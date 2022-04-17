Больно падать: истории звезд, оставшихся без средств к существованию. Их обожали миллионы, а теперь все забыли

В 1978 году Матлюба стала выпускницей мастерской Алексея Баталова и окончила актерский факультет ВГИКа. А уже в 1979 году на экраны вышел фильм «Цыган», который принес Алимовой всесоюзную известность. В киноленте Александра Бланка и в ее продолжении «Возвращение Будулая» Матлюба сыграла девушку по имени Настя.

После этих фильмов Алимова снималась еще в нескольких лентах, но они уже были не такими успешными. А вскоре грянула перестройка, и Матлюбу вообще перестали звать на съемки. Сама она первое время не отчаивалась — уехала в Ташкент, где поселилась в однокомнатной квартире на окраине города и начала работать реставратором ковров.

А в 2011 году в Сети появилось сенсационное интервью, в котором некогда всесоюзно известная актриса признавалась, что ей негде жить.

— Я еле свожу концы с концами. И вынуждена скитаться по приютам. Меня загнали в угол. Теперь я, считай, настоящий… бомж! Ни дома, ни российского гражданства, ни работы. Кругом одна беспросветная безысходность, — рассказала тогда некогда актриса в интервью журналистам.