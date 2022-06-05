Пахнешь как любовь: топ-5 лучших летних ароматов для разного бюджета, которые сведут всех с ума

— В жаркую погоду ароматы раскрываются не так, как в морозы, кроме того меняется их стойкость и диффузность — способность аромата быстро заполнять собой пространство вокруг своего носителя. Принято, что летом нужно носить свежие цитрусовые ароматы. Уверяю вас, это стереотип. Ниже привожу несколько примеров нестандартных ароматов, которые особенно прекрасны в теплое время года. Выбирая аромат, задавайте себе лишь один вопрос: как я себя ощущаю в этом аромате? Всё остальное — не важно, — считает парфюмер Ирена Казаку.