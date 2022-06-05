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Пахнешь как любовь: топ-5 лучших летних ароматов для разного бюджета, которые сведут всех с ума

Духи на заказ для императрицы — какие они? Или аромат, который пахнет ничем — мы заинтригованы

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Аромат цветов, цитрус или запах после дождя? Выбирайте свой аромат для лета

Аромат цветов, цитрус или запах после дождя? Выбирайте свой аромат для лета

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Духи следует подбирать согласно сезону — это не жесткое правило, нарушение которого строго карается законом, а просто совет (мы же заботимся друг о друге). Удушающий сладкий аромат в общественном транспорте может стать для кого-то настоящей пыткой. Не менее значимая проблема — обилие брендов и букетов, среди которых теряешься и не можешь выбрать, даже если вам помогает консультант. Мы попросили парфюмера Ирену Казаку облегчить нам задачу и составить список из пяти самых популярных ароматов, подходящих для лета.

— В жаркую погоду ароматы раскрываются не так, как в морозы, кроме того меняется их стойкость и диффузность — способность аромата быстро заполнять собой пространство вокруг своего носителя. Принято, что летом нужно носить свежие цитрусовые ароматы. Уверяю вас, это стереотип. Ниже привожу несколько примеров нестандартных ароматов, которые особенно прекрасны в теплое время года. Выбирая аромат, задавайте себе лишь один вопрос: как я себя ощущаю в этом аромате? Всё остальное — не важно, — считает парфюмер Ирена Казаку.

Gustave Eiffel — Lotis de Hanoi

Легкий цветочный аромат

Легкий цветочный аромат

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— Нежный чистый цветочный аромат, который дает ощущение комфорта и спокойствия. В нотах пион, лилия, фрезия и мускус. Основатель бренда — праправнук Густава Эйфеля, французского архитектора, подарившего миру символ Парижа, да и Франции в целом. Поэтому в оформлении флаконов четко прослеживаются архитектурные отсылки к проектам Густава, — говорит парфюмер.

Francesca dell’Oro — Rubia Sucrée

Если вдруг захочется цитруса

Если вдруг захочется цитруса

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Ирена Казаку говорит, что в букете этого аромата явственно чувствуются запахи цитрусовых леденцов, марципана и миндального мороженого. В нотах миндаль, инжир, танжерин, бобы тонка и ваниль — находка для сладкоежек.

Maison Margiela — When the rain stops

Для любителей аромата воздуха после дождя

Для любителей аромата воздуха после дождя

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— Новинка этого года, как нельзя кстати к летнему сезону. Говорящее название, несущее в себе скрытый смысл и отражающее происходящее сегодня в мире, вселяет оптимизм — так пахнет воздух после дождя. Аромат-метаморфоза: сначала пахнет ничем, а потом озоном, дождем, грозой, мокрым лесом и землей. В нотах дождевая вода, роза, жасмин, мох и пачули, — говорит парфюмер Ирена Казаку.

Boucheron — Iris de Syracuse

Легкий пудровый акварельный аромат, дает ощущение спокойствия и гармонии

Легкий пудровый акварельный аромат, дает ощущение спокойствия и гармонии

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— В нотах заявлены перец, ирис, гелиотроп и мускус. На мне же этот аромат раскрывается мягкой пудровой дымкой. Идеален в любую погоду, — советует Ирена Казаку.

Guerlain — Eau de Cologne Imperial

Если захочется пахнуть как императрица

Если захочется пахнуть как императрица

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— По одной из легенд, формула аромата была создана специально для императрицы Евгении, супруги Наполеона III, в 1854 году. Получив в подарок этот аромат на свадьбу, императрица Евгения разрешила дому Guerlain использовать королевскую пчелу в качестве знака, означавшего, что продукция дома поставляется для членов французского королевского двора, — рассказывает парфюмер.

А у вас есть свои неизменные фавориты? Поделитесь своими любимыми ароматами на лето в комментариях под статьей.

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