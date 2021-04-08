8 апреля четверг
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 77.77
eur 92.33
Тема дняКем работают чиновники, на которых заводили дела?

Все новости

Все новости

Какова красота: 6 смелых женщин показали свои фото с макияжем и без него — оцените разницу

Они предпочитают натуральность, почти не пользуются косметикой и очень нравятся себе в зеркале

470
6Обсудить

Поделиться

Чтобы смело ходить без косметики, необходимо грамотно ухаживать за кожей лица — так считают наши героини

Чтобы смело ходить без косметики, необходимо грамотно ухаживать за кожей лица — так считают наши героини

Поделиться

Каждой женщине знакомы муки выбора: встать пораньше и красиво накраситься или поспать подольше, быстро умыться и бежать по своим делам. Аудитория делится на два лагеря: кого-то мысль о том, чтобы выйти из дома без макияжа, приводит в мелкую дрожь и тихий ужас, а кто-то спокойно живет без какой-либо косметики и знать не знает, куда наносить скульптор и что им скульптурировать. Мы поговорили с женщинами, которые привыкли обходиться без косметики, попросили объяснить их выбор и спросили, как они ухаживают за лицом. А еще мы выяснили — на что больше клюют мужчины, на красную помаду и идеальные стрелки или на естественную красоту (наши героини в этом знают толк).

Ильвина Сафина, 32 года, специалист объединенного визового центра

Ильвина перестала краситься, когда началась пандемия, а потом вошла во вкус и полюбила натуральность

Ильвина перестала краситься, когда началась пандемия, а потом вошла во вкус и полюбила натуральность

Поделиться

— Когда началась пандемия, я стала проводить больше времени дома, оттого не было нужды краситься. Потом уехала жить в Сочи, где море и солнце сделали всё за меня, косметика не понадобилась.

Я уверено себя чувствую, у меня нет стеснения. Косметику, конечно, использую, но в последнее время только тон, так как была зима и уход был другим. Иногда крашусь на работу — наношу тон и тушь. Тон — Clarins и Lumene, также использую минеральную пудру Kristall minerals, тушь Catrice или Max Factor. Осенью, весной и зимой делаю чистку лица, дома наношу на лицо разные маски: как покупные, так и собственного приготовления (например, пилинг содой).

Как показывает мой опыт, мужчине нравится натуральность, ухоженность. Ведь так приятно проснуться и не бежать скорее краситься. Мужчина смотрит с любовью на твое натуральное и красивое лицо, нужно сказать спасибо генетике. Полноценный макияж нужно делать к образу, на выход — тут я за эффектность.

Екатерина Крот, мама в декрете

Екатерина делает акцент на уход за кожей лица, а не на макияж

Екатерина делает акцент на уход за кожей лица, а не на макияж

Поделиться

— Отсутствие макияжа — это удобно и просто, мне комфортно. С длиной ресниц мне повезло, я просто крашу их раз в 1–2 месяца. Сейчас пользуюсь только тональным кремом, чтобы спрятать синяки под глазами — от постоянного недосыпа, и помадой, блеском для губ, чтобы не шокировать окружающих.

До декрета я делала легкий макияж по утрам, когда не забывала: чуть-чуть тонального крема, тушь и помада, блеск для губ. В зависимости от настроения могу сделать стрелки или нанести яркую помаду. Всё банально просто. Я не ярый противник макияжа, мне просто не нравится боевая раскраска.

Умываюсь пенкой, делаю маски, пользуюсь кремом для лица и кожи вокруг глаз. Маски покупаю готовые и проверенные — нравится от «Фаберлик» кремовая маска с глиной, она палочка-выручалочка от высыпаний. Еще очень нравится убтан (натуральный скраб), который делает сестра мужа. К косметологу ни разу не ходила.

Думаю, сколько мужчин — столько мнений, и предпочтения у всех разные. Мой муж любит естественность и поначалу очень удивлялся, что я использую мало косметики. Главное — ухоженность и душа.

Оксана Белоусова, 31 год, работает в сфере PR, event

Лучшим очищающим средством для лица Оксана считает баню и дегтярное мыло

Лучшим очищающим средством для лица Оксана считает баню и дегтярное мыло

Поделиться

— Я могу абсолютно спокойно ходить без макияжа, особенно если лето и я загорела. Уходовую косметику, конечно же, использую, но могу обойтись и без нее, просто умоюсь мылом. Макияж наношу по настроению.

Из средств у меня много чего есть, но самые часто используемые — тональный крем Maybelline и тушь Vivienne Sabo. Любимое уходовое средство для умывания — сухая косметика марки «Секрет красоты»: литокомплекс и литофитомыло. Использовать непривычно в традиционном понимании, но очищает прекрасно. А вообще, как по мне, лучшее очищение кожи — это баня и дегтярное мыло. Еще, когда бываю в гостях у бабушки, люблю протирать лицо настойкой из золотого уса и соком алоэ. К косметологу обращаюсь раз в полгода, делаю профилактические инъекции чистой гиалуронкой.

Мужчины в принципе существа странные. Все предпочтения — дело вкуса. У меня есть знакомые, которые не понимают красоту Анджелины Джоли и отдают предпочтение, простите, уродинам. Но большинство из них, конечно же, заглядываются на красивых и ухоженных, хоть и кричат, что им наплевать. У меня очень много знакомых среди мужчин, с которыми я могу общаться как «свой пацан». Большинство из них яркий, агрессивный мейк, особенно в повседневной жизни, скорее отпугивает и вызывает негатив. Мол, «намалевалась и пошла охотиться». Восприятие, я считаю, зависит от самого мужчины. Если он уверен в себе и не страдает комплексами, то девушкой с ярким мейком будет только восхищаться.

Наталья Дик, 32 года, предприниматель

Наталья — визажист, она сама может нанести себе профессиональный макияж, но предпочитает ходить без косметики&nbsp;

Наталья — визажист, она сама может нанести себе профессиональный макияж, но предпочитает ходить без косметики 

Поделиться

— Я люблю свое лицо, чистую ухоженную кожу, мне нравится ощущение, что кожа дышит. В повседневной жизни мне комфортнее именно так.

За кожей обязательно нужно ухаживать. У меня в приоритете уходовая косметика: пенка-мусс для умывания, увлажняющий тоник, крем для глаз питательный, сыворотка, увлажняющий крем для лица, летом — с SPF. Раньше использовала только люкс-уход (Chanel, Clinique, Shiseido), сейчас многие продукты стала брать корейских производителей, тоже не дешевые. 1–2 раза в неделю патчи, увлажняющие маски. Считаю, что не стоит экономить именно на уходе, пусть декоративная косметика будет попроще.

Почти не использую декор, только по случаю и очень грамотно. На каждый день — это гель для бровей, если есть синячок с внутренней стороны глаза, то немножко консилера, иногда прорисовываю межресничку. Совсем немного румян и увлажнение для губ (бальзам или легкий блеск). Очень редко использую тональный крем на повседневной основе, так как кожа достаточно ровная.

Обычно у меня день длинный, коже тяжело с косметикой, плюс спорт, плюс время на утренний сбор — надобность в макияже отпала сама собой, учитывая, что хорошая кожа и правильный уход за ней позволяют не использовать корректирующие средства. Макияж на вечер, на выход — ни в коем случае от него не откажусь.

Про мужчин — тут сколько людей, столько и мнений. Мне без разницы, что кому нравится, главное, что я себе в зеркале нравлюсь.

Ольга Макарова, 25 лет, работает в сфере торговли

Ольга считает, что мужчины противоречат сами себе, когда говорят, что макияж на девушке для них неважен

Ольга считает, что мужчины противоречат сами себе, когда говорят, что макияж на девушке для них неважен

Поделиться

— Я уверенно себя чувствую без косметики, максимум могу накрасить глаза тушью. Иногда использую мицелярную воду, но обычно умываюсь водой. Если я собираюсь на мероприятие и мне нужно накраситься, то использую только тушь. Из ухода — наношу маску с углем раз в две недели. Раньше я посещала косметолога — делала чистку, но сейчас поняла, что это неэффективно. Я считаю, что мужчины предпочитают женщин с макияжем, потому что выглядят они красивее, несмотря на искусственность. Иногда, правда, мужчины противоречат себе, уверяя, что им нужна естественная красота.

Мария Миронова, 21, работает в сфере IT

Мария считает макияж мощным женским инструментом&nbsp;

Мария считает макияж мощным женским инструментом 

Поделиться

— Косметика может засорять поры, частое использование вредит кожу. Плюс я всегда чувствую косметику на лице — и это неприятные ощущения. Кроме того, у меня не было стимула научиться краситься, и сейчас я не умею делать это красиво и хорошо. Предпочитаю оставаться без макияжа — я достаточно уверенно чувствую себя и с косметикой, и без нее. В повседневной жизни я ее использую, но очень редко.

Я наношу макияж, когда у меня есть настроение или на какое-то важное событие, мероприятие. Если крашусь сама, то обычно это тон, хайлайтер, тени/блестки, тушь и помада. Если меня красит кто-то, то используется уже весь возможный спектр.

У меня несложный уход за лицом — раза два в неделю могу пользоваться очищающей косметикой, масками, наношу крем (если помню и есть желание). К косметологу ни разу не обращалась.

Я никогда не задавалась вопросом, какую девушку выберет мужчина — с макияжем или без него, но склонна к первому варианту. Предпочтения мужчин идут в пользу харизмы и обаяния, а макияж для девушки — это своего рода инструмент, с помощью которого она передает свой стиль, внутреннее состояние, настрой. Качественный макияж выгодно скрывает несовершенства кожи и действительно впечатляет, при знакомстве это довольно действенно.

Что еще почитать

Какая куколка: городские красотки показали свои фото без фильтров и макияжа — оцените разницу.

«Не ем, а пробую»: красотки старше 50 лет с шикарными фигурами — о том, как им удается выглядеть моложе.

«Пришлось всё срезать»: эти женщины поменяли цвет волос и сразу поняли, что совершили ужасную ошибку (фото до и после).

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

естественная красотанатуральностькрасотки без макияжа
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...