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Обзор

«Не узнаю эту женщину»: эффектное преображение сибирячки в прямом эфире шоу на НТВ — фото до и после

Модные эксперты оценили яркость сибирячки, но посоветовали прикрывать зону декольте — какие образы ей придумали

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Юлия Коваль приняла участие в шоу «Модный vs Народный» на канале НТВ

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История яркой сибирячки, которая живет в кайф, читателям НГС уже знакома: 48-летняя Юлия Коваль рассказывала нам о том, как научилась жить, наплевав на чужое мнение, наслаждаясь каждым днем. Женщина вырастила двух прекрасных дочерей, которые стали ей подругами, и превратила хобби в любимую работу. Насыщенные событиями будни, регулярный спорт, встречи с подругами и друзьями... Юлия с уверенностью говорит: она счастлива, но было бы чудесно, если бы в ее жизни появился мужчина, который смог бы сделать ее жизнь еще счастливее. Этой мыслью она поделилась в студии канала НТВ во время передачи «Модный vs Народный», куда пришла за преображением, устав от своей яркости.

В передаче «Модный vs Народный» героиня предстает перед так называемым трибуналом в лице 12 экспертов в области моды и стиля, ведущими и зрительным залом. Ее гардероб подвергается тщательному анализу, оценкам и критике. Дальше команда стилистов — народные и модные — занимаются преображением героини, создав по два образа. В конце жюри определяет, какая команда стилистов победила, а главная героиня шоу получает в подарок одежду.

В эфире шоу Юлия Коваль появилась эффектно: юбка-карандаш из экокожи, топ с металлическими вставками с глубоким декольте, колготки в сетку, туфли на шпильках и неизменно ярко-розовые волосы. Ведущие, стилист Влад Лисовец и артистка Надежда Бабкина, не смогли сдержать восхищение.

— Я слишком яркая. Образ мне привычен, но он мешает мне встретить мужчину, который увидит не только мою внешность, но и то, что у меня внутри. За ним я прячу свою душу, потому что боюсь, что мне сделают больно, — сказала Юлия в видеопрезентации. — Уже 16 лет я живу одна, и я счастлива. Но если рядом появится мужчина, который сделает меня еще счастливее, то это будет кайфово.

Женщина признается, что внутренне переросла тот облик, который носила много лет подряд, и готова впустить изменения в свою жизнь.

— Я не знала, какой еще могу быть, мне захотелось посмотреть, какой меня увидят профессионалы, — добавляет Юлия.

В 48 лет Юлия устала от своей яркости и решила: пришло время преобразиться

В 48 лет Юлия устала от своей яркости и решила: пришло время преобразиться

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В студии Юлия призналась, что мечтает о семье. Сибирячка трижды была замужем, и все три брака завершились по ее инициативе. Мужчины Юлии ни разу не подвергали критике ее стиль в одежде, хотя их комментарии были бы бесполезными, признала она. Яркой Юлия была всегда, но всё же одежда раньше была проще, ничего кричащего, за исключением волос — они неизменно оставались яркими (рыжими, фиолетовыми, красными).

На презентации гардероба Юлия Коваль показала пять образов. Критики сошлись во мнении: не хватает элегантности и загадки.

Сибирячку раскритиковали за излишнюю открытость в выборе одежды

Сибирячку раскритиковали за излишнюю открытость в выборе одежды

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Ей посоветовали прикрыть слишком отрытые части, сохранив тем самым таинственность для мужчины, чтобы будущий партнер захотел разглядывать душу, а не тело.

— В строгости рождается фантазия, — заметила модель Инесса Богословская, одна из участниц жюри.

Стилисты и дизайнеры недоумевали — как все эти вещи оказались собраны в одном гардеробе

Стилисты и дизайнеры недоумевали — как все эти вещи оказались собраны в одном гардеробе

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Поддержать Юлию приехали ее подруги, крестница и младшая дочь Анастасия: девушка сказала, что никак не влияет на внешний вид мамы — она одевается так, как ей нравится. Появление в эфире старшей дочери стало для всех сюрпризом — так задумали сценаристы.

Две команды стилистов поработали над образом Юлии: например, ей осветлили волосы, убрав ярко-розовый оттенок.

— Я ничего не видела, на глазах у меня была повязка. Страшно не было — я же в руках профессионалов. Единственное, о чем переживала, — что меня покрасят в черный и коротко подстригут, а я отращиваю волосы. Спустя три часа в кресле у парикмахера я поняла: точно не черный, иначе бы уже завершили. Еще мне удалось подсмотреть кончики волос на полу — состригли совсем чуть-чуть, оставили мою длину. Выдохнула и расслабилась, — делится Юлия

Основное правило шоу — не подсматривать

Основное правило шоу — не подсматривать

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По магазинам Юлия тоже ходила с повязкой на глазах: что для нее выберут, какие фасоны, расцветки или принты — загадка. Угадать было можно лишь на ощупь, но и этого попросили не делать, чтобы не испортить первое впечатление у зеркала. Зеркала в гримерной были завешены, увидеть себя Юлия смогла только в студии в присутствии ведущих, экспертов и зрителей.

Первый образ получился деловым: белые брюки, рубашка, светло-лимонного цвета жакет, кроп-топ и ботильоны. В тон образу Юлии подобрали небольшой клатч.

Самой Юлии новый образ очень понравился

Самой Юлии новый образ очень понравился

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— Это я? Не узнаю эту женщину, — воскликнула сибирячка.

Стилисты же обновку не оценили: критике подверглись пряжки на ботильонах и кроп-топ — его сочли неуместным.

Зрители отметили, что в новом образе сибирячка засияла

Зрители отметили, что в новом образе сибирячка засияла

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Второй образ в стиле кежуал: струящаяся юбка ярко-оранжевого цвета, черная рубашка, завязки в качестве аксессуара, бежевый тренч и казаки.

Мнения команды экспертов разделились: большая часть сошлась на том, что сочетание одежды не совпало с характером героини. Дочки Юлии оценили ее новый образ, но сочли его слишком необычным для нее.

Юлии образ пришелся по вкусу, несмотря на то, что многослойность она не любит

Юлии образ пришелся по вкусу, несмотря на то, что многослойность она не любит

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Экспертов смутил черный оттенок в сочетании с насыщенным оранжевым

Экспертов смутил черный оттенок в сочетании с насыщенным оранжевым

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Следующая часть шоу — работа с модными стилистами, которые создают подиумные фешен-образы. Надо отдать им должное — на контрасте они смотрелись эффектно, а сама героиня расцвела в них на глазах.

Для Юлии стилисты подобрали полупрозрачную блузу с леопардовым принтом, виниловые брюки, а завершили образ шляпой — получилось смело, дерзко, как раз в духе героини шоу.

Новый образ вызвал шквал эмоций у зрителей

Новый образ вызвал шквал эмоций у зрителей

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— Не ожидала, так необычно! Брюки невероятные, — прокомментировала Юлия, разглядывая себя в зеркало.

Шляпа вписалась очень удачно

Шляпа вписалась очень удачно

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— Ни один образ не изменил ее личную яркость: она пробивается, она сильнее, чем любая одежда, — высказалась Надежда Бабкина.

Несмотря на восторги, некоторые члены жюри сочли образ слишком тяжелым и неносибельным в жизни, посчитав его откатом в прошлое героини.

Смотрим следующий образ: женственное платье длины миди с цветочным принтом, казаки, лаковая сумочка, оперные перчатки и завершающая деталь — солнцезащитные очки.

Самый элегантный образ в программе

Самый элегантный образ в программе

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— Вау! У меня пропал дар речи, — призналась Юлия.

Финальный образ от модных стилистов пришелся по вкусу большинству зрителей и экспертов на шоу. Высоко оценили Юлию и ее дочки, и она сама. Четвертый наряд стал самым удачным из всех предложенных вариантов.

Зрители оценили и похвалили новый элегантный образ героини

Зрители оценили и похвалили новый элегантный образ героини

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Из 12 экспертов, сидящих в зале, только 4 проголосовали за образы, предложенные народными стилистами. Большая часть выступила в сторону модных образов, и Юлия получила в подарок последние два комплекта.

— Когда я стояла на сцене, а жюри решало, какой из комплектов за мной оставить, разумом я понимала, что для жизни больше подходят народные образы — они практичнее. Такой шикарный плащ, красивого цвета пиджак. Вещей было много, и их можно было бы миксовать между собой, — рассказала сибирячка.

Юлия вместе со своей группой поддержки и ведущими шоу «Модный vs Народный» Владом Лисовцом и Надеждой Бабкиной

Юлия вместе со своей группой поддержки и ведущими шоу «Модный vs Народный» Владом Лисовцом и Надеждой Бабкиной

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Образы от модных стилистов непросто внедрить в повседневную жизнь, но у Юлии получилось — подаренные вещи она носит по отдельности, сочетая с уже имеющимися в гардеробе вещами.

— Меня очень восхитило платье: когда я в нем вышла, сама удивилась, как выгляжу. Надевала его несколько раз. С удовольствием ношу казаки и шляпу, — рассказывает Юлия Коваль. — Когда я увидела другую себя, испытала шок — я не знала, что могу быть вот такой: стильной, красивой. У меня поднялась самооценка. За годы человек привыкает к себе и начинает что-то обесценивать. Я взглянула на себя заново.

Юлия Коваль приняла свой новый образ и продолжает его придерживаться. Желания вернуться к ярко-розовым волосам у нее больше нет, впрочем, как и к экстраординарным стилистическим сочетаниям. Она продолжает жить в кайф, ходить на свидания, наслаждаться жизнью и верить, что когда-нибудь ей встретится тот самый человек, который сделает ее еще более счастливой.

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