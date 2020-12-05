Какая куколка: городские красотки показали свои фото без фильтров и макияжа — оцените разницу

— Что касается коррекции внешности, то нет, я ничего в себе не меняю, если только цвет глаз в сторис, потому что я очень люблю себя и с голубыми глазами. А так, моя обработка фото — это только пресеты для сторис и фотографий, чтобы изображение было ярче и красивее. Мне очень часто говорят, что в жизни я такая же, как в Instagram, меня это очень радует.

Виолетта, администратор в рекламной компании, модель



Хобби Виолетты — моделинг. Девушка участвует в фото- и видеосъемках, поэтому профессиональный макияж для нее — обычное дело.