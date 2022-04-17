Больно падать: истории звезд, оставшихся без средств к существованию. Их обожали миллионы, а теперь все забыли
В жизни этих знаменитостей было всё — слава, деньги, поклонники. Но потом что-то пошло не так
Большинство людей уверены, что знаменитости имеют такие доходы, что способны обеспечить до конца жизни не только себя, но и всех своих близких. Однако далеко не все звезды обладают предпринимательской жилкой. Селебрити разоряются по самым разным причинам. Одни тратят все свои заработки на собственные прихоти. Другие начинают заботиться о семье и друзьях, не замечая, как на это благородное, но не всегда благодарное дело уходят все сбережения. А третьи могут стать банкротами из-за невыгодных контрактов или банальной финансовой безграмотности. Так или иначе, даже кумиры миллионов могут оказаться на улице без гроша в кармане или попасть в такую ситуацию, когда денег будет едва хватать на оплату коммунальных услуг. Истории таких звезд вспомнили наши коллеги из Woman.ru.
Матлюба Алимова, актриса
В 1978 году Матлюба стала выпускницей мастерской Алексея Баталова и окончила актерский факультет ВГИКа. А уже в 1979 году на экраны вышел фильм «Цыган», который принес Алимовой всесоюзную известность. В киноленте Александра Бланка и в ее продолжении «Возвращение Будулая» Матлюба сыграла девушку по имени Настя.
После этих фильмов Алимова снималась еще в нескольких лентах, но они уже были не такими успешными. А вскоре грянула перестройка, и Матлюбу вообще перестали звать на съемки. Сама она первое время не отчаивалась — уехала в Ташкент, где поселилась в однокомнатной квартире на окраине города и начала работать реставратором ковров.
А в 2011 году в Сети появилось сенсационное интервью, в котором некогда всесоюзно известная актриса признавалась, что ей негде жить.
— Я еле свожу концы с концами. И вынуждена скитаться по приютам. Меня загнали в угол. Теперь я, считай, настоящий… бомж! Ни дома, ни российского гражданства, ни работы. Кругом одна беспросветная безысходность, — рассказала тогда некогда актриса в интервью журналистам.
После этого многие годы о ней не было ничего известно СМИ. Сейчас актрисе 67 лет. По последним данным, несколько лет назад Матлюба ушла в Сретенский монастырь.
Бретт Батлер, актриса
Бретт — еще одна актриса, которой вроде удалось поймать удачу за хвост. В 1993–1998 годах она снималась в суперпопулярном сериале «Грейс в огне», который был тепло принят не только зрителями, но и кинокритиками. А саму Батлер дважды удостоили награды «Золотой глобус» как лучшую актрису сериала.
Однако в феврале 1998 года Бретт была уволена со съемочной площадки из-за непредсказуемого поведения. Оказалось, Батлер втайне от всех употребляла запрещенные препараты. Вскоре после этого актриса оказалась в рехабе, где боролась с алкогольной и наркотической зависимостями.
Бретт никогда не скрывала, что у нее проблемы, — и именно они стали той черной дырой, в которую ушли все средства, заработанные во время съемок «Грейс в огне». Говорят, актриса едва сводит концы с концами и готова согласиться на любую роль, но ей предлагают лишь малооплачиваемые эпизодные работы.
Никки Блонски, актриса
Никки никогда не боялась смеяться над собой и всегда умело иронизировала на тему лишнего веса. В 2007 году на экраны вышла комедия «Лак для волос», где Блонски блестяще сыграла главную роль. Слава обрушилась на актрису буквально в один миг. Никки даже номинировали на «Золотой глобус», но ее обошла очаровательная Марион Котийяр, сыгравшая в фильме «Жизнь в розовом цвете».
После такого громкого старта у актрисы было еще несколько достаточно крупных проектов, но успешно реализовать себя на актерском поприще Никки так и не смогла. Очень медленно у Блонски начали заканчиваться средства, а новые предложения так и не поступали.
Поэтому, чтобы расплачиваться по счетам, Блонски была вынуждена освоить более «земную» профессию. Никки вернулась в родной город, где выучилась на парикмахера. В 2011 году актриса получила лицензию и с тех пор в перерывах между пробами (Никки не теряет надежду стать настоящей суперзвездой) укладывает, стрижет и красит волосы.
Наталья Величко, актриса
Более 50 лет назад Наталья была в зените славы. Всесоюзную известность Величко принесли роли в фильмах «Щит и меч», «Алмазная тропа» и «Принцесса на бобах».
Наталья всю жизнь снималась в кино, однако превзойти свой первых успех так и не смогла. Последняя лента с ее участием вышла в начале
Оказалось, что некогда всенародно любимая актриса серьезно больна и денег едва хватает на обезболивающие препараты. Наталья не стала скрывать, что умерла бы с голоду, если бы не супруг-пенсионер, который продолжал трудиться. Впрочем, даже его зарплаты хватало только на еду и коммунальные услуги.
Анастасия Гришина, спортсменка
Анастасия попала в большой спорт, когда ей было всего 13 лет, а уже к 19 годам достигла всех возможных высот. Она взяла серебро на Олимпиаде в Лондоне и несколько наград чемпионатов Европы. Однако в 2015 году гимнастка получила травму колена, после которой уже не смогла реабилитироваться.
Однако нет худа без добра — Гришина встретила свою любовь, вышла замуж и родила ребенка. Только вот когда молодой семье понадобилось отдельное жилье, Анастасия узнала, что всю приобретаемую на ее призовые деньги недвижимость ее мать оформляла на себя.
— Мне от всех этих миллионов достались жалкие копейки. Я даже не имею никаких прав на комнату в коммуналке, где прописана, — заявила в интервью Гришина. — Всё имущество, всё, что было куплено, записано не на меня. Мама и моего ребенка может легко сделать бомжом. Я столько лет тренировалась, угробила здоровье и на честно заработанные деньги не могу расслабиться даже в декрете, — жаловалась Анастасия.
С той истории прошло пять лет, сейчас Анастасия живет в Москве, она замужем и воспитывает сына.
Маргарита Сергеечева, актриса
Маргарита начала сниматься в кино, еще будучи маленькой девочкой. Когда актрисе исполнилось 10 лет, на экраны вышел первый фильм с ее участием, который назывался «Подзорная труба». Сначала Сергеечеву брали на небольшие роли, но в 1974 году Маргарита сыграла главную героиню в фильме «Странные взрослые», после чего надолго стала самым известным ребенком советского кинематографа.
Однако потом начались сложные времена, и актриса решила исполнить свою давнюю мечту, став врачом скорой помощи. Маргарита окончила медицинский институт и долгие годы спасала жизни пациентов, пока в один из дней у нее самой не случился инсульт.
Маргарита получила инвалидность и была вынуждена существовать на крохотную пенсию, а ее престарелая мама вышла на работу, чтобы хоть как-то поддерживать свою дочь.
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