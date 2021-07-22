«Будто худышка»: красотка с формами показала, как выглядеть на 10 кг меньше на летних фото (7 удачных поз)

Идея полюбить себя в любом весе и с любыми недостатками очень популярна в последнее время. На практике же большинство женщин и мужчин хотят поворачиваться к аудитории (даже самой минимальной) своей лучшей стороной, никто не спешит выкладывать неудачные фотографии в социальные сети. Неловкая поза на фото может не только обнажить лишние килограммы, но и добавить их туда, где отродясь было всё супер. Мы собрали фотопримеры нескольких экспертов по позингу и спросили, что нужно делать, чтобы без слез смотреть на свои снимки.
Блогер Алина Тюрина не планировала заниматься обучением позированию, на это ее натолкнула бытовая ситуация из жизни.
— Тогда я изрядно набрала вес. На дне рождения у подруги знакомая меня попросила поделиться секретом, как на фото я получаюсь такой стройняшкой: «Смотрю на тебя в Instagram, прям худышка как будто». Я отшутилась: мол, просто знаю, как встать. И через пару недель попробовала выложить фотку с позингом. Тогда даже не придала значения статистике, позже назвала эту рубрику «пышка-позинг», потому что мне нравится слово «пышка» — оно милое и не обидное, — вспоминает девушка.
Алина показывает на себе, как нужно встать и сесть, чтобы выгодно получаться на фото. Она уточняет, что не корчится специально для неудачных кадров, а просто несколько раз меняет позы. Неудачные фото получаются сами. Самым популярным у Алины является сложный жанр — фото в купальнике. Если вы хотите скрыть лишние килограммы, пример правильной позировки мы привели выше.
— Можете на фотографии поставить руки так, будто вы сейчас подтягиваете или поправляете бикини, это всегда смотрится эффектно. Если хотите фотографироваться в бассейне, не спешите прыгать в воду: сухие волосы имеют больший объем и смотрятся лучше, чем мокрые локоны, и мокрый купальник в воде может потерять форму, — также советует фотограф Надежда Кашкевич.
Если вы хотите получить удачную фотографию, то стоит заранее критически посмотреть на фон и продумать детали. Случайные красивые снимки тоже получаются, но это, скорее, исключение. Эксперты уточняют, если вам часто нужно прилично получаться на фото — важно найти свою рабочую сторону. Для этого следует повернуть голову то вправо, то влево, сделать несколько фото с каждой стороны при разном освещении и критически оценить результат. Фотографиями с рабочей стороны вы будете довольны гораздо больше.
Также нужно обращать внимание на расположение предметов в кадре. На антипримере выше ноги Алины закрывает стол, что создает ощущение незавершенности и обрезанности кадра.
Давайте разберем самую распространенную позу — стоя. Фотограф Надежда Кашкевич советует встать немного полубоком, отвести одно бедро назад и следить, чтобы вес всегда был на ноге, дальней от камеры, переднюю ногу поставьте немного на пальчики, таким образом ноги будут казаться длиннее, а фигура стройнее. Разверните оба колена в направлении кадра вбок. Всегда прогибайте спину и выпрямляйте плечи — сутулость редко уместна на фото.
Не поворачивайтесь к камере прямо, если есть цель коррекции фигуры на фото. Вы визуально будете казаться стройнее, когда развернете бедра и ноги немного боком. Руки выгоднее смотрятся, когда они асимметричны, расставлены по-разному.
При позе сидя выгодно будут смотреться ноги, развернутые вбок, прогнитесь в пояснице и потянитесь макушкой вверх. Если пренебрегать этими правилами, то получится примерно вот так.
Не поднимайте плечи на фото в любых позах — из-за этого шея кажется короткой, а голова огромной. Нам же этого не нужно, правда? В жизни, конечно, лучше так тоже не делать.
Мы уже писали подробно про популярные ошибки в позировании, которые мешают вам получаться на фото как супермодель. Оказалось, важнее всего — эмоции и правильное расположение рук.
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