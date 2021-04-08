Какова красота: 6 смелых женщин показали свои фото с макияжем и без него — оцените разницу

— Когда началась пандемия, я стала проводить больше времени дома, оттого не было нужды краситься. Потом уехала жить в Сочи, где море и солнце сделали всё за меня, косметика не понадобилась.

Я уверено себя чувствую, у меня нет стеснения. Косметику, конечно, использую, но в последнее время только тон, так как была зима и уход был другим. Иногда крашусь на работу — наношу тон и тушь. Тон — Clarins и Lumene, также использую минеральную пудру Kristall minerals, тушь Catrice или Max Factor. Осенью, весной и зимой делаю чистку лица, дома наношу на лицо разные маски: как покупные, так и собственного приготовления (например, пилинг содой).

Как показывает мой опыт, мужчине нравится натуральность, ухоженность. Ведь так приятно проснуться и не бежать скорее краситься. Мужчина смотрит с любовью на твое натуральное и красивое лицо, нужно сказать спасибо генетике. Полноценный макияж нужно делать к образу, на выход — тут я за эффектность.

