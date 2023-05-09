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Истории

От платья на утренник к наряду за 180 тысяч: история дизайнера, которая видит свои работы во сне, — ее направляет мертвая бабушка

У Олеси Нуждиной всегда была тяга к творчеству. Став взрослой, она стала воплощать свои задумки в реальность

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Олеся с детства была творческим человеком, а повзрослев, превратила свое хобби в заработок

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Олеся Нуждина называет себя свободным художником. Самое страшное для нее — когда клиент приходит с готовым эскизом, ведь творчество не может быть загнано в рамки. Олеся создает сказочные аксессуары и одежду для фотосессий и конкурсов красоты. В ее арсенале можно найти невероятное: шапку Мономаха, гигантских размеров кокошники, расписанные платья — идеям Олеси нет границ. Сибирячка делится, что образы работ приходят к ней во сне вместе с инструкцией по применению. Корреспондент НГС Алена Золотухина поговорила с дизайнером о ее увлечении, вдохновении и снах.

Шила наряды для кукол

С самого детства Олеся была творческой личностью, любила шить наряды для кукол из подручных средств: бумаги, салфеток, губки, вырезала кусочки ткани из маминых вещей, за что ей иногда попадало. Первый большой костюм Олеся сделала для своей младшей сестры — на утренник девочка отправилась в платье, как у принцессы, и в шляпе с цилиндром. Жюри высоко оценило образ и дало приз за лучший костюм на новогодней дискотеке.

В старших классах занятия творчеством пришлось отложить. Родные твердили Олесе, что так на жизнь не заработаешь, нужно учиться и устраиваться на нормальную работу. Девушка подумала, что взрослые знают лучше, и последовала их совету. Вернувшись на каникулы домой, Олеся увидела у сестры старую кофту, которую та расшила бусинами и пайетками. Тяга к творчеству снова проснулась.

— Я подумала, что можно преображать старые вещи. Мы с сестрой в детстве часто этим занимались, давали новую жизнь старым сумкам и даже обуви, вязали, делали рюкзаки, у нас всегда были эксклюзивные вещи, а потом я решила стать взрослой. Рассматривая кофту, я снова вдохновилась и по приезде в Новосибирск начала преображать старые вещи, сшила себе костюм в китайском стиле и расписала его иероглифами, сшила куртку, — рассказывает Олеся.

Олесе Нуждиной 40 лет, она мама двоих детей

Олесе Нуждиной 40 лет, она мама двоих детей

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Приснилась бабушка, сказала купить крючок и нитки

Окончив университет, девушка пошла работать в рекламное агентство. Не забывала Олеся и про творчество — продолжала шить, а вечерами пела в ресторане.

— Люди специально приезжали меня послушать, дарили букеты — это очень приятно, — делится Олеся.

А потом — замужество, рождение ребенка и декрет. Ощущение — жизнь поставлена на паузу.

— Познавать роль мамы мне нравилось, это классное состояние, но мне некуда было выплескивать эмоции. Я ходила с вопросом: что меня вдохновит? Что вернет мне энергию и жажду к жизни? Мне приснился сон — бабушка, которой уже нет с нами, сказала мне: «Олеся, сходи в магазин, купи крючок и нитки, начни вязать». Я спросила, что мне вязать, а она ответила: «Резиночки, как я тебе в детстве делала». После сна было странное ощущение, я подумала: почему нет? Пошла в магазин, купила всё, что сказала бабушка, и начала вязать украшения, с которыми потом выступала на Новосибирской неделе моды, — рассказывает сибирячка.

На Неделе моды Олеся получила приз зрительских симпатий

На Неделе моды Олеся получила приз зрительских симпатий

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Спустя время Олесе позвонил представитель Дома молодежи и предложил принять участие в конкурсе для дизайнеров «Золотая нить».

— Я подумала, что если идти, то с платьями, а не с украшениями. У меня нет швейного образования, но за две недели я отшила семь моделей и пошла с ними на конкурс. Платья были простые, но отличались орнаментами, цветами, украшениями. Меня отметила дизайнер Мария Цигель, и я получила приз зрительских симпатий, — рассказывает Олеся.

Одежда, которую Олеся представила на Новосибирской неделе моды

Одежда, которую Олеся представила на Новосибирской неделе моды

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Постепенно творческий процесс закрутился. Олеся познакомилась со сказочными фотографами, ее работы стали брать для фотосессий, подключились конкурсы красоты — и взрослые, и детские.

— Каждый раз я ходила с вопросом в голове: а что еще я могу? Во сне ко мне приходили безумные идеи, картинки, инструкции по применению тоже приходят во сне. Все вещи я создаю с чистого листа, а закончив, смотрю на них и не понимаю, как я так сделала, по ощущениям кажется, что это нереально. Иногда я шучу, что у меня есть семь гномов, которые мне помогают или делают вещи за меня, — улыбается дизайнер.

Образы в русском стиле пользуются популярностью

Образы в русском стиле пользуются популярностью

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Шапка Мономаха и платье за 180 000 рублей

Первый оплаченный костюм был создан для конкурса «Мини-мисс Россия»: девочка поехала покорять столицу в шикарном бальном платье цвета пурпурной дымки и национальном стилизованном костюме, расшитом кружевами, каменьями, мехами.

— Как-то раз я за три дня сшила костюм для девушки на конкурс красоты. Пила кофе, чтобы не уснуть, строчила ночами — результат был высоко оценен, конкурсантка завоевала Гран-при за лучший национальный костюм — шапка Мономаха. После я смотрела на него и не могла сдержать слезы радости, — делится Олеся.

Сейчас Олеся предлагает одежду напрокат за 1500 рублей в сутки, украшения — от 1000 рублей в сутки или продает свои изделия.

— Цена изделий всегда разная, зависит от составляющих костюма, аксессуара и его исполнения. Всё подбирается индивидуально под бюджет заказчика. Самое бюджетное платье из моей практики — от 20 000 рублей, самое дорогое на сегодняшний день платье — 180 000 рублей.

В среднем на изготовление одного костюма уходит 2–3 дня. До пандемии у Олеси было ИП, работала она в офисе, но мастерскую пришлось закрыть, сейчас Олеся творит дома. Заработок варьируется, точную цифру дизайнер не называет, говорит лишь, что цифра растет.

— Если честно, я не понимаю, как я это делаю... У меня нет образования дизайнера, и каждый раз я прыгаю в это новое исследование, приключение с образами, изучаю, запрашиваю: что еще здесь возможно? Что потребуется, чтобы это воплотить? И каждый раз ответы и инструкции во сне: что и куда вставить, какие материалы, ткани использовать, как разложить рисунок, как раскроить тот или иной костюм. Каждый раз, глядя на свои работы, пересматривая их детали, я вдохновляюсь той магией, что создаю своими руками, и искренне не понимаю: как это можно было сделать? — задается вопросом дизайнер.

За костюм на фото слева был получен приз

За костюм на фото слева был получен приз

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—Мною движет безумная идея, как правило, не воплотимая в жизнь, на первый взгляд, энтузиазм, восторг и предвкушение от процесса, и я каждый раз я прыгаю в этот омут с головой с азартом и интересом: «Хм-м... а как же в этот раз создастся этот костюм? Каким образом воплотится в жизнь? Что из этого выйдет на этот раз?» — откровенничает Олеся. — Я чувствую, меня ведут высшие силы, благословляют, и через мои руки создаются шедевры, а я всегда двигаюсь в потоке, доверяю тому, что приходит, и просто знаю, где, в каком магазине я должна находиться и где меня ожидает самый великолепный отрез ткани, который впишется в идею и стилизацию костюма идеально.

Чаще всего Олеся создает свои произведения ночами

Чаще всего Олеся создает свои произведения ночами

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Вдохновляюсь чашкой кофе или улыбкой прохожего

Вдохновение для создания своих работ Олеся черпает абсолютно везде. Говорит, ей нравится исследовать жизнь, открывать для себя что-то новое. На создание образа ее может вдохновить как чашка латте, так и улыбка прохожего или шорох листьев под ногами. Природа особенно сильно вдохновляет дизайнера.

— Я вдохновляюсь, когда просто присутствую в моменте, здесь и сейчас, смотрю по сторонам, замечаю и отмечаю, что происходит вокруг, и позволяю себе быть частью чего-то большего. Этот момент «наблюдения» и присутствия — всегда некое таинство для меня, невидимое приглашение к магии, которая живет вокруг нас и внутри каждого из нас, и это всегда невероятно удивительное приключение — познавать и открывать новые грани этого мира для себя, для других, быть частью этого мира, имея возможность создавать что-то другое, чего ранее не существовало, — рассуждает женщина.

В планах у Олеси — вновь открыть мастерскую, куда смогут приходить клиенты

В планах у Олеси — вновь открыть мастерскую, куда смогут приходить клиенты

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За многие годы работы с костюмами и аксессуарами у Олеси ни разу не случалось эмоционального выгорания. Напротив, в процессе создания ее подхватывает творческий поток, который наполняет ее энергией. Есть модели, которые создаются на одном дыхании, а есть и те, над которыми приходится потрудиться: сложные задачи даже интереснее. Ей одинаково нравится творить как одежду, так и аксессуары. Помимо этого, женщина проводит трансформационные игры и сессии, поет и пишет стихи, создает и записывает песни, и уверяет, что всё, к чему она прикасается, оживает и наполняется магией, светом, красотой и смыслом.

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