Барби или школьница: сибирячка разрешила сыну всю неделю выбирать ей наряды. Вот что из этого вышло

Василина Катаева — блогер и бывшая телеведущая на 49-м канале. Вела две программы: «Прогноз погоды» и «Про».

Итак, перед Сашей стояла следующая задача — полностью собрать образ для Василины, учитывая обувь, верхнюю одежду и аксессуары к нескольким ситуациям: прогулка зимой по городу, в гости к друзьям, в кафе с подругами, на родительское собрание, на летнюю деловую встречу и на свадьбу. Василина оценивала, как справился ее сын с поставленной задачей и честно отвечала, смогла бы она выйти в таком виде из дома. Для сравнения она собрала собственные комплекты к тем же случаям.

Образ № 1 : прогулка по центру города

Выбор Саши пал на желтую юбку длины миди из джинсовой ткани — в дальнейшем весь образ строился вокруг этого элемента гардероба. К ней он решил подобрать что-то черное из похожего материала — рубашка с бахромой поверх футболки.

— Нужно же, чтобы было тепло, — отметил Саша и сказал, что рубашку необходимо застегнуть.

Молодой человек не забыл про колготки — плотные, черные. Обувь Саша выбрал на каблуке — так, по его мнению, Василина будет смотреться выше, элегантнее и красивее. Теплая парка цвета пудры с мехом завершила образ — она очень нравится Саше. Парку Саша предложил оставить расстегнутой, чтобы было видно сочетание черной рубашки и желтой юбки.