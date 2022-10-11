Из магазинов Новосибирска убрали косметику Lamel — бренд резко высказался о взрыве на Крымском мосту
Товар невозможно заказать через сайт, в офлайн-точках косметика также отсутствует
Продукция британского бренда Lamel исчезла с полок российских магазинов «Рив Гош» и «Золотое яблоко». В Новосибирске купить косметику уже невозможно — ассортимент отсутствует на прилавках, консультанты без объяснения причин сообщают, что товар больше не продается, оформить заказ на сайтах нельзя.
Причиной вывода косметики из России стали высказывания компании Lamel в социальной сети Instagram* о ситуации на Крымском мосту. Как сообщает РИА Новости, владелица бренда Lamel — украинка Наталья Яроменко опубликовала серию историй с подборкой «огненных» макияжей и назвала день ЧП на Крымском мосту (8 октября) праздничным «днем хлопка». После этого российские магазины сняли продукцию с продажи.
Так, на сайте «Рив Гош» косметику бренда невозможно добавить в корзину, написано — товар снят с продажи в интернет-магазине.
При попытке найти косметику Lamel сайт магазина «Золотое яблоко» сообщает, что страница не найдена. В пресс-службе магазина подтвердили информацию:
— Продукция бренда недоступна по всей сети: речь о всех магазинах во всех странах присутствия, о сайте и приложении «Золотого яблока», — сообщила Александра Кочерова, ассистент PR-отдела.
При этом косметика по-прежнему доступна для заказа на сайтах Ozon, Wildberries и Yandex.market.
Весной с российского рынка ушел производитель профессиональной косметики для волос Wella — компания больше не производит и не продает продукцию под своими брендами в России, включая Londa.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории России запрещена.