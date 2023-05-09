От платья на утренник к наряду за 180 тысяч: история дизайнера, которая видит свои работы во сне, — ее направляет мертвая бабушка

Приснилась бабушка, сказала купить крючок и нитки

Окончив университет, девушка пошла работать в рекламное агентство. Не забывала Олеся и про творчество — продолжала шить, а вечерами пела в ресторане.

— Люди специально приезжали меня послушать, дарили букеты — это очень приятно, — делится Олеся.

А потом — замужество, рождение ребенка и декрет. Ощущение — жизнь поставлена на паузу.

— Познавать роль мамы мне нравилось, это классное состояние, но мне некуда было выплескивать эмоции. Я ходила с вопросом: что меня вдохновит? Что вернет мне энергию и жажду к жизни? Мне приснился сон — бабушка, которой уже нет с нами, сказала мне: «Олеся, сходи в магазин, купи крючок и нитки, начни вязать». Я спросила, что мне вязать, а она ответила: «Резиночки, как я тебе в детстве делала». После сна было странное ощущение, я подумала: почему нет? Пошла в магазин, купила всё, что сказала бабушка, и начала вязать украшения, с которыми потом выступала на Новосибирской неделе моды, — рассказывает сибирячка.