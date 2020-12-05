Какая куколка: городские красотки показали свои фото без фильтров и макияжа — оцените разницу

Редактировать свои фотографии перед публикацией сегодня уже приравнивается к утреннему ритуалу, как душ или чистка зубов. Каждый уважающий себя блогер прогонит картинку хотя бы через одну программу, а то и через десять, фильтры — святое, особенно если вы без макияжа. Мы спросили у сибирячек в социальных сетях — насколько кардинально они фотошопят себя и свои фото — девушки честно признались и показали себя до и после коррекции.
Анастасия Мажара,
— Для меня важна обработка фотографий и фильтры в сторис. С помощью фильтров и пресетов фотография становиться ярче и приятнее для глаз. С обработкой фотография привлекает больше внимания, а это хороший плюс для блогера. Выкладывать себя без фильтров и обработки я не стесняюсь, не стараюсь быть идеальной в соцсетях, напротив, я такая, какая есть, показываю себя и свою жизнь максимально искренне.
— Что касается коррекции внешности, то нет, я ничего в себе не меняю, если только цвет глаз в сторис, потому что я очень люблю себя и с голубыми глазами. А так, моя обработка фото — это только пресеты для сторис и фотографий, чтобы изображение было ярче и красивее. Мне очень часто говорят, что в жизни я такая же, как в Instagram, меня это очень радует.
Виолетта, администратор в рекламной компании, модель
Хобби Виолетты — моделинг. Девушка участвует в фото- и видеосъемках, поэтому профессиональный макияж для нее — обычное дело.
— Для меня макияж важен от случая к случаю, это не жизненная необходимость. Куда важнее уход за лицом. Моя работа не позволяет мне быть без макияжа, но хотелось бы иногда не краситься вообще. В выходной я спокойно могу выйти куда-то по делам без косметики, меня это нисколько не смутит. Макияж позволяет мне выглядеть на свой возраст, без него я гораздо моложе. Мне нравится делать акцент на глаза, косметика помогает создавать образ. Многие не видят разницу с макияжем и без него. Я про повседневный. Если меня красил профессиональный визажист — это перевоплощение, другая я. На свидание без косметики я бы не пошла, но на меня ненакрашенную тоже обращают внимание. Мне кажется, мужчины боятся слишком ярко накрашенных женщин
Елизавета Сентябова,
— Фильтры в сторис люблю, но запросто могу и без них, особенно если хороший правильный свет, то всё красиво и без фильтров и даже без мейка. Не стесняюсь показывать себя без макияжа, но в постах, фото в основном с ним. Хотя и без него тоже имеются, особенно летние — с загаром никакой макияж и обработка не нужны. В соцсетях для меня важно выглядеть ухоженной. Но при этом в сторис я очень часто без мейка, фильтров и в домашней одежде. Мне часто говорят, что в жизни я лучше и красивее, чем в социальных сетях.
Вероника, 25 лет, визажист, модель
— Довольно часто на вопросы подписчиков в сторис я отвечаю без макияжа и укладки, в домашней одежде, но ракурс выбираю удачный. Дома я вообще могу ходить хоть голая, видит только кот, мне без разницы. Не нравиться себе в зеркале считаю нормальным, все мы люди и всякое случается, поэтому бывает по-разному — в зеркале конфетка, а на фото картошка. Смотря в зеркало, хочется всегда видеть красотку, но можно заболеть, поесть соленого на ночь, элементарно не выспаться, да и просто может не быть настроения — это всё сказывается на внешности. Не думаю, что найдется девушка, которая с правильным макияжем будет нравиться себе меньше, чем без него. Можно одинаково любить обе версии, но ту, что без мейка, любить больше — это вряд ли. Свою внешность на фото я практически не поправляю, разве что объем волос, выравниваю кожу, ретуширую мелкие детали на лице.
— Моя жизнь в соцсетях отличается от настоящей — я не выкладываю туда каждый свой шаг, могу несколько дней не появляться. Стараюсь делать свою страницу не просто красивой, но и полезной. Можно иногда посмеяться над собой — однажды я выставляла в Twitter коллаж из серии «Познакомился с девушкой в интернете: ожидание/реальность», где реальностью был не самый удачный мой ракурс. Иногда мне говорят, что по Instagram думали, что я выше и крупнее, но гораздо чаще слышу: «Круто, что ты такая же, как на фотках».
Анна, специалист по связям с общественностью
— Это всё не про меня, фото для соцсетей я не фотошоплю. Люблю живые фотографии, но не вся естественная красота женщины красива. Поэтому немного добавляем света, насыщенности и четкости. Конечно, важно, что же подумают люди, увидев тебя на фото, но тут главное — не перегнуть палку: например, боевой раскрас в семь утра, локоны на пляже, шпильки на детской площадке в песочнице. Я такая, какая есть: для важных событий — ярко-красивая, для повседневной жизни — естественно-настоящая, улыбаюсь, щурюсь, пучок на голове. Никогда у меня не было такого, чтоб в жизни меня не узнали. А фотографии с фотошопом никуда и никогда не уйдут, они просто постепенно станут аккуратно обработанными, более натуральными.
Наталья, работает в сфере флористики
— Я могу спокойно показывать в соцсетях фотографии без фильтров и обработки, особенно если это снимки с активного отдыха, с Алтая или откуда-нибудь с моря. Конечно, я могу себе что-то поправить — мы, девушки, не всегда можем занять удачный ракурс, чтобы выгодно смотрелся, например, живот. Глаза и губы — спасибо маме с папой — в коррекции не нуждаются. Мне важна моя инстаграмная жизнь, в такое время мы живем. Порой хочется, чтобы эта важность и значимость стала меньше. Отличается ли жизнь от инстаграмной? Моя — скорее нет, чем да. Я максимально искренний человек, если что-то беспокоит или не складывается — всегда расскажу об этом честно, никаких фальшивых улыбок.
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