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Обзор

Шик и провал: 40 самых потрясающих и самых неудачных нарядов звезд с бала Met Gala — 2022

Смотрим, кто стал украшением красной дорожки, а кто — главной мишенью для модных критиков

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Сестры Кардашьян-Дженнер

Сестры Кардашьян-Дженнер

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В Нью-Йорке состоялся бал Института костюма, который ждали с трепетом все любители и знатоки моды. Красная дорожка самого ожидаемого события 2022 года длилась 4 часа — журналисты и фотографы увидели более сотни звезд при полном параде. Самые яркие знаменитости собрались в «Метрополитен-музее» для того, чтобы устроить дружеское соревнование и блеснуть своими нарядами от-кутюр. Тема главной модной выставки в 2022 году звучит как «В Америке: Антология моды», а дресс-код — Gilded Glamour, что в переводе означает «позолоченный гламур». Наши коллеги из Woman.ru посмотрели, кто справился, а кто нет.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

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В этом году звезд было предостаточно, а учитывая «золотую» тему, каждый новый прибывающий гость затмевал другого. Если честно, всем не хватало «молодого поколения»: Зендея, наряды которой считаются одними из лучших, не смогла присутствовать на мероприятии, о чем сообщила заранее. А вот Тимоти Шаламе, которого тоже ждали многие, судя по всему, проигнорировал дорожку и отправился сразу в зал.

Держать оборону пришлось Хейли Бибер в потрясающе гламурном наряде Saint Laurent, в котором она блистала совершенно одна. Удивительно, но на этот раз модель появилась без мужа. Неужто в семье Биберов разлад? В мини-интервью для журнала Vogue звезда тактично умолчала о своем одиночестве, ответив лишь на вопросы о недавно пережитом инсульте. В любом случае миссис Бибер выглядела шикарно. Впрочем, как и всегда.

Хейли Бибер

Хейли Бибер

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Без мужа появилась и Кэти Перри, которая расстроила фанатов не очень удачным нарядом. В этом году звезда стала музой для модельера Веры Вонг, однако черно-белый наряд явно не вписался в тему позолоченной моды.

Кэти Перри

Кэти Перри

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Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм совершили дебют в качестве супругов, сделав ставку на Valentino, а уже спустя 2 часа после них «на арене» появилась главная звезда вечера — Ким Кардашьян. Звезда реалити-шоу вышла в безукоризненно легендарном платье в стиле Мэрилин Монро, медленно плавая по дорожке под ручку со своим молодым и задорным бойфрендом Питом Дэвидсоном. Да, Ким точно затмила всех гостей вечеринки, и даже свою сестру Хлои, которая посетила бал Института костюма впервые в жизни. К слову, в этом году сестры Кардашьян-Дженнер впервые появились на Met Gala в полном составе, чему фанаты были несказанно рады.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

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Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

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Как и на любом мероприятии подобного масштаба, на Met Gala — 2022 мы увидели как потрясающие, так и не очень удачные наряды знаменитостей. Однако, согласитесь, посмотреть есть на что. Предлагаем вам продолжить рассматривать наряды звезд и самим определиться, кто был украшением праздника, а чьи стилисты потерпели неудачу.

Джо Джонас и Софи Тернер

Джо Джонас и Софи Тернер

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Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер

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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

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Шон Мендес

Шон Мендес

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Эмбер Валлетта

Эмбер Валлетта

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Джордан Рот

Джордан Рот

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Томми Дорфман и Кайя Гербер

Томми Дорфман и Кайя Гербер

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Камила Кабельо

Камила Кабельо

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Себастьян Стэн

Себастьян Стэн

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Фредрик Робертссон

Фредрик Робертссон

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Эми Шумер

Эми Шумер

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Чон Хо Ен

Чон Хо Ен

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Гленн Клоуз

Гленн Клоуз

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Винни Харлоу

Винни Харлоу

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Прешес Ли

Прешес Ли

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Илон и Мэй Маск

Илон и Мэй Маск

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Мэделин Петш

Мэделин Петш

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Ирина Шейк

Ирина Шейк

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Джаред Лето и Алессандро Микеле

Джаред Лето и Алессандро Микеле

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Джессика Честейн

Джессика Честейн

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Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

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SZA

SZA

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Дав Кэмерон

Дав Кэмерон

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Джиджи Хадид

Джиджи Хадид

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Кара Делевинь

Кара Делевинь

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Гвен Стефани

Гвен Стефани

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