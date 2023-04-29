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«Я никогда не была гадким утенком»: история нейрофизиолога, которая вышла на пенсию и стала моделью

75-летняя Тамара Лентякова призывает не бояться старости

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Тамара стала героиней нескольких смелых фотосессий

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Красноярка Тамара Лентякова окончательно вышла на пенсию только в 74 года, почти полвека она проработала в медицине. Оглянувшись на ровесниц, женщина решила не сдаваться в плен старости и попробовать себя в роли модели. Ставка на внешность была сделана неслучайно: Тамара действительно выглядит потрясающе молодо и притягивает к себе взгляды окружающих. Пенсионерка очень быстро привлекла внимание фотографов и поучаствовала в нескольких ярких фотосессиях. Наши коллеги из NGS24.RU встретились с начинающей моделью и впечатлились ее нестандартной мотивацией.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Малафеев / NGS24.RU

Сейчас Тамаре 75 лет, и она только в начале нового для нее пути. Женщина ходит на занятия в школу моделей, учится дефилировать по подиуму и позированию на камеру. Всё в модельном деле для нее в новинку. Свою молодость Тамара посвятила интеллектуальному труду. По специальности она нейрофизиолог. Это довольно узкая специализация, которая занимается обследованием заболеваний нервной системы. Отчасти именно медицина толкнула ее на эксперименты.

Одна из первых профессиональных фотосессий

Одна из первых профессиональных фотосессий

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— Как нейрофизиолог я рассуждала сама с собой на тему «Как продлить активный образ жизни». У меня перед глазами пример: моя мама, которой в сентябре исполнится сто лет. Я на нее смотрю, она живет, но это тоскливо. И я сделала вывод, что к старости надо подойти подготовленной, — делится наблюдениями начинающая модель. — Ну и, конечно, я много читала на эту тему нейролингвиста Татьяну Черниговскую. Для того чтобы не уйти в деградацию, она рекомендует осваивать что-то новое, совершенно противоположное от того, чем ты занимался и увлекался. Найти это и постараться освоить. Тогда это будет и другой круг общения, и другие нейросвязи будут задействованы в голове. Вот это меня, собственно, и толкнуло. Я на себя посмотрела в зеркало и подумала, что, наверное, надо использовать свой потенциал, свои возможности. Я постоянно слышу со стороны комплименты. Мне говорят о том, что я хорошо выгляжу.

Матери Тамары в сентябре 2023 года исполнится <nobr class="_">100 лет</nobr>. Для своего почтенного возраста она тоже выглядит впечатляюще хорошо

Матери Тамары в сентябре 2023 года исполнится 100 лет. Для своего почтенного возраста она тоже выглядит впечатляюще хорошо

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Около 10 лет назад Тамара нашла еще один мощный стимул для себя. Совершенно случайно ей попалась в интернете подборка с фотографиями возрастных моделей.

— Это были работы какого-то западного фотографа, который снимал только очень пожилых женщин. И их было там столько много. И они были такие разные. Вот прямо от фриков до супер-Голливуда. И меня это увлекло. Я эти фотографии очень долго держала на рабочем столе своего компьютера, всем показывала. Ровесники приходят в гости, а я этими фотографиями старалась их увлечь, — рассказывает Тамара.

Красноярка без стеснения признается, что красивой была всегда. Яркая эффектная внешность передалась ей от родителей.

— Высоцкий сказал: «Спасибо матери с отцом, я вышел ростом и лицом». У меня был очень красивый папа. Просто безобразно красивый, если иметь в виду, что это мужчина. И достаточно интересной, яркой внешности мама. У меня, видимо, не было другого выхода, я была красивым ребенком, никогда не была гадким утенком. Ну, и папа у меня был требовательный по отношению к внешности, он меня строил, — рассказывает она. — В медицинском институте учиться было очень нелегко. По две сессии в год, по пять экзаменов в каждой. Знаете, иногда бывало так расквасишься, что просто никакая. Уже и не умываешься, и зубы не чистишь. Папа как зайдет в комнату: «А ты что в таком виде? А ну-ка, соберись, приведи себя в порядок!». Это было его такой жизненной тематикой. Он хотел, чтобы я держала себя в достойных рамках.

Родители Тамары в молодости и в старости

Родители Тамары в молодости и в старости

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В юности от красноярки нельзя было отвести глаз. Она заметно выделялась на фоне толпы. Высокая, с кудрявыми от природы волосами и большими выразительными глазами — Тамара приковывала к себе взгляды и женщин, и мужчин.

— О том, что я сейчас, на пенсии пробую себя в модельном деле, я сказала только своей одногруппнице, которая живет в Филадельфии. А она мне на это ответила: «Ты могла бы быть звездой смолоду», — рассказывает Тамара. — Но ведь 60 лет назад не было вообще никакого модельного бизнеса. Да и я сама была нацелена больше на интеллектуальный образ жизни. Хотя в моей молодости ко мне несколько раз подходили с предложением продемонстрировать какую-то одежду. Была у нас в Красноярске швейная фабрика «Заря». Там было несколько цехов, где шили верхнюю одежду, платья и костюмы. И вот как-то представитель этой фабрики прямо на улице ко мне подошел и пригласил демонстрировать их одежду в крупном магазине женской одежды «Чайка» на правом берегу. Я отказалась. Меня это вообще не увлекало. Потом документалисты меня приглашали на съемки, я тоже отказалась, было неинтересно. Однажды в магазине я что-то примеряла и ко мне вышла завотделом. Сказала: «Скоро будет демонстрация нашей одежды, вы не могли бы выделить время и к нам прийти». Я всем говорила: «Нет».

Так Тамара выглядела в <nobr class="_">17 лет</nobr>

Так Тамара выглядела в 17 лет

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Показ мод в Советском Союзе для многих девушек был недосягаемой мечтой. Возможно, Тамара отказывалась потому, что сама в гардеробе никогда не была ограничена. Отец, летчик по профессии, привозил ей из командировок наряды, которые в Красноярске ни за что было не достать. Мама тоже любила наряжать Тому с детства.

— Семья у меня была с достатком, были возможности материальные. Вот вы представляете, мое дошкольное детство — это начало 50-х годов. Послевоенное время, жили тогда очень тяжело. Но когда я смотрю фотографии в мамином альбоме, она меня всегда очень красиво одевала. На фотографиях в семейном альбоме на мне платье из крепдешина. На меня, пятилетнюю девочку, шили портнихи, — рассказывает она. — Уже пожилые мои одноклассники мне сейчас говорят, что я всегда была на таком уровне, который отличал меня от общей массы.

Дошкольное детство

Дошкольное детство

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Спустя 60 лет, освободившись от бремени ежедневного труда и забросив медицину, красноярка твердо решила исследовать новые горизонты и дать шанс своему нереализованному потенциалу. Она нашла в интернете модельное агентство , которое работает с разновозрастными моделями.

— Меня попросили рассказать немного о себе. Ну, я и сказала: «Я врач, а теперь хочу переквалифицироваться», — вспоминает Тамара. 75-летнюю женщину тут же пригласили сначала просмотр, а следом на различные модельные мероприятия.

Не всё в моделинге слету получается у 75-летней пенсионерки. Есть неуверенность во время дефиле, пока не научилась принимать эффектные позы во время фотосессий. Но бросать работу на полпути активная красотка не привыкла.

Тамара не любит, когда на ее снимки накладывают много ретуши. Она не стыдится и не скрывает свой настоящий возраст

Тамара не любит, когда на ее снимки накладывают много ретуши. Она не стыдится и не скрывает свой настоящий возраст

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— Конечно, я чувствую, что вышла из зоны своего комфорта. Если учесть, что в характере у меня вообще природная робость, сейчас я перешагиваю через себя. Я сознательно это делаю. Заскорузлость, скованность, которая идет изнутри, она очень сложно преодолевается. Сами по себе эти занятия и этот курс, который должен куда-то привести, это нелегко. Надо освоить такие вещи, которые мне были не знакомы. Что-то природное во мне есть, а обработки и огранки не хватает. Но я понимаю, к чему я иду. Я работаю над собой и хочу продлить свою активность, — рассказывает она.

Тамара охотно делится своими секретами красоты. Помимо того, что уход за внешним видом стал многолетней привычкой, она гордится, что никаких особенных усилий для поддержания себя в хорошей форме не предпринимает. Главный секрет молодости Тамары — активный образ жизни.

Фотосессия в голливудском стиле

Фотосессия в голливудском стиле

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— Когда я уже стала двигаться в сторону пожилого возраста и у меня освободилось время от больших нагрузок, дети и внуки отошли, я вспомнила, что в детстве очень любила велосипед. И сейчас мы с моей одноклассницей на велосипедах начали регулярно выкатывать в свое удовольствие. А теперь меня ребята-прокатчики уже хорошо знают, потому что я там регулярный гость, делаю им кассу. Я стараюсь кататься два раза в неделю с апреля по октябрь. Зимой катаюсь на лыжах, круглый год играю в настольный теннис. Вот это мое, — рассказывает пенсионерка. — У меня нет никакой диеты, никакого контроля веса, всё генетически. Я всю жизнь в одном весе. Никогда не было, чтобы я набрала что-то лишнее, мне это вообще незнакомо. Несколько лет назад я заболела, у меня были проблемы с желудочно-кишечным трактом. И я потеряла свой обычный вес, ушла в дефицит. Мне стало неуютно, и я приложила все усилия, чтобы вернуть обычный вес, к которому я привыкла.

Тамара сохранила гладкую кожу и идеальный овал лица. Женщина не скрывает, что пользуется достижениями современной косметологи, но без фанатизма.

— Если у косметолога руки профессиональные, я не против инъекций красоты. Жить и не пробовать неинтересно. Но вообще хочу сказать, что это рискованное занятие. Я общаюсь с молодежью, они, конечно, смелые, потому что молодые. А у меня жизненный опыт уже немаленький. Я видела, что бывает эффект не тот, который ожидается. Поэтому я очень осторожно отношусь ко всему этому, — говорит Тамара. — Думаю, что вредные привычки тоже влияют на состояние кожи. Я, например, никогда не курила, потому что у нас в семье никто никогда не курил. Но могу позволить себе выпить бокал вина перед сном и проснуться без отеков.

Тамара всегда была женственной и яркой

Тамара всегда была женственной и яркой

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А вот общеизвестные лайфхаки для сохранения тонуса кожи зрелой красавице не подошли. Она старается не использовать приемы и манипуляции, которые ей не по душе.

— У меня вообще нет никаких особых фишек для сохранения молодости, на которых бы я зацикливалась. Когда пришла мода пить много воды для пользы организма, я попробовала пить по два литра, но для меня это оказалось большой нагрузкой. И я отошла от этой дури — грузить себя какими-то литрами. Знаю, что утром надо выпить стакан воды, я это делаю с удовольствием. Но на этом всё, — признается она.

У современных моделей 60+ в тренде естественная седина. Тамара пока еще красит волосы, но готова ради новой профессии показать себя настоящую. Косметикой модель не злоупотребляет вовсе. И сейчас на курсах моделинга только осваивает техники профессионального визажа.

Красивое подтянутое тело — результат активного образа жизни: регулярных велопрогулок и занятий настольным теннисом

Красивое подтянутое тело — результат активного образа жизни: регулярных велопрогулок и занятий настольным теннисом

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— Макияж использую по минимуму. Немножко глаза, немножко губы, брови и всё. Мне кажется, моя кожа не любит тональный крем на лице, я его чувствую. По каким-то суперсобытиям я накладываю макияж, а в повседневной жизни практически нет, — говорит модель.

Тамара в разводе, у нее две дочери и двое внуков. О том, что она пробует себя в новом смелом образе, женщина до сих пор не рассказала своей семье. Для них это будет сюрпризом. Как и для подруг, которых Тамара регулярно мотивирует на жизненную активность.

— Я думаю, что мы все разные. В своем кругу я пытаюсь говорить ровесникам, что необходимо пробовать что-то новое. Но я уже поняла, что это бессмысленно, бесполезно. Очень хочется кого-то из тех, с кем был по жизни близок, поднять, вовлечь во что-то, позвать куда-то. Не получается. К сожалению. Но есть девчонки, которые бегают еще по разным турпоходам. В модельной сфере пока только я, — говорит она. — Для меня вот это новое увлечение пока только процесс, который направлен на работу с собой. Но, естественно, есть стремление и к результатам тоже.

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