8 признаков, что перед вами плохой косметолог — как не попасть в руки горе-доктора и не испортить себе лицо

Речь

— Новичка обычно выдает неуверенная речь, чувствуется переживание, может не быть ответа на вопрос. Когда я только начинала работать в сфере косметологии, всегда честно говорила, что я начинающий специалист, считаю это правильным. Многие постоянные клиенты со мной именно с тех времен. Ничего страшного в новичке нет, просто все должно быть честно. А как распознать плохого специалиста, я не знаю. Я обладаю хорошей интуицией, мне достаточно один раз пообщаться с человеком и понять, можно ему доверять или нет. Думаю, лучший способ прийти на консультацию и познакомиться, ведь важно, чтобы специалист был просто твой человек. Иногда даже самые крутые и опытные специалисты могут оказаться сложными людьми, с которыми неприятно находиться в одном кабинете, — считает косметолог Виктория Шворень.