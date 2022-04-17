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Обзор

Больно падать: истории звезд, оставшихся без средств к существованию. Их обожали миллионы, а теперь все забыли

В жизни этих знаменитостей было всё — слава, деньги, поклонники. Но потом что-то пошло не так

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Эти звезды были богаты и знамениты, но потом в их жизни началась черная полоса

Эти звезды были богаты и знамениты, но потом в их жизни началась черная полоса

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Большинство людей уверены, что знаменитости имеют такие доходы, что способны обеспечить до конца жизни не только себя, но и всех своих близких. Однако далеко не все звезды обладают предпринимательской жилкой. Селебрити разоряются по самым разным причинам. Одни тратят все свои заработки на собственные прихоти. Другие начинают заботиться о семье и друзьях, не замечая, как на это благородное, но не всегда благодарное дело уходят все сбережения. А третьи могут стать банкротами из-за невыгодных контрактов или банальной финансовой безграмотности. Так или иначе, даже кумиры миллионов могут оказаться на улице без гроша в кармане или попасть в такую ситуацию, когда денег будет едва хватать на оплату коммунальных услуг. Истории таких звезд вспомнили наши коллеги из Woman.ru.

Матлюба Алимова, актриса

Все любители советского кино помнят эту красавицу

Все любители советского кино помнят эту красавицу

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В 1978 году Матлюба стала выпускницей мастерской Алексея Баталова и окончила актерский факультет ВГИКа. А уже в 1979 году на экраны вышел фильм «Цыган», который принес Алимовой всесоюзную известность. В киноленте Александра Бланка и в ее продолжении «Возвращение Будулая» Матлюба сыграла девушку по имени Настя.

После этих фильмов Алимова снималась еще в нескольких лентах, но они уже были не такими успешными. А вскоре грянула перестройка, и Матлюбу вообще перестали звать на съемки. Сама она первое время не отчаивалась — уехала в Ташкент, где поселилась в однокомнатной квартире на окраине города и начала работать реставратором ковров.

А в 2011 году в Сети появилось сенсационное интервью, в котором некогда всесоюзно известная актриса признавалась, что ей негде жить.

— Я еле свожу концы с концами. И вынуждена скитаться по приютам. Меня загнали в угол. Теперь я, считай, настоящий… бомж! Ни дома, ни российского гражданства, ни работы. Кругом одна беспросветная безысходность, — рассказала тогда некогда актриса в интервью журналистам.

После этого многие годы о ней не было ничего известно СМИ. Сейчас актрисе 67 лет. По последним данным, несколько лет назад Матлюба ушла в Сретенский монастырь.

Бретт Батлер, актриса

Сейчас Батлер 64 года

Сейчас Батлер 64 года

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Бретт — еще одна актриса, которой вроде удалось поймать удачу за хвост. В 1993–1998 годах она снималась в суперпопулярном сериале «Грейс в огне», который был тепло принят не только зрителями, но и кинокритиками. А саму Батлер дважды удостоили награды «Золотой глобус» как лучшую актрису сериала.

Однако в феврале 1998 года Бретт была уволена со съемочной площадки из-за непредсказуемого поведения. Оказалось, Батлер втайне от всех употребляла запрещенные препараты. Вскоре после этого актриса оказалась в рехабе, где боролась с алкогольной и наркотической зависимостями.

Бретт никогда не скрывала, что у нее проблемы, — и именно они стали той черной дырой, в которую ушли все средства, заработанные во время съемок «Грейс в огне». Говорят, актриса едва сводит концы с концами и готова согласиться на любую роль, но ей предлагают лишь малооплачиваемые эпизодные работы.

Никки Блонски, актриса

Блонски в фильме «Лак для волос»

Блонски в фильме «Лак для волос»

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Никки никогда не боялась смеяться над собой и всегда умело иронизировала на тему лишнего веса. В 2007 году на экраны вышла комедия «Лак для волос», где Блонски блестяще сыграла главную роль. Слава обрушилась на актрису буквально в один миг. Никки даже номинировали на «Золотой глобус», но ее обошла очаровательная Марион Котийяр, сыгравшая в фильме «Жизнь в розовом цвете».

После такого громкого старта у актрисы было еще несколько достаточно крупных проектов, но успешно реализовать себя на актерском поприще Никки так и не смогла. Очень медленно у Блонски начали заканчиваться средства, а новые предложения так и не поступали.

Сейчас Никки 33 года

Сейчас Никки 33 года

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Поэтому, чтобы расплачиваться по счетам, Блонски была вынуждена освоить более «земную» профессию. Никки вернулась в родной город, где выучилась на парикмахера. В 2011 году актриса получила лицензию и с тех пор в перерывах между пробами (Никки не теряет надежду стать настоящей суперзвездой) укладывает, стрижет и красит волосы.

Наталья Величко, актриса

Карьера Натальи начиналась головокружительно

Карьера Натальи начиналась головокружительно

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Более 50 лет назад Наталья была в зените славы. Всесоюзную известность Величко принесли роли в фильмах «Щит и меч», «Алмазная тропа» и «Принцесса на бобах».

Наталья всю жизнь снималась в кино, однако превзойти свой первых успех так и не смогла. Последняя лента с ее участием вышла в начале 2000-х годов. С тех пор об актрисе ничего не было слышно, пока в СМИ не появилась информация о том, как живет Величко.

В этом году Наталье исполнится 81 год

В этом году Наталье исполнится 81 год

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Оказалось, что некогда всенародно любимая актриса серьезно больна и денег едва хватает на обезболивающие препараты. Наталья не стала скрывать, что умерла бы с голоду, если бы не супруг-пенсионер, который продолжал трудиться. Впрочем, даже его зарплаты хватало только на еду и коммунальные услуги.

Анастасия Гришина, спортсменка

Анастасия добилась больших успехов в спорте, но получила травму и вынуждена была закончить карьеру

Анастасия добилась больших успехов в спорте, но получила травму и вынуждена была закончить карьеру

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Анастасия попала в большой спорт, когда ей было всего 13 лет, а уже к 19 годам достигла всех возможных высот. Она взяла серебро на Олимпиаде в Лондоне и несколько наград чемпионатов Европы. Однако в 2015 году гимнастка получила травму колена, после которой уже не смогла реабилитироваться.

Однако нет худа без добра — Гришина встретила свою любовь, вышла замуж и родила ребенка. Только вот когда молодой семье понадобилось отдельное жилье, Анастасия узнала, что всю приобретаемую на ее призовые деньги недвижимость ее мать оформляла на себя.

Спортсменка жаловалась, что мать оставила ее без средств к существованию

Спортсменка жаловалась, что мать оставила ее без средств к существованию

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— Мне от всех этих миллионов достались жалкие копейки. Я даже не имею никаких прав на комнату в коммуналке, где прописана, — заявила в интервью Гришина. — Всё имущество, всё, что было куплено, записано не на меня. Мама и моего ребенка может легко сделать бомжом. Я столько лет тренировалась, угробила здоровье и на честно заработанные деньги не могу расслабиться даже в декрете, — жаловалась Анастасия.

С той истории прошло пять лет, сейчас Анастасия живет в Москве, она замужем и воспитывает сына.

Маргарита Сергеечева, актриса

Сейчас советской звезде 58 лет

Сейчас советской звезде 58 лет

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Маргарита начала сниматься в кино, еще будучи маленькой девочкой. Когда актрисе исполнилось 10 лет, на экраны вышел первый фильм с ее участием, который назывался «Подзорная труба». Сначала Сергеечеву брали на небольшие роли, но в 1974 году Маргарита сыграла главную героиню в фильме «Странные взрослые», после чего надолго стала самым известным ребенком советского кинематографа.

Однако потом начались сложные времена, и актриса решила исполнить свою давнюю мечту, став врачом скорой помощи. Маргарита окончила медицинский институт и долгие годы спасала жизни пациентов, пока в один из дней у нее самой не случился инсульт.

После инсульта в жизни бывшей актрисы начались трудные времена

После инсульта в жизни бывшей актрисы начались трудные времена

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Маргарита получила инвалидность и была вынуждена существовать на крохотную пенсию, а ее престарелая мама вышла на работу, чтобы хоть как-то поддерживать свою дочь.

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