Из магазинов Новосибирска убрали косметику Lamel — бренд резко высказался о взрыве на Крымском мосту

Продукция британского бренда Lamel исчезла с полок российских магазинов «Рив Гош» и «Золотое яблоко». В Новосибирске купить косметику уже невозможно — ассортимент отсутствует на прилавках, консультанты без объяснения причин сообщают, что товар больше не продается, оформить заказ на сайтах нельзя.

Причиной вывода косметики из России стали высказывания компании Lamel в социальной сети Instagram* о ситуации на Крымском мосту. Как сообщает РИА Новости, владелица бренда Lamel — украинка Наталья Яроменко опубликовала серию историй с подборкой «огненных» макияжей и назвала день ЧП на Крымском мосту (8 октября) праздничным «днем хлопка». После этого российские магазины сняли продукцию с продажи.

