыми коронами: одну из них получила на конкурсе «Миссис Земной шар», другую привезла с «Миссис Вселенной». О том, каким трудом дается победа на международных конкурсах красоты и чего это стоит, Ольга рассказала в интервью нашим коллегам из NN.RU.
Три короны за год
Ольга уже 20 лет работает в компании «ВСК», которая занимается страхованием. Она проделала путь от менеджера до вице-президента. В плотном рабочем графике не всегда удается найти время на хобби. Несколько лет Ольга была в составе жюри конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород». А в прошлом году организаторы предложили ей поучаствовать не в закулисье проекта, а на сцене конкурса «Миссис Россия» и представить родной город. Так Ольга завоевала свою первую победу в категории «Пышные формы».
— Для меня это было абсолютно неожиданно, но при этом я достаточно легко согласилась. Мне хотелось доказать себе и другим девочкам, которые отличаются от идеальных форм 90–60–90, что всё возможно. Я искренне считаю, что красивой, счастливой и успешной женщиной можно быть и в размере плюс-сайз, — поделилась с нами Ольга.
Главным призом стало участие в международном конкурсе «Миссис Земной шар» в Калифорнии. За это звание боролись 107 красавиц из 73 стран мира.
— Фактически у меня был год, чтобы подготовиться, но, с другой стороны, я не знала, поедем мы туда или нет из-за политической ситуации. Но для меня было большой честью, что я выходила с лентой и флагом России и представляла свою любимую страну, — рассказывает Ольга.
Она победила в категории «Пышные формы» в номинации «Народный выбор». В голосовании Ольгу поддержало большее количество болельщиков, в том числе обычные люди из разных стран мира, а также зрители в зале.
— Для меня это была какая-то двойная честь, что за меня проголосовали обычные американцы, у которых была такая возможность. Мы сразу отказались от этой части голосования, потому что необходима была система оплаты Paypal. То есть каждый голос нужно было подтвердить списанием со счета одного доллара. Так как в России эта система не работает из-за санкций, я понимала, что за меня никто голосовать не будет. И какое у меня было удивление, когда я выиграла в этой номинации, — рассказала Ольга.
Буквально через месяц на россиянку вышли организаторы другого проекта в США и предложили участие в конкурсе «Миссис Вселенная», который проходил в Майами. На подготовку у Ольги оставалось совсем мало времени — около двух недель. Решать вопрос с перелетом и подбором платьев приходилось максимально быстро. Соревноваться пришлось с 72 красотками из разных стран, и по итогу она завоевала главный титул в категории «Пышные формы».
Счастье не в параметрах
Об участии в подобных проектах Ольга никогда не думала, даже в детстве. Поэтому, когда ее спрашивали, зачем ей участие в «Миссис Россия», она не сразу находила ответ.
— Я отвечала, что действительно не знаю, зачем мне это надо, — вспоминает Ольга. — Я — абсолютно не про конкурсы красоты, я — про финансы, ведь 20 лет занимаюсь страхованием. Но я решила: а почему бы нет?
Участие стало для Ольги вызовом самой себе, а также возможностью показать другим, что счастье и красота не зависят от параметров.
— Конечно, стеснение было, и я буду лукавить, если я скажу, что не стесняюсь. Это тоже большой путь найти себя, потому что конкурсы красоты — это в первую очередь про идеальные параметры. И мне очень радостно от того, что в последние годы все международные конкурсы открыли дополнительное направление «пышные формы». Ведь мы знаем, что многие красивые девушки не соответствуют стандарту 90–60–90, — отметила Ольга.
После победы ей начали писать женщины, которые говорили, что своим примером она помогает побороть комплексы и учиться преподносить себя.
— Я бы порекомендовала женщинам начать любить себя. Наверное, покажется, что это, с одной стороны, имеет глубокое и большое значение, а с другой — нужно просто влюбиться однажды в себя, — считает Ольга.
Закулисье конкурса
Про «Миссис Земной шар» Ольга не знала до последнего. Когда организаторы дали финальное подтверждение, началось самое интересное. Подобные конкурсы, особенно в США, это яркое и помпезное шоу с перьями, стразами и сочными красками.
Каждый день конкурса — уникальный, у него своя тематика и дресс-код. Поэтому под выходы нужно было подготовить особенные платья, подходящие под описание мероприятия.
Все платья для конкурса шили нижегородские дизайнеры. Концепцию и образы придумывала сама Ольга. Ее ярко-розовое платье из блестящей ткани, усыпанное сверкающими стразами и длинными перьями, было признано лучшим. На создание ушло 12 метров ткани, 46 метров перьев, 600 страз, пришитых вручную и 20 бессонных ночей дизайнера. Стоимость шикарного образа Ольга называть не захотела, но подтвердила, что «платье стоит действительно дорого».
Еще одной сложностью была дорога до Америки. На другой континент Ольга летела одна с четырьмя чемоданами, в которых лежали платья. На первый конкурс ей пришлось лететь через Турцию. Во второй раз ситуация была еще сложнее. Так как решение было принято менее чем за две недели — оставались авиабилеты лишь по космическим ценам. Тогда Ольга решила, что проще сделать крюк и лететь через Кубу. Ей пришлось ехать 3,5 часа из одного аэропорта в другой, который находился в соседнем городе.
— Причем таксист, который согласился меня везти, сказал: «Ну я не знаю, хватит нам бензина или нет». Оказалось, что у них в стране в принципе проблемы с топливом. Я уже представляла, как остаюсь в чистом поле с четырьмя чемоданами на другом краю света, — улыбается Ольга.
Всего дорога в одну сторону заняла два дня. На месте Ольгу ждало новое испытание — репетиции, которые в некоторые дни длились по 16 часов.
— То есть к 7 утра нам нужно было быть на площадке при полном параде — собранными и накрашенными. Соответственно, свой рабочий день я начинала в 04:30 с мейка, укладки, глажки платья. А заканчивалось это всё почти за полночь, — вспоминает Ольга.
Такой долгий прогон необходим для безупречного результата — в США на конкурсах красоты делают большой акцент на картинке и насыщенности шоу. Однако все эти испытания стоили того. Важнейшим моментом для Ольги стал выход на сцену с российским флагом во время одного из выступлений.
— Для меня действительно было честью выйти с лентой и флагом своей страны. Я представляла, что олимпийские чемпионы, которые десятилетиями тренируются, не имеют такой возможности участвовать с флагом своей страны. А у меня эта возможность есть, — сказала Ольга.
Продолжение следует?
Недавно Ольгу позвали на конкурс организаторы из Арабских Эмиратов. Пока она не решила, хочет ли она продолжать эту карьеру, поскольку это отнимает много сил и времени.
— Меня часто спрашивают, почему я так долго молчала о победе во втором конкурсе и не писала об этом в соцсетях. И знаете, я просто эмоционально устала — это действительно большой труд, потому что ты не спишь, чувствуешь накал страстей, какой бы дружелюбной ни была атмосфера, ведь все друг с другом соперничают. Плюс постоянно нужно менять платья, держать себя на камеру. Это действительно большой труд, хотя со стороны кажется, что это просто походить и поулыбаться на камеру.
Ольгу поддерживают муж и двое детей. Младшая дочка настолько воодушевилась этой историей, что готова провожать маму на конкурсы красоты каждый день.
— Когда я крашусь и одеваюсь красиво, дочка теперь всегда подходит и спрашивает: «Мама, куда ты собралась? На конкурс красоты?»