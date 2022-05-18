8 признаков, что перед вами плохой косметолог — как не попасть в руки горе-доктора и не испортить себе лицо
Нужно ли верить рекомендации подруги и на что обратить внимание при выборе доктора
Рано или поздно в жизни каждой женщины наступает день, когда она решает посетить косметолога. Желает ли она пройти процедуру чистки лица или же появилась необходимость сделать инъекцию, чтобы убрать межбровную складку — в любом случае помощь грамотного специалиста крайне важна. Вопрос в том, как его выбрать? Как распознать, кто перед вами — дилетант, самоучка без образования, начинающий, но полный энтузиазма новичок или опытный врач-косметолог с многолетним стажем? Отвечают эксперты.
Прежде чем впервые пойти к косметологу, мы обращаемся за рекомендациями к подруге, прибегаем к помощи интернета или звоним в клинику, попросив записать к кому-нибудь опытному. Просто на минуточку отметим, что салон не гарантия безопасности, рекомендация в интернете может оказаться липовой, а с подругой могут разойтись взгляды, ведь все индивидуально. Прислушиваемся, раз обратились за советом, изучаем кандидата, формируем собственное мнение и уже после записываемся на процедуру.
Кабинет
— Обращайте внимание на место, в котором принимает специалист. Если в качестве кабинета используется подвальное помещение — уходите. Инъекционист не может принимать в таких условиях, помещение должно быть проветриваемым. Обратите внимание, есть ли кварцевая лампа в кабинете, обеззараживатели, проводится ли санобработка. Инструменты должны быть в крафтовом пакете, который вскрывается при вас. Кабинет чистый, без декора, занавесок, доктор в спецодежде, опрятный, — говорит врач-косметолог Юлия Меняева.
Речь
— Новичка обычно выдает неуверенная речь, чувствуется переживание, может не быть ответа на вопрос. Когда я только начинала работать в сфере косметологии, всегда честно говорила, что я начинающий специалист, считаю это правильным. Многие постоянные клиенты со мной именно с тех времен. Ничего страшного в новичке нет, просто все должно быть честно. А как распознать плохого специалиста, я не знаю. Я обладаю хорошей интуицией, мне достаточно один раз пообщаться с человеком и понять, можно ему доверять или нет. Думаю, лучший способ прийти на консультацию и познакомиться, ведь важно, чтобы специалист был просто твой человек. Иногда даже самые крутые и опытные специалисты могут оказаться сложными людьми, с которыми неприятно находиться в одном кабинете, — считает косметолог Виктория Шворень.
Консультация и процедура
Врач дерматокосметолог клиники «Медицина
— Некоторые специалисты предлагают клиенту приходить сразу с четким пониманием того, что им нужно, без консультации, так как на нее якобы нет времени. Это повод задуматься, это непрофессионально, специалиста интересует лишь заработок. План лечения должен быть последовательным. Хороший грамотный врач нацелен на длительное сотрудничество, месяц или три. Сделали процедуру, следом поддержание результата, профилактика. Все и сразу быть не может, — объясняет Ирина Барчукова.
Виктория Шворень добавляет, что аллергическая реакция может случиться в любой момент с любым человеком, даже если ее никогда не было. Врач советует клиентам уточнять, есть ли в кабинете противошоковая аптечка, просить рассказать, какие нежелательные реакции могут произойти и какие действия будут предприняты.
Авторская методика и препараты
— Не нужно изобретать самолет, он давно изобретен с учетом физиологии человека, поэтому любая «отсебятина» — это просто маркетинг. Препараты должны быть сертифицированы. Опытный врач всегда обращает внимание пациента на упаковку с препаратом, показывает ее целостность, срок годности, вскрывает ее при нем. У пациента обязательно должны остаться документы с приклеенными стикерами, где прописаны серия и номер препарата. Бывает, спрашиваешь на консультации у пациента, что вам ставили, а в ответ: «Я не знаю, она отвернулась и набирала что-то из флакона», — говорит Ирина Барчукова.
Цена
Юлия Меняева отмечает, что у новичков в области косметологии цены ниже, имейте это в виду и задавайте уточняющие вопросы.
— Остерегайтесь слишком низких цен, вроде губ за
Как выбрать косметолога?
— Я думаю, косметолога обычно выбирают прежде всего по одежке, а остаются с ним по его уму. Так говорили мои клиенты, что из всех страниц в соцсетях они выбрали меня потому, что я им импонировала по внешности и духу. Это еще раз подтверждает, что мы идем к специалисту как к человеку, а не на прием к препаратам, дипломам, иголкам или удобной кушетке (хотя это тоже, конечно, имеет значение — я о качестве предоставляемых услуг). Если мы осознанно идем к новичку, значит, доверяем ему, это тоже люди, которые отучились и обладают возможно даже более новыми знаниями, чем специалист с
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