Барби или школьница: сибирячка разрешила сыну всю неделю выбирать ей наряды. Вот что из этого вышло

Обилие вещей в женском гардеробе вызывает у мужчин легкое чувство паники, а количество обуви так и вовсе доводит до помешательства. Топики, кофточки, платья, юбки, сумки, джинсы на каждый день — как вообще можно столько всего на себя надевать? Для мужчины способность женщины сочетать вещи между собой — нечто сродни высшей математике, слишком сложно. Мы решили проверить, так ли это, и вместе с блогером Василиной Катаевой провели эксперимент: одежду к конкретному случаю для Василины подбирал ее 15-летний сын Саша — посмотрите, что у него получилось.
Василина Катаева — блогер и бывшая телеведущая на
Итак, перед Сашей стояла следующая задача — полностью собрать образ для Василины, учитывая обувь, верхнюю одежду и аксессуары к нескольким ситуациям: прогулка зимой по городу, в гости к друзьям, в кафе с подругами, на родительское собрание, на летнюю деловую встречу и на свадьбу. Василина оценивала, как справился ее сын с поставленной задачей и честно отвечала, смогла бы она выйти в таком виде из дома. Для сравнения она собрала собственные комплекты к тем же случаям.
Образ
Выбор Саши пал на желтую юбку длины миди из джинсовой ткани — в дальнейшем весь образ строился вокруг этого элемента гардероба. К ней он решил подобрать что-то черное из похожего материала — рубашка с бахромой поверх футболки.
— Нужно же, чтобы было тепло, — отметил Саша и сказал, что рубашку необходимо застегнуть.
Молодой человек не забыл про колготки — плотные, черные. Обувь Саша выбрал на каблуке — так, по его мнению, Василина будет смотреться выше, элегантнее и красивее. Теплая парка цвета пудры с мехом завершила образ — она очень нравится Саше. Парку Саша предложил оставить расстегнутой, чтобы было видно сочетание черной рубашки и желтой юбки.
Комментарий Василины:
— На мой взгляд, не сильно удачная одежда для прогулки зимой. Я бы с удовольствием надела эту юбку летом — зимой сложно подобрать к ней верхнюю одежду. Парка, на мой взгляд, не подходит к юбке ни по цвету, ни по длине. Нет смысла надевать под низ красивую нарядную рубашку, если мы идем на прогулку, так как, скорее всего, парку я бы застегнула. Каблуки для прогулки тоже не совсем удобно — ноги быстро устанут. Мне понравилось, что Саша захотел, чтобы я была элегантной, и именно поэтому выбрал обувь на каблуке и длинную юбку.
Я для себя выбрала кожаные штаны и красный модный объемный пуховик. Под пуховик я надела толстовку с капюшоном, чтобы можно было накинуть на голову капюшон, если будет холодно, утепленную кепку, добавила к этому образу очки — зимой у нас тоже есть солнце, и так как оно отражается от снега, то светит еще ярче, хоть и не греет. Очки зимой тоже можно носить. На ноги для удобства надела сапоги с объемной подошвой, но без каблука.
Образ
По мнению Саши, на родительское собрание необходимо выбрать что-то деловое, поэтому он обратил внимание на строгое черное платье с белым воротничком и манжетами — прямая ассоциация со школой. К платью Саша пробовал подобрать пиджак — прямого кроя в черно-белую вертикальную полоску и светло-серый, но оба варианта показались ему неудачными. С обувью Саша рассудил так: раз это школа, то короткие ботинки или ботильоны не подходят — нужны сапоги, чтобы прикрыть ноги. Выбор пал на черные ботфорты. Для полноты образа Саша решил добавить украшение — строгое, не молодежное — и остановился на небольших серебряных сережках.
Комментарий Василины:
— Это платье больше подходит для последнего звонка, к нему у меня еще есть фартук и банты, оно сшито специально для съемок образа школьницы. Ботфорты к этому образу тоже не идут, так как они длиннее, чем само платье, и в каком-то моменте идут внахлест друг другу. Но я согласна с Сашей — образ должен быть более деловой, но в то же время я не должна превращаться на родительском собрании в тетку. Поэтому я выбрала черную юбку, кружевную черную блузу и для придания деловитости надела пиджак. На ноги — сапоги, но не на объемной подошве, как было в первом образе.
Образ
Выбирать вещи для третьего образа Саша начал со слов: «Это слишком много, слишком тяжело». Но в итоге остановился на красном платье: «Ярко, празднично, как раз для кафе». Сочетать красное платье он решил с черным — сказал, точно знает, что эти цвета подходят друг другу. Для придания стиля молодой человек выбрал черную шляпу и длинные вертикальные серьги. Верхняя одежда навела легкую смуту: так, с уверенностью Саша отмел в сторону красное пальто (красное на красном — не очень) и короткую шубу цвета марсала. Выбирая между черной дубленкой-авиатором с белой окантовкой и черной кожаной косухой, Саша остановился на втором варианте. Белые казаки объяснил тем, что где-то видел (на фото или в фильме), что с такими шляпами носят такую обувь.
Комментарий Василины:
— Образ мне очень понравился, я бы могла пойти в кафе в таком виде. Мне понравилось, как Саша подобрал сочетание красного с черным, порадовало то, что даже шляпу выбрал. Образ получился достаточно романтичный, но для себя сейчас я выбираю более дерзкий: кожаные шорты, джинсовая черная рубашка, под рубашку топ, который слегка оголяет живот, на шею — чокер. Оставлю, пожалуй, шляпу, которую выбрал Саша — она классно дополняет мой прикид. На ноги, опять же, я выбрала сапоги без каблука, так как сейчас это тренд.
Образ
Немного подумав, Саша решил, что следует начать с кофты, а к ней уже подобрать остальное. Сначала к нему в руки попала серая толстовка в стиле «оверсайз», которую он тут же исключил из-за ее размера. «Она же до колен будет», — отметил он и перешел к выбору джинсов. Выбирая между двумя рваными бойфрендами, Саша выбрал те, на которых меньше прошорканы колени: «Вот эти красиво рваные». К ним Саша подобрал красный укороченный свитшот и довольно легко определился с обувью (белые кроссовки), рассудив, что всё вместе будет красиво сочетаться между собой.
Комментарий Василины:
— Саша собрал очень модный образ. И джинсы-бойфренды — они сейчас в моде, и кроссовки «изики» белые (модель Adidas YEEZY. — Прим. ред.) — тоже писк того лета, и красную толстовку. Образ получился очень удачный, я бы пошла в этой одежде в гости, но все-таки я выбираю для себя не кофту, а майку. Стиль оставляю, но меняю теплую вещь на более легкую и удобную и обувь беру черную с красным — отлично сочетается с расцветкой на майке.
Образ
Для визита по делам летом первым делом Саша выбрал белую футболку, а к ней решил подобрать не юбку и не джинсы — смело отложил их в сторону и достал ярко-розовый комбинезон. По мнению Саши, такой цвет актуален именно в летний период. Обувь — белые кроссовки, завершили образ зеркальные очки формы Shield и белые AirPods.
Комментарий Василины:
— Для деловой встречи летом мне этот набор не понравился. Во-первых, не совсем деловой стиль и цвет, плюс летом хочется носить юбки, а не штаны. Конкретно эта одежда была куплена для съемок юмористических видео и не подходит под нашу тематику.
Я бы выбрала как раз ту желтую юбку из нашего первого зимнего образа — для лета она подходит больше, она как раз длинная и придает деловой стиль. К ней, как Саша правильно в самом начале заметил, подходит черный верх, также можно сверху накинуть джинсовку «оверсайз», небольшой каблук и дополнить образ шляпой.
Образ
Выбор свадебного образа оказался для Саши самым сложным. В том, что это обязательно должно быть платье, он не сомневался ни на секунду, но долго не мог определиться с расцветкой. Сначала Саша размышлял по поводу черного платья-комбинации, но позже остановился на вариантах в бежево-розовых оттенках: короткое платье-футляр с цветочным принтом, свободное платье мини без принта, но с оборкой (при близком рассмотрении платье оказалось комбинезоном) и в горошек — платье-футляр длины миди с открытыми плечами. Последний вариант больше всего пришелся по душе — понравился цвет (красный — ярко, черный — тускло), красиво сидит и не сильно закрытое. К нему Саша выбрал крупные золотые серьги и сказал, что так Василина будет как королева, а на ноги определил бежевые лаконичные лодочки.
Комментарий Василины:
— Платье подобрано идеально, я бы тоже из всех своих нарядов выбрала именно его. Мне понравились серьги, единственное — туфли к этому платью Саша выбрал бежевые, почти в тон. А я бы туфли взяла какого-нибудь контрастного яркого цвета — либо лимонного, либо красного.
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