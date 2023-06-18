«Не узнаю эту женщину»: эффектное преображение сибирячки в прямом эфире шоу на НТВ — фото до и после

История яркой сибирячки, которая живет в кайф, читателям НГС уже знакома:
В передаче «Модный vs Народный» героиня предстает перед так называемым трибуналом в лице 12 экспертов в области моды и стиля, ведущими и зрительным залом. Ее гардероб подвергается тщательному анализу, оценкам и критике. Дальше команда стилистов — народные и модные — занимаются преображением героини, создав по два образа. В конце жюри определяет, какая команда стилистов победила, а главная героиня шоу получает в подарок одежду.
В эфире шоу Юлия Коваль появилась эффектно: юбка-карандаш из экокожи, топ с металлическими вставками с глубоким декольте, колготки в сетку, туфли на шпильках и неизменно ярко-розовые волосы. Ведущие, стилист Влад Лисовец и артистка Надежда Бабкина, не смогли сдержать восхищение.
— Я слишком яркая. Образ мне привычен, но он мешает мне встретить мужчину, который увидит не только мою внешность, но и то, что у меня внутри. За ним я прячу свою душу, потому что боюсь, что мне сделают больно, — сказала Юлия в видеопрезентации. — Уже 16 лет я живу одна, и я счастлива. Но если рядом появится мужчина, который сделает меня еще счастливее, то это будет кайфово.
Женщина признается, что внутренне переросла тот облик, который носила много лет подряд, и готова впустить изменения в свою жизнь.
— Я не знала, какой еще могу быть, мне захотелось посмотреть, какой меня увидят профессионалы, — добавляет Юлия.
В студии Юлия призналась, что мечтает о семье. Сибирячка трижды была замужем, и все три брака завершились по ее инициативе. Мужчины Юлии ни разу не подвергали критике ее стиль в одежде, хотя их комментарии были бы бесполезными, признала она. Яркой Юлия была всегда, но всё же одежда раньше была проще, ничего кричащего, за исключением волос — они неизменно оставались яркими (рыжими, фиолетовыми, красными).
На презентации гардероба Юлия Коваль показала пять образов. Критики сошлись во мнении: не хватает элегантности и загадки.
Ей посоветовали прикрыть слишком отрытые части, сохранив тем самым таинственность для мужчины, чтобы будущий партнер захотел разглядывать душу, а не тело.
— В строгости рождается фантазия, — заметила модель Инесса Богословская, одна из участниц жюри.
Поддержать Юлию приехали ее подруги, крестница и младшая дочь Анастасия: девушка сказала, что никак не влияет на внешний вид мамы — она одевается так, как ей нравится. Появление в эфире старшей дочери стало для всех сюрпризом — так задумали сценаристы.
Две команды стилистов поработали над образом Юлии: например, ей осветлили волосы, убрав ярко-розовый оттенок.
— Я ничего не видела, на глазах у меня была повязка. Страшно не было — я же в руках профессионалов. Единственное, о чем переживала, — что меня покрасят в черный и коротко подстригут, а я отращиваю волосы. Спустя три часа в кресле у парикмахера я поняла: точно не черный, иначе бы уже завершили. Еще мне удалось подсмотреть кончики волос на полу — состригли совсем чуть-чуть, оставили мою длину. Выдохнула и расслабилась, — делится Юлия
По магазинам Юлия тоже ходила с повязкой на глазах: что для нее выберут, какие фасоны, расцветки или принты — загадка. Угадать было можно лишь на ощупь, но и этого попросили не делать, чтобы не испортить первое впечатление у зеркала. Зеркала в гримерной были завешены, увидеть себя Юлия смогла только в студии в присутствии ведущих, экспертов и зрителей.
Первый образ получился деловым: белые брюки, рубашка, светло-лимонного цвета жакет, кроп-топ и ботильоны. В тон образу Юлии подобрали небольшой клатч.
— Это я? Не узнаю эту женщину, — воскликнула сибирячка.
Стилисты же обновку не оценили: критике подверглись пряжки на ботильонах и кроп-топ — его сочли неуместным.
Второй образ в стиле кежуал: струящаяся юбка ярко-оранжевого цвета, черная рубашка, завязки в качестве аксессуара, бежевый тренч и казаки.
Мнения команды экспертов разделились: большая часть сошлась на том, что сочетание одежды не совпало с характером героини. Дочки Юлии оценили ее новый образ, но сочли его слишком необычным для нее.
Следующая часть шоу — работа с модными стилистами, которые создают подиумные фешен-образы. Надо отдать им должное — на контрасте они смотрелись эффектно, а сама героиня расцвела в них на глазах.
Для Юлии стилисты подобрали полупрозрачную блузу с леопардовым принтом, виниловые брюки, а завершили образ шляпой — получилось смело, дерзко, как раз в духе героини шоу.
— Не ожидала, так необычно! Брюки невероятные, — прокомментировала Юлия, разглядывая себя в зеркало.
— Ни один образ не изменил ее личную яркость: она пробивается, она сильнее, чем любая одежда, — высказалась Надежда Бабкина.
Несмотря на восторги, некоторые члены жюри сочли образ слишком тяжелым и неносибельным в жизни, посчитав его откатом в прошлое героини.
Смотрим следующий образ: женственное платье длины миди с цветочным принтом, казаки, лаковая сумочка, оперные перчатки и завершающая деталь — солнцезащитные очки.
— Вау! У меня пропал дар речи, — призналась Юлия.
Финальный образ от модных стилистов пришелся по вкусу большинству зрителей и экспертов на шоу. Высоко оценили Юлию и ее дочки, и она сама. Четвертый наряд стал самым удачным из всех предложенных вариантов.
Из 12 экспертов, сидящих в зале, только 4 проголосовали за образы, предложенные народными стилистами. Большая часть выступила в сторону модных образов, и Юлия получила в подарок последние два комплекта.
— Когда я стояла на сцене, а жюри решало, какой из комплектов за мной оставить, разумом я понимала, что для жизни больше подходят народные образы — они практичнее. Такой шикарный плащ, красивого цвета пиджак. Вещей было много, и их можно было бы миксовать между собой, — рассказала сибирячка.
Образы от модных стилистов непросто внедрить в повседневную жизнь, но у Юлии получилось — подаренные вещи она носит по отдельности, сочетая с уже имеющимися в гардеробе вещами.
— Меня очень восхитило платье: когда я в нем вышла, сама удивилась, как выгляжу. Надевала его несколько раз. С удовольствием ношу казаки и шляпу, — рассказывает Юлия Коваль. — Когда я увидела другую себя, испытала шок — я не знала, что могу быть вот такой: стильной, красивой. У меня поднялась самооценка. За годы человек привыкает к себе и начинает что-то обесценивать. Я взглянула на себя заново.
Юлия Коваль приняла свой новый образ и продолжает его придерживаться. Желания вернуться к ярко-розовым волосам у нее больше нет, впрочем, как и к экстраординарным стилистическим сочетаниям. Она продолжает жить в кайф, ходить на свидания, наслаждаться жизнью и верить, что когда-нибудь ей встретится тот самый человек, который сделает ее еще более счастливой.
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