«Я никогда не была гадким утенком»: история нейрофизиолога, которая вышла на пенсию и стала моделью

Красноярка Тамара Лентякова окончательно вышла на пенсию только в
Сейчас Тамаре
— Как нейрофизиолог я рассуждала сама с собой на тему «Как продлить активный образ жизни». У меня перед глазами пример: моя мама, которой в сентябре исполнится
Около
— Это были работы какого-то западного фотографа, который снимал только очень пожилых женщин. И их было там столько много. И они были такие разные. Вот прямо от фриков до супер-Голливуда. И меня это увлекло. Я эти фотографии очень долго держала на рабочем столе своего компьютера, всем показывала. Ровесники приходят в гости, а я этими фотографиями старалась их увлечь, — рассказывает Тамара.
Красноярка без стеснения признается, что красивой была всегда. Яркая эффектная внешность передалась ей от родителей.
— Высоцкий сказал: «Спасибо матери с отцом, я вышел ростом и лицом». У меня был очень красивый папа. Просто безобразно красивый, если иметь в виду, что это мужчина. И достаточно интересной, яркой внешности мама. У меня, видимо, не было другого выхода, я была красивым ребенком, никогда не была гадким утенком. Ну, и папа у меня был требовательный по отношению к внешности, он меня строил, — рассказывает она. — В медицинском институте учиться было очень нелегко. По две сессии в год, по пять экзаменов в каждой. Знаете, иногда бывало так расквасишься, что просто никакая. Уже и не умываешься, и зубы не чистишь. Папа как зайдет в комнату: «А ты что в таком виде? А ну-ка, соберись, приведи себя в порядок!». Это было его такой жизненной тематикой. Он хотел, чтобы я держала себя в достойных рамках.
В юности от красноярки нельзя было отвести глаз. Она заметно выделялась на фоне толпы. Высокая, с кудрявыми от природы волосами и большими выразительными глазами — Тамара приковывала к себе взгляды и женщин, и мужчин.
— О том, что я сейчас, на пенсии пробую себя в модельном деле, я сказала только своей одногруппнице, которая живет в Филадельфии. А она мне на это ответила: «Ты могла бы быть звездой смолоду», — рассказывает Тамара. — Но ведь
Показ мод в Советском Союзе для многих девушек был недосягаемой мечтой. Возможно, Тамара отказывалась потому, что сама в гардеробе никогда не была ограничена. Отец, летчик по профессии, привозил ей из командировок наряды, которые в Красноярске ни за что было не достать. Мама тоже любила наряжать Тому с детства.
— Семья у меня была с достатком, были возможности материальные. Вот вы представляете, мое дошкольное детство — это начало
Спустя
— Меня попросили рассказать немного о себе. Ну, я и сказала: «Я врач, а теперь хочу переквалифицироваться», — вспоминает Тамара.
Не всё в моделинге слету получается у
— Конечно, я чувствую, что вышла из зоны своего комфорта. Если учесть, что в характере у меня вообще природная робость, сейчас я перешагиваю через себя. Я сознательно это делаю. Заскорузлость, скованность, которая идет изнутри, она очень сложно преодолевается. Сами по себе эти занятия и этот курс, который должен куда-то привести, это нелегко. Надо освоить такие вещи, которые мне были не знакомы. Что-то природное во мне есть, а обработки и огранки не хватает. Но я понимаю, к чему я иду. Я работаю над собой и хочу продлить свою активность, — рассказывает она.
Тамара охотно делится своими секретами красоты. Помимо того, что уход за внешним видом стал многолетней привычкой, она гордится, что никаких особенных усилий для поддержания себя в хорошей форме не предпринимает. Главный секрет молодости Тамары — активный образ жизни.
— Когда я уже стала двигаться в сторону пожилого возраста и у меня освободилось время от больших нагрузок, дети и внуки отошли, я вспомнила, что в детстве очень любила велосипед. И сейчас мы с моей одноклассницей на велосипедах начали регулярно выкатывать в свое удовольствие. А теперь меня ребята-прокатчики уже хорошо знают, потому что я там регулярный гость, делаю им кассу. Я стараюсь кататься два раза в неделю с апреля по октябрь. Зимой катаюсь на лыжах, круглый год играю в настольный теннис. Вот это мое, — рассказывает пенсионерка. — У меня нет никакой диеты, никакого контроля веса, всё генетически. Я всю жизнь в одном весе. Никогда не было, чтобы я набрала что-то лишнее, мне это вообще незнакомо. Несколько лет назад я заболела, у меня были проблемы с желудочно-кишечным трактом. И я потеряла свой обычный вес, ушла в дефицит. Мне стало неуютно, и я приложила все усилия, чтобы вернуть обычный вес, к которому я привыкла.
Тамара сохранила гладкую кожу и идеальный овал лица. Женщина не скрывает, что пользуется достижениями современной косметологи, но без фанатизма.
— Если у косметолога руки профессиональные, я не против инъекций красоты. Жить и не пробовать неинтересно. Но вообще хочу сказать, что это рискованное занятие. Я общаюсь с молодежью, они, конечно, смелые, потому что молодые. А у меня жизненный опыт уже немаленький. Я видела, что бывает эффект не тот, который ожидается. Поэтому я очень осторожно отношусь ко всему этому, — говорит Тамара. — Думаю, что вредные привычки тоже влияют на состояние кожи. Я, например, никогда не курила, потому что у нас в семье никто никогда не курил. Но могу позволить себе выпить бокал вина перед сном и проснуться без отеков.
А вот общеизвестные лайфхаки для сохранения тонуса кожи зрелой красавице не подошли. Она старается не использовать приемы и манипуляции, которые ей не по душе.
— У меня вообще нет никаких особых фишек для сохранения молодости, на которых бы я зацикливалась. Когда пришла мода пить много воды для пользы организма, я попробовала пить по два литра, но для меня это оказалось большой нагрузкой. И я отошла от этой дури — грузить себя какими-то литрами. Знаю, что утром надо выпить стакан воды, я это делаю с удовольствием. Но на этом всё, — признается она.
У современных моделей
— Макияж использую по минимуму. Немножко глаза, немножко губы, брови и всё. Мне кажется, моя кожа не любит тональный крем на лице, я его чувствую. По каким-то суперсобытиям я накладываю макияж, а в повседневной жизни практически нет, — говорит модель.
Тамара в разводе, у нее две дочери и двое внуков. О том, что она пробует себя в новом смелом образе, женщина до сих пор не рассказала своей семье. Для них это будет сюрпризом. Как и для подруг, которых Тамара регулярно мотивирует на жизненную активность.
— Я думаю, что мы все разные. В своем кругу я пытаюсь говорить ровесникам, что необходимо пробовать что-то новое. Но я уже поняла, что это бессмысленно, бесполезно. Очень хочется кого-то из тех, с кем был по жизни близок, поднять, вовлечь во что-то, позвать куда-то. Не получается. К сожалению. Но есть девчонки, которые бегают еще по разным турпоходам. В модельной сфере пока только я, — говорит она. — Для меня вот это новое увлечение пока только процесс, который направлен на работу с собой. Но, естественно, есть стремление и к результатам тоже.