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«Несколько раз голову ломала»: Анна Терешкова назвала самый опасный фонтан Новосибирска

Он находится в Первомайском сквере

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Анна Терешкова призналась, что слишком активно играла в детстве в фонтане

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В Новосибирске на реконструкцию закроют Первомайский сквер — отремонтируют и знаменитый фонтан «Мишка». Вице-мэр Анна Терешкова во время пресс-конференции призналась, что в детстве слишком активно играла в нем.

— Мы реставрируем и фонтан «Мишка». Многие, может быть, не выросли в центре города. Я на этом «Мишке» себе несколько раз голову ломала. Я выросла в этом Первомайском сквере, поэтому «Мишка» — мой любимый фонтан с детства, — отметила вице-мэр.

9 Мая сквер будет работать. На День города сквер перекроют, открыть его планируют к концу лета.

Также стало известно, что в Новосибирске создадут огромный парк в 370 гектаров — проект новой рекреационной зоны одобрил губернатор НСО Андрей Травников.

Первомайский скверАнна ТерешковаРеконструкцияФонтан
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