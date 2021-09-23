Экономим 20 тысяч в месяц: 9 популярных салонных процедур, которые легко можно сделать дома (вы еще тратите?)

Салонный уход требует существенных затрат, да и времени порой не хватает. Худо-бедно выделяем время на маникюр, и на том спасибо. Изредка ходим на оформление бровей. Женщины знают, что в кресле у мастера сложно удержаться от соблазнов, особенно когда предлагают попробовать новую маску или чудо-шампунь, а любезно предложенный массаж включен в счет за баснословные деньги. Мы решили собрать в один список те процедуры, которые без особого труда и проблем можно сделать дома, сэкономив при этом приличную сумму.
Маникюр
Раньше мы легко справлялись с этой задачей самостоятельно, но мода и тенденции взяли свое — мы подсели. Раз в три недели послушно доверяем свои ногти мастеру. Средняя стоимость маникюра вместе со снятием и покрытием — 1500–2000 рублей. Эти деньги можно вложить в хороший маникюрный набор, отодвинуть кутикулу и подпилить ровно ногти не такая уж сложная задача. В специализированном магазине можно приобрести лампу и несколько оттенков лака — готово. Времени будет потрачено чуть больше, но экономия в пару тысяч рублей порадует. Снять покрытие можно с помощью жидкости для снятия лака (покупайте в специальном магазине, а не ту, что с ацетоном из перехода метро), ватных дисков и фольги: пропитываем ватный диск жидкостью, наносим на ноготь, заматываем фольгой, ждем 10 минут и после аккуратно снимаем.
Восковая эпиляция
Восковая эпиляция — еще одна салонная услуга, которая может оказаться довольно затратной: средняя стоимость — 600–1000 рублей. Баночка воска и полоски будут стоить в сумме дешевле, чем один раз сделать эпиляцию у мастера. Не менее эффективен и другой вариант: вместо воска использовать эпилятор, который давно пылится на полке. Процедура займет больше времени, чем удаление волос воском, но зато требует меньшей сноровки. Правда, если вы не из смельчаков и не готовы причинить себе эту боль, то, конечно, лучше обратиться в салон.
— Процедура восковой эпиляции проводится только на коже, не вовлеченной в тот или иной патологический процесс, а также без нарушения целостности кожных покровов. При наличии высыпаний, воспалительных процессов, как местного характера, так и в организме в целом, данного рода процедуры противопоказаны, — предупреждает врач-дерматолог и косметолог Ирина Барчукова.
Чистка лица
Если мы говорим о более серьезной чистке лица, а не про тканевую маску или маску-пленку, которую наносим на 10 минут, то предлагаем рассмотреть вариант со специальной электрической щеткой для домашнего пользования. Щетка помогает эффективно очистить кожу, избавиться от жирного блеска и мелких рубцов. Заметный эффект появится уже через 2–3 недели, если вы будете регулярно пользоваться гаджетом. Для сравнения: чистка лица в салоне стоит минимум 1500–3000 рублей, а щеточка Clarisonic стоит от 8000 рублей — это выгодная инвестиция. К слову, аналогичные приборы других брендов, Braun или Philips, обойдутся дешевле.
Еще один вариант домашней чистки: доведите до кипения 2 литра воды, перелейте в глубокую миску, киньте горсть аптечной ромашки, склонитесь над жидкостью и накройте голову полотенцем. Чем дольше вы будете распаривать лицо, тем лучше очистятся поры. Минут через 20 возьмите щеточку для чистки лица (силиконовую или из натурального ворса), обмакните ее в гидрофильное масло и аккуратно, массажными движениями массируйте кожу. Умойтесь теплой водой и нанесите питательный крем.
— Можно проводить такую чистку раз в две недели. А вообще, качественную чистку в домашних условиях сделать практически невозможно, так как для этого необходимы специальные средства и навык. Если есть воспалительные моменты, то можно только ухудшить ситуацию, не доработать и оставить воспаление либо недооценить его степень, а можно и вовсе дочистить до рубцов. В этом лучше довериться профессионалу, стоимость процедуры довольно доступна, а частоту посещений оценивает косметолог. Обычно — раз в квартал, — говорит врач-косметолог Юлия Меняева.
Пилинги тоже можно делать в домашних условиях. Юлия Меняева советует использовать те, что специально предназначены для домашнего ухода — легкие эксфолианты и гоммажи, так как осложнения от профессионального пилинга могут быть очень серьезные: ожоги, отеки, рубцы. Необходимо точно оценивать состояние кожи, важно строго соблюдать протокол процедуры.
Обертывания и антицеллюлитный массаж
Обертывание — один из самых популярных способов борьбы с целлюлитом. Как и в случае с уходом за волосами в салоне, в основе эффективности процедуры обертывания лежит не профессионализм мастера, а качество косметического средства. Разовая процедура обертывания с массажем стоит примерно 2000 рублей, сколько сеансов вам понадобится, зависит от состояния вашего тела. Ирина Барчукова предлагает обертывания с разогревающими маслами и разогревающим скрабированием, с использованием массажных щеток, лопаток для домашнего применения. Все необходимо делать в комплексе: врач советует обратить внимание на средства марки Organic Shop, а если говорить об аптечных марках, смотрим на такие названия, как La Roche-Posay, Cerave, Topicrem, Uriage.
— Лимфодренажный массаж — действительно эффективное средство против целлюлита. Выполняется в несколько этапов: сначала нужно разогреть кожу скрабом, чтобы кровь хорошо циркулировала, выходили токсины. Можно обернуться пленкой и оставить скраб на 10–15 минут. Затем следует нанести массажное масло и круговыми движениями массировать проблемные участки кожи специальной щеткой. Советую выбирать щетку без щетины, а со специальными выпуклостями: она более эффективная, — объясняет Ирина Барчукова.
Массаж лица
Стоимость массажа лица варьируется от 500 рублей до 1000. Рассказываем, как сделать его самостоятельно: сначала кожу необходимо хорошо очистить. Распаривать не обязательно, но если очень хочется, подержите лицо над ванночкой или просто приложите полотенце, смоченное горячей водой. Поглаживающими движениями в течение 20–30 секунд пройдитесь по основным линиям от подбородка ко лбу. Дополнительно уделите внимание височной области. Примерно полминуты помассируйте виски кончиками пальцев так, будто вы рисуете восьмерку. В завершение этого этапа найдите центральную точку между бровями и нажмите на нее большим пальцем. Удерживайте давление в течение 30–40 секунд.
Идем дальше. Лоб: двигайтесь от середины лба или переносицы по направлению к вискам, а также по линии роста волос. Глаза и веки: правильное движение по верхнему веку — от внутреннего уголка к внешнему, а по нижнему веку — наоборот. Нос и переносица: двигайтесь от кончика снизу вверх и от центра (спинки носа) вправо и влево к периферии. Щеки и скуловая зона: начинайте домашний массаж с ямочки, расположенной над верхней губой, и продвигайтесь в стороны по направлению к вискам. Также можно разогреть область щек с помощью круговых движений костяшками пальцев. Только делайте это очень осторожно. Расслабить скуловую зону можно, надавив на активные точки возле мочек обоих ушей. В зоне подбородка двигайтесь, как и всегда, от центра к периферии. А вот движения в области шеи нужно делать сбоку и снизу вверх.
Косметолог Юлия Меняева советует для массажа лица использовать специальное масло или детское, можно взять масло жожоба, но не оливковое: оно сильно забивает поры.
Уход за кожей головы и волосами
Хотя бы раз женщины замечали на коже головы микровоспаления и шелушения. В таких случаях необходимо делать пилинг: в салоне процедура обойдется вам примерно в 3000 рублей. В домашних условиях пилинг ничуть не хуже, он отлично очищает и профилактирует появление шелушения и воспалений на коже головы. Для наилучшего очищения врач-трихолог, косметолог и дерматолог Ксения Лобанова рекомендует делать пилинг раз в неделю профессиональными средствами.
Не следует слепо следовать советам бьюти-блогеров. Например, хваленый скраб для кожи головы (глина, вода и соль — ингредиенты обычно собирают на глаз и используют после шампуня, держат около 5–7 минут) может навредить вам. Лучше приобрести профессиональное средство.
— Соль не очищает и не промывает, только сдирает кожу, что приводит к раздражению, — объясняет Ксения Лобанова.
Шампунь следует подбирать по типу кожи головы, а вот маску и кондиционер — по типу волос. Не используйте сухой шампунь: он не заменит вам мытья головы. Особенно врач не рекомендует использовать их при себорейном дерматите, перхоти, при зуде и шелушении кожи головы. Сухой шампунь нельзя использовать длительное время и при первой же возможности необходимо смыть.
Что еще почитать
«Самая странная процедура — ваксинг»: новосибирцы — о том, зачем они ходят в салоны красоты и что с ними там делают.
Результат на лицо: сибирячки посчитали, сколько тратят на красоту в месяц (парни оценили не всё).
Обозвали крысой и сожгли лоб: истории ужасных походов в салоны красоты — инструкция, как вернуть деньги.