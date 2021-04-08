Какова красота: 6 смелых женщин показали свои фото с макияжем и без него — оцените разницу

Каждой женщине знакомы муки выбора: встать пораньше и красиво накраситься или поспать подольше, быстро умыться и бежать по своим делам. Аудитория делится на два лагеря: кого-то мысль о том, чтобы выйти из дома без макияжа, приводит в мелкую дрожь и тихий ужас, а кто-то спокойно живет без какой-либо косметики и знать не знает, куда наносить скульптор и что им скульптурировать. Мы поговорили с женщинами, которые привыкли обходиться без косметики, попросили объяснить их выбор и спросили, как они ухаживают за лицом. А еще мы выяснили — на что больше клюют мужчины, на красную помаду и идеальные стрелки или на естественную красоту (наши героини в этом знают толк).
Ильвина Сафина, 32 года, специалист объединенного визового центра
— Когда началась пандемия, я стала проводить больше времени дома, оттого не было нужды краситься. Потом уехала жить в Сочи, где море и солнце сделали всё за меня, косметика не понадобилась.
Я уверено себя чувствую, у меня нет стеснения. Косметику, конечно, использую, но в последнее время только тон, так как была зима и уход был другим. Иногда крашусь на работу — наношу тон и тушь. Тон — Clarins и Lumene, также использую минеральную пудру Kristall minerals, тушь Catrice или Max Factor. Осенью, весной и зимой делаю чистку лица, дома наношу на лицо разные маски: как покупные, так и собственного приготовления (например, пилинг содой).
Как показывает мой опыт, мужчине нравится натуральность, ухоженность. Ведь так приятно проснуться и не бежать скорее краситься. Мужчина смотрит с любовью на твое натуральное и красивое лицо, нужно сказать спасибо генетике. Полноценный макияж нужно делать к образу, на выход — тут я за эффектность.
Екатерина Крот, мама в декрете
— Отсутствие макияжа — это удобно и просто, мне комфортно. С длиной ресниц мне повезло, я просто крашу их раз в
До декрета я делала легкий макияж по утрам, когда не забывала: чуть-чуть тонального крема, тушь и помада, блеск для губ. В зависимости от настроения могу сделать стрелки или нанести яркую помаду. Всё банально просто. Я не ярый противник макияжа, мне просто не нравится боевая раскраска.
Умываюсь пенкой, делаю маски, пользуюсь кремом для лица и кожи вокруг глаз. Маски покупаю готовые и проверенные — нравится от «Фаберлик» кремовая маска с глиной, она палочка-выручалочка от высыпаний. Еще очень нравится убтан (натуральный скраб), который делает сестра мужа. К косметологу ни разу не ходила.
Думаю, сколько мужчин — столько мнений, и предпочтения у всех разные. Мой муж любит естественность и поначалу очень удивлялся, что я использую мало косметики. Главное — ухоженность и душа.
Оксана Белоусова, 31 год, работает в сфере PR, event
— Я могу абсолютно спокойно ходить без макияжа, особенно если лето и я загорела. Уходовую косметику, конечно же, использую, но могу обойтись и без нее, просто умоюсь мылом. Макияж наношу по настроению.
Из средств у меня много чего есть, но самые часто используемые — тональный крем Maybelline и тушь Vivienne Sabo. Любимое уходовое средство для умывания — сухая косметика марки «Секрет красоты»: литокомплекс и литофитомыло. Использовать непривычно в традиционном понимании, но очищает прекрасно. А вообще, как по мне, лучшее очищение кожи — это баня и дегтярное мыло. Еще, когда бываю в гостях у бабушки, люблю протирать лицо настойкой из золотого уса и соком алоэ. К косметологу обращаюсь раз в полгода, делаю профилактические инъекции чистой гиалуронкой.
Мужчины в принципе существа странные. Все предпочтения — дело вкуса. У меня есть знакомые, которые не понимают красоту Анджелины Джоли и отдают предпочтение, простите, уродинам. Но большинство из них, конечно же, заглядываются на красивых и ухоженных, хоть и кричат, что им наплевать. У меня очень много знакомых среди мужчин, с которыми я могу общаться как «свой пацан». Большинство из них яркий, агрессивный мейк, особенно в повседневной жизни, скорее отпугивает и вызывает негатив. Мол, «намалевалась и пошла охотиться». Восприятие, я считаю, зависит от самого мужчины. Если он уверен в себе и не страдает комплексами, то девушкой с ярким мейком будет только восхищаться.
Наталья Дик, 32 года, предприниматель
— Я люблю свое лицо, чистую ухоженную кожу, мне нравится ощущение, что кожа дышит. В повседневной жизни мне комфортнее именно так.
За кожей обязательно нужно ухаживать. У меня в приоритете уходовая косметика: пенка-мусс для умывания, увлажняющий тоник, крем для глаз питательный, сыворотка, увлажняющий крем для лица, летом — с SPF. Раньше использовала только люкс-уход (Chanel, Clinique, Shiseido), сейчас многие продукты стала брать корейских производителей, тоже не дешевые.
Почти не использую декор, только по случаю и очень грамотно. На каждый день — это гель для бровей, если есть синячок с внутренней стороны глаза, то немножко консилера, иногда прорисовываю межресничку. Совсем немного румян и увлажнение для губ (бальзам или легкий блеск). Очень редко использую тональный крем на повседневной основе, так как кожа достаточно ровная.
Обычно у меня день длинный, коже тяжело с косметикой, плюс спорт, плюс время на утренний сбор — надобность в макияже отпала сама собой, учитывая, что хорошая кожа и правильный уход за ней позволяют не использовать корректирующие средства. Макияж на вечер, на выход — ни в коем случае от него не откажусь.
Про мужчин — тут сколько людей, столько и мнений. Мне без разницы, что кому нравится, главное, что я себе в зеркале нравлюсь.
Ольга Макарова, 25 лет, работает в сфере торговли
— Я уверенно себя чувствую без косметики, максимум могу накрасить глаза тушью. Иногда использую мицелярную воду, но обычно умываюсь водой. Если я собираюсь на мероприятие и мне нужно накраситься, то использую только тушь. Из ухода — наношу маску с углем раз в две недели. Раньше я посещала косметолога — делала чистку, но сейчас поняла, что это неэффективно. Я считаю, что мужчины предпочитают женщин с макияжем, потому что выглядят они красивее, несмотря на искусственность. Иногда, правда, мужчины противоречат себе, уверяя, что им нужна естественная красота.
Мария Миронова, 21, работает в сфере IT
— Косметика может засорять поры, частое использование вредит кожу. Плюс я всегда чувствую косметику на лице — и это неприятные ощущения. Кроме того, у меня не было стимула научиться краситься, и сейчас я не умею делать это красиво и хорошо. Предпочитаю оставаться без макияжа — я достаточно уверенно чувствую себя и с косметикой, и без нее. В повседневной жизни я ее использую, но очень редко.
Я наношу макияж, когда у меня есть настроение или на какое-то важное событие, мероприятие. Если крашусь сама, то обычно это тон, хайлайтер, тени/блестки, тушь и помада. Если меня красит кто-то, то используется уже весь возможный спектр.
У меня несложный уход за лицом — раза два в неделю могу пользоваться очищающей косметикой, масками, наношу крем (если помню и есть желание). К косметологу ни разу не обращалась.
Я никогда не задавалась вопросом, какую девушку выберет мужчина — с макияжем или без него, но склонна к первому варианту. Предпочтения мужчин идут в пользу харизмы и обаяния, а макияж для девушки — это своего рода инструмент, с помощью которого она передает свой стиль, внутреннее состояние, настрой. Качественный макияж выгодно скрывает несовершенства кожи и действительно впечатляет, при знакомстве это довольно действенно.
Что еще почитать
Какая куколка: городские красотки показали свои фото без фильтров и макияжа — оцените разницу.
«Не ем, а пробую»: красотки старше 50 лет с шикарными фигурами — о том, как им удается выглядеть моложе.
«Пришлось всё срезать»: эти женщины поменяли цвет волос и сразу поняли, что совершили ужасную ошибку (фото до и после).