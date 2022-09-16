Теплый Восток, сырой английский лес и цветочные поляны: топ-7 бюджетных ароматов на осень, которые вы точно запомните
Подборка для тех, кого тянет закутаться в аромат, как в плед, и почувствовать себя на веранде загородного дома
Духи вызывают у нас массу ассоциаций: с человеком, с местом, с каким-то жизненным этапом. Какие нотки будут в вашем парфюме, зависит и от сезона. Летом мы благоухаем цветочными полями, осенью нас одолевает желание укутаться во что-то теплое и уютное, а ближе к зиме мы обращаем внимание на ароматы цитруса и хвои. Многие знают свои ароматы и не изменяют им годами, другие в разгар смены сезонов остаются в полнейшей растерянности, а мысль о том, чтобы посетить парфюмерный магазин, вселяет ужас. Мы решили облегчить задачу и попросили экспертов составить список ароматов, особенно подходящих для наступившей осени.
— Осень вместе с золотыми листьями приносит и первые холода. Многие достают из парфюмерных шкафов теплые, восточные, сладкие, древесные композиции. Кто любит ретро, тот предпочтет колючие осенние шипры, — считает парфюмер Анна Иванова. — Безусловно, ароматы дело вкуса. Каждый выбирает то, что ему нравится, и это верно, при выборе всегда нужно полагаться на свои ощущения.
Парфюмер составила список из нескольких, по ее мнению, наиболее осенних ароматов, цена на которые начинается от 400 рублей. Мы попросили Анну подсказать нам что-то необычное и крафтовое.
Первым в списке оказался аромат с таинственно притягательным названием: «Злато Скифов» от легендарной компании «Новая Заря».
— Классический шипр. Сухие полевые цветы, мед и сено. Но возможно отличие партий, — описывает аромат Анна.
Верхние ноты: бергамот, зеленые ноты и альдегиды.
Средние ноты: жасмин, иланг-иланг, красное яблоко, персик и гвоздика.
Ноты базы: амбра, лист пачули, ваниль, дубовый мох и сандаловое дерево.
Сайт Ozon предлагает флакон объемом 16 мл от 699 рублей.
Любителям цветочных композиций на тему розы Анна Иванова посоветовала обратить внимание на аромат La Mia Milano от Parfums Constantine.
— Розовая роза с мягким оттенком мускуса и меда, — поясняет парфюмер.
Стоимость за 60 мл начинается от 2035 рублей. На парфюмерном сайте fragrantica.ru пирамида аромата La Mia Milano Parfums Constantine достаточно красноречивая: верхние ноты — черная смородина, персик, кокос, розовый перец и мандарин. Средние ноты — цветочные ноты, роза и жасмин. Базовые ноты: сахар, амбра, белый мускус и ваниль. Уже хочется его послушать, правда?
Следующий в списке — не известный широкому кругу бренд: Parfums et Senteurs du pays basque («Парфюмы и ароматы страны Басков»).
— За необычным дизайном флаконов скрывается разнообразие ароматов: фруктовые и цветочные, цитрусовые, густые вечерние запахи, свежие, зеленые и восточно-пряные смеси. Каждый аромат связан с городами, событиями, эмоциями путешествий, — говорит парфюмер Анна Иванова.
Цена на Ozon начинается от 6486 рублей за 100 мл.
Вишневый ликер со специями и древесиной — Ebony Wood от Zara, заказать который теперь можно разве что где-то из-за рубежа, но это не уменьшает его шансы попасть в список лучших. Звучит как нечто по-настоящему уютное.
Wood Moss — российская крафтовая марка из Санкт-Петербурга. Парфюмер Анна Иванова советует обратить внимание на их линейку ароматов. У марки есть свой сайт, где каждый описывается достаточно подробно. Стоимость — от 550 рублей за 2,5 мл и дальше по возрастанию.
— Все ароматы посвящены древесным нотам. Эта самая настоящая прогулка по лесу со всем его множеством оттенков, композиции плотные, натуралистичные. В составах много натуральных компонентов. Конечно, они не будут привычными для многих: ароматы отличаются от представленных на полках магазинов, но, возможно, такой новый ольфакторный опыт придется по вкусу, — предполагает парфюмер.
Еще один бюджетный аромат из списка: Dark Delight от Brocard. Парфюмер Анна Иванова относит его к чайной тематике — крепкий черный чай на костре с дымком и сухофруктами. Звучит по-загородному уютно.
Coriandre от Jean Couturier — этот аромат Анна Иванова относит к классике.
— Шипровый аромат. Можно найти как винтаж, так и современный выпуск. Английские сады глубокой осенью, землистая сырость, мох и дерево, — описывает аромат парфюмер.
Как правильно выбирать аромат в магазине
— При выборе аромата важно не нюхать кофе — это еще больше забивает обоняние. Если устали, лучше сделайте глоток воды. Во многих парфюмерных магазинах стали наконец-то появляться кулеры. Не пытайтесь за один раз попробовать всё, что есть в магазине, без искажения восприятия человеческий нос способен воспринимать не более 10 запахов. Слушайте себя и свои ощущения: ни один консультант не знает вас так, как вы знаете себя. Доверяйте себе и своим чувствам, — советует парфюмер Ирена Казаку.
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