Слава Марлоу выложил фото, где ему на голову наносят разметку — что это может быть?

— Это занимает много времени, там поштучно каждый волос пересаживается. Человек может сидеть часа три, иногда весь день уходит. Берется полоска кожи либо кусочки с затылка, там, где много волос. Швы накладываются. Потом полоску делят на саженцы по две-три штуки, они называются графты. Их раскладывают на стерильных чашках петри. На залысинах под местной анестезией делаются проколы диаметром около 1 миллиметра, и в них подсаживаются волосы, — рассказал хирург.



После этого на несколько часов накладывают стерильные салфетки. На третий или четвертый день после пересадки можно осторожно мыть голову. Также зону протирают антисептиками, пациенту проводят профилактику антибиотиками. При этом 20–30% пересаженных волос могут не прижиться, поэтому врачи подсаживают волосы достаточно густо.



— Скорее всего, операцию в Москве делали. У нас в Новосибирске не делают. Во всяком случае, не делали последние годы, — добавил Вадим Зотов.



В апреле этого года Слава Марлоу попал в топ-10 перспективных молодых музыкантов младше 30 лет. Рейтинг составил журнал Forbes. Музыкант стал известен по сотрудничеству с рэпером Моргенштерном, который помог ему переехать из Новосибирска в Москву. В этом году Слава рассказал в интервбю Юрию Дудю, как учился в школе в родном городе и почему считает Новосибирск умирающим городом.