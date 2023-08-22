Масло уже у Аннушки: в день рождения вице-мэра смотрим яркие наряды самой эффектной чиновницы Новосибирска

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сегодня празднует день рождения. Она получила от коллег необычное поздравление в трамвае
— Коллеги меня сегодня поздравили очень необычно. В нашем арт-объекте «
Но в гардеробе стильной чиновницы не только красный цвет.
Иногда образы Анны Терешковой трактуются неоднозначно. Так, в декабре 2021 года житель Новосибирска Сергей Зеленский пожаловался на нее в мэрию из-за видео со снежным ангелом в снегу. Она выложила ролик в конце ноября с открытия сезона моржевания.
Анна Терешкова тогда объясняла, что пропагандирует здоровый образ жизни. В ответе от мэрии Новосибирска также говорилось, что вице-мэр своим видео пропагандирует здоровый образ жизни и этику не нарушила.
Волну обсуждений вызвал и яркие фото с Крещения. Чиновница окунулась в купель в морозный день в красном купальнике и тут же поделилась фото с разных ракурсов.
В будничной жизни Анна Васильевна тоже одевается ярко
Весной Анна Терешкова назвала самый опасный фонтан Новосибирска.