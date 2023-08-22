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Масло уже у Аннушки: в день рождения вице-мэра смотрим яркие наряды самой эффектной чиновницы Новосибирска

Ее любимый цвет — красный!

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Анна Терешкова всегда одевается стильно и со вкусом

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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сегодня празднует день рождения. Она получила от коллег необычное поздравление в трамвае № 13, а мы вспоминаем самые эффектные наряды и фото чиновницы, обожающей красный цвет.

— Коллеги меня сегодня поздравили очень необычно. В нашем арт-объекте «13 трамвай». Подарили цветы, и вот такая необычная фотосессия получилась. И да, мой любимый цвет по-прежнему красный, — отметила Анна Терешкова.

Внимательно смотрим, что же в руках у вице-мэра

Внимательно смотрим, что же в руках у вице-мэра

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Но в гардеробе стильной чиновницы не только красный цвет.

Более сдержанная цветовая гамма

Более сдержанная цветовая гамма

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И даже зеленый — яркий!

И даже зеленый — яркий!

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Иногда образы Анны Терешковой трактуются неоднозначно. Так, в декабре 2021 года житель Новосибирска Сергей Зеленский пожаловался на нее в мэрию из-за видео со снежным ангелом в снегу. Она выложила ролик в конце ноября с открытия сезона моржевания.

Вот этот кадр стал поводом для жалобы

Вот этот кадр стал поводом для жалобы

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Анна Терешкова тогда объясняла, что пропагандирует здоровый образ жизни. В ответе от мэрии Новосибирска также говорилось, что вице-мэр своим видео пропагандирует здоровый образ жизни и этику не нарушила.

Волну обсуждений вызвал и яркие фото с Крещения. Чиновница окунулась в купель в морозный день в красном купальнике и тут же поделилась фото с разных ракурсов.

И даже купальник красный!

И даже купальник красный!

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В будничной жизни Анна Васильевна тоже одевается ярко

Во время строительных работ в одном из скверов она выглядела так

Во время строительных работ в одном из скверов она выглядела так

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Прошедшей зимой Новосибирск был Новогодней столицей России. А у Анны Терешковой яркий зеленый пуховик

Прошедшей зимой Новосибирск был Новогодней столицей России. А у Анны Терешковой яркий зеленый пуховик

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Желтый тоже присутствует в гардеробе вице-мэра

Желтый тоже присутствует в гардеробе вице-мэра

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Анна ТерешковаВице-мэр НовосибирскаДень рожденияТрамвай 13
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