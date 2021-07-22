«Будто худышка»: красотка с формами показала, как выглядеть на 10 кг меньше на летних фото (7 удачных поз)

Блогер Алина Тюрина не планировала заниматься обучением позированию, на это ее натолкнула бытовая ситуация из жизни.

— Тогда я изрядно набрала вес. На дне рождения у подруги знакомая меня попросила поделиться секретом, как на фото я получаюсь такой стройняшкой: «Смотрю на тебя в Instagram, прям худышка как будто». Я отшутилась: мол, просто знаю, как встать. И через пару недель попробовала выложить фотку с позингом. Тогда даже не придала значения статистике, позже назвала эту рубрику «пышка-позинг», потому что мне нравится слово «пышка» — оно милое и не обидное, — вспоминает девушка.



Алина показывает на себе, как нужно встать и сесть, чтобы выгодно получаться на фото. Она уточняет, что не корчится специально для неудачных кадров, а просто несколько раз меняет позы. Неудачные фото получаются сами. Самым популярным у Алины является сложный жанр — фото в купальнике. Если вы хотите скрыть лишние килограммы, пример правильной позировки мы привели выше.

— Можете на фотографии поставить руки так, будто вы сейчас подтягиваете или поправляете бикини, это всегда смотрится эффектно. Если хотите фотографироваться в бассейне, не спешите прыгать в воду: сухие волосы имеют больший объем и смотрятся лучше, чем мокрые локоны, и мокрый купальник в воде может потерять форму, — также советует фотограф Надежда Кашкевич.