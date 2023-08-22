Масло уже у Аннушки: в день рождения вице-мэра смотрим яркие наряды самой эффектной чиновницы Новосибирска

Анна Терешкова тогда объясняла, что пропагандирует здоровый образ жизни. В ответе от мэрии Новосибирска также говорилось, что вице-мэр своим видео пропагандирует здоровый образ жизни и этику не нарушила.



Волну обсуждений вызвал и яркие фото с Крещения. Чиновница окунулась в купель в морозный день в красном купальнике и тут же поделилась фото с разных ракурсов.

