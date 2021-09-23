Экономим 20 тысяч в месяц: 9 популярных салонных процедур, которые легко можно сделать дома (вы еще тратите?)

Маникюр

Раньше мы легко справлялись с этой задачей самостоятельно, но мода и тенденции взяли свое — мы подсели. Раз в три недели послушно доверяем свои ногти мастеру. Средняя стоимость маникюра вместе со снятием и покрытием — 1500–2000 рублей. Эти деньги можно вложить в хороший маникюрный набор, отодвинуть кутикулу и подпилить ровно ногти не такая уж сложная задача. В специализированном магазине можно приобрести лампу и несколько оттенков лака — готово. Времени будет потрачено чуть больше, но экономия в пару тысяч рублей порадует. Снять покрытие можно с помощью жидкости для снятия лака (покупайте в специальном магазине, а не ту, что с ацетоном из перехода метро), ватных дисков и фольги: пропитываем ватный диск жидкостью, наносим на ноготь, заматываем фольгой, ждем 10 минут и после аккуратно снимаем.

Восковая эпиляция

Восковая эпиляция — еще одна салонная услуга, которая может оказаться довольно затратной: средняя стоимость — 600–1000 рублей. Баночка воска и полоски будут стоить в сумме дешевле, чем один раз сделать эпиляцию у мастера. Не менее эффективен и другой вариант: вместо воска использовать эпилятор, который давно пылится на полке. Процедура займет больше времени, чем удаление волос воском, но зато требует меньшей сноровки. Правда, если вы не из смельчаков и не готовы причинить себе эту боль, то, конечно, лучше обратиться в салон.