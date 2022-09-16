Теплый Восток, сырой английский лес и цветочные поляны: топ-7 бюджетных ароматов на осень, которые вы точно запомните

— Осень вместе с золотыми листьями приносит и первые холода. Многие достают из парфюмерных шкафов теплые, восточные, сладкие, древесные композиции. Кто любит ретро, тот предпочтет колючие осенние шипры, — считает парфюмер Анна Иванова. — Безусловно, ароматы дело вкуса. Каждый выбирает то, что ему нравится, и это верно, при выборе всегда нужно полагаться на свои ощущения.

Парфюмер составила список из нескольких, по ее мнению, наиболее осенних ароматов, цена на которые начинается от 400 рублей. Мы попросили Анну подсказать нам что-то необычное и крафтовое.