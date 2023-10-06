«Многие красивые девушки не соответствуют стандарту 90–60–90». История россиянки, победившей в конкурсе «Миссис Вселенная» в США

— Для меня это было абсолютно неожиданно, но при этом я достаточно легко согласилась. Мне хотелось доказать себе и другим девочкам, которые отличаются от идеальных форм 90–60–90, что всё возможно. Я искренне считаю, что красивой, счастливой и успешной женщиной можно быть и в размере плюс-сайз, — поделилась с нами Ольга.

Главным призом стало участие в международном конкурсе «Миссис Земной шар» в Калифорнии. За это звание боролись 107 красавиц из 73 стран мира.



— Фактически у меня был год, чтобы подготовиться, но, с другой стороны, я не знала, поедем мы туда или нет из-за политической ситуации. Но для меня было большой честью, что я выходила с лентой и флагом России и представляла свою любимую страну, — рассказывает Ольга.