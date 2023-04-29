«Я никогда не была гадким утенком»: история нейрофизиолога, которая вышла на пенсию и стала моделью

Красноярка без стеснения признается, что красивой была всегда. Яркая эффектная внешность передалась ей от родителей.



— Высоцкий сказал: «Спасибо матери с отцом, я вышел ростом и лицом». У меня был очень красивый папа. Просто безобразно красивый, если иметь в виду, что это мужчина. И достаточно интересной, яркой внешности мама. У меня, видимо, не было другого выхода, я была красивым ребенком, никогда не была гадким утенком. Ну, и папа у меня был требовательный по отношению к внешности, он меня строил, — рассказывает она. — В медицинском институте учиться было очень нелегко. По две сессии в год, по пять экзаменов в каждой. Знаете, иногда бывало так расквасишься, что просто никакая. Уже и не умываешься, и зубы не чистишь. Папа как зайдет в комнату: «А ты что в таком виде? А ну-ка, соберись, приведи себя в порядок!». Это было его такой жизненной тематикой. Он хотел, чтобы я держала себя в достойных рамках.