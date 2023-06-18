«Не узнаю эту женщину»: эффектное преображение сибирячки в прямом эфире шоу на НТВ — фото до и после

В передаче «Модный vs Народный» героиня предстает перед так называемым трибуналом в лице 12 экспертов в области моды и стиля, ведущими и зрительным залом. Ее гардероб подвергается тщательному анализу, оценкам и критике. Дальше команда стилистов — народные и модные — занимаются преображением героини, создав по два образа. В конце жюри определяет, какая команда стилистов победила, а главная героиня шоу получает в подарок одежду.

В эфире шоу Юлия Коваль появилась эффектно: юбка-карандаш из экокожи, топ с металлическими вставками с глубоким декольте, колготки в сетку, туфли на шпильках и неизменно ярко-розовые волосы. Ведущие, стилист Влад Лисовец и артистка Надежда Бабкина, не смогли сдержать восхищение.