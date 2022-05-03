Шик и провал: 40 самых потрясающих и самых неудачных нарядов звезд с бала Met Gala — 2022

В этом году звезд было предостаточно, а учитывая «золотую» тему, каждый новый прибывающий гость затмевал другого. Если честно, всем не хватало «молодого поколения»: Зендея, наряды которой считаются одними из лучших, не смогла присутствовать на мероприятии, о чем сообщила заранее. А вот Тимоти Шаламе, которого тоже ждали многие, судя по всему, проигнорировал дорожку и отправился сразу в зал.

Держать оборону пришлось Хейли Бибер в потрясающе гламурном наряде Saint Laurent, в котором она блистала совершенно одна. Удивительно, но на этот раз модель появилась без мужа. Неужто в семье Биберов разлад? В мини-интервью для журнала Vogue звезда тактично умолчала о своем одиночестве, ответив лишь на вопросы о недавно пережитом инсульте. В любом случае миссис Бибер выглядела шикарно. Впрочем, как и всегда.