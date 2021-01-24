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«Стоили 20 тысяч»: 8 длинноногих красоток показали, как круто носить сапоги и какие выбрать (замок сбоку уже не актуален)

В топе оказались AliExpress и Zara — девушки сошлись на том, что сапоги обязательно должны быть актуальными по форме

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Времена скучных сапог с длинным замочком и пряжками наконец-то подошли к концу

Времена скучных сапог с длинным замочком и пряжками наконец-то подошли к концу

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Совершенно внезапно в список актуальных покупок на холодный период вернулись сапоги. Два-три года назад модным миром правили ботинки — они и сейчас остались в ходу, грубые, на массивной подошве, просто немного подвинулись. На подиум под аплодисменты выпорхнули сапоги разных моделей, и модницы города мгновенно внедрили их в свой повседневный гардероб и научились стильно носить — показываем наглядно.

Алина Тюрина

Алина покупает обувь в онлайн-магазинах, особенно ей нравится&nbsp;AliExpress

Алина покупает обувь в онлайн-магазинах, особенно ей нравится AliExpress

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— Почти всю обувь я покупаю на AliExpress, ASOS, La Redoute, потому что у меня большой размер ноги — 41. Пожалуй, актуальную обувь большого размера можно найти только на этих площадках. Вообще комбо — большой размер ноги плюс актуальные модели в России — неосуществимо. Сколько я ни пыталась найти обувь в офлайне — либо маломерки, либо просто колхоз. Очень редко мне везет и я могу купить сапоги в магазине. Классные модели обуви всегда есть в Zara, P&B, Stradivarius и H&M, и у них часто в наличии есть 41-й размер.

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Сибирячке трудно находить актуальную обувь из-за большого размера ноги&nbsp;

Сибирячке трудно находить актуальную обувь из-за большого размера ноги 

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— На AliExpress много качественной обуви, гораздо более качественной, чем можно увидеть у нас в магазинах на прилавках, много фабричных магазинов. То же самое могу сказать о сумках — на AliExpress можно найти актуальные (что важно) модели. Экокожа обойдётся в районе 1000 рублей, а натуральная — от 2500 рублей. Для меня магазины офлайн — это как телевизор, а маркетплейсы — это интернет. Раньше все смотрели только телек, пока не появился интернет с его возможностями. Сейчас ТВ я не смотрю вообще, например, так же, как и не трачу время на походы по магазинам. Только ради настроения могу зайти что-то повыбирать себе раз в месяца три.

Наталья Мощенко

Наталья редко носит сапоги, предпочитает ботинки

Наталья редко носит сапоги, предпочитает ботинки

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— Последние два сезона я покупала себе ботинки — и демисезонные, и зимние. Сапоги ношу крайне редко. Люблю высокие казаки, они классно смотрятся как с платьями, юбками, так и с заправленными брюками. Обувь покупаю в «Аскании», «Тамарис», нравится ZARA — там всегда трендовые модели, большой выбор. Я люблю выделяться, поэтому помимо черных ботинок у меня есть синие, бежевые, красные и, как получилось, похожего фасона. Я слежу за трендами в инстаграме, смотрю за стилистами, на новые коллекции в магазинах.

У Натальи в гардеробе присутствуют ботинки разных цветов, но похожего фасона&nbsp;

У Натальи в гардеробе присутствуют ботинки разных цветов, но похожего фасона 

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— Ботфорты, мне кажется, никогда не выйдут из моды, вот это про те сапоги, которые можно доставать с антресолей каждый год и смело надевать. Я считаю, что сейчас неважно, какой нос — тупой или острый, каблук толстый или шпилька. В хорошо подобранном образе они будут смотреться идеально.

Юлия Одинцова

Юлия говорит, что ей нравятся разные модели обуви — и женственные, и брутальные&nbsp;

Юлия говорит, что ей нравятся разные модели обуви — и женственные, и брутальные 

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— У нас в городе открылся осенью магазин Dnkshoes со стильной и качественной обувью по очень адекватным ценам. Такая пара стоила там 10 000 рублей. Актуальные модели можно найти в любом ценовом сегменте: от масс-маркета — Zara, Stradivarius, — до среднего — «Эконика», «Рандеву» и люкс. Я считаю, что тренды нужно вдумчиво и осознанно включать в свой гардероб, ориентируясь прежде всего на свой стиль и образ жизни, а не потому что так сказал какой-то стилист или модный блогер. Мне нравится и женственная обувь, и брутальные модели в духе Bottega Veneta, ориентируюсь всегда на свое настроение и уместность. Сапоги ношу обычно с юбками и платьями, можно и с брюками, джинсами, тоже будет классно.

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Татьяна Козубенко

Татьяна очень любит свои сапоги-ботфорты

Татьяна очень любит свои сапоги-ботфорты

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— Я купила сапоги в прошлом году в магазине «Рандеву», тогда они стоили 20 000 рублей, в этом году уже 27 000 рублей. Это актуальная модель, которую повторяют из года в год, внизу мех, сверху кожа. Я люблю носить их с узкими джинсами, с черными, потому что сапоги черные, с юбками и платьями. Это моя любимая модель, и когда я в них, все замечают и спрашивают, где купила.

Ботфорты — сапоги на выход, для прогулки сгодятся инуки или угги. Те, кто ездит на машине могут носить демисезонные модели. В нашем городе проблематично найти актуальную зимнюю обувь по доступным ценам — модели, которые представлены в магазинах, чаще всего не актуальны и по завышенной цене.

Мария

Белые сапоги Марии отлично подходят для зимних поездок за город или на Алтай

Белые сапоги Марии отлично подходят для зимних поездок за город или на Алтай

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— Я купила сапоги в благотворительном магазине на Депутатской — увидела их в сторис и сразу поехала на примерку. Они в отличном состоянии и выглядели как новые. Там вообще много классной обуви, есть даже совершенно новые угги. Мне нравятся удобные модели, в которых можно гулять по лесу. Мои сапоги отлично подходят под наряд «капусты» — ношу их со всеми самыми теплыми вещами. На каждый день я предпочитаю ботинки, а сапоги ждут новую поездку на Алтай или за город, а вообще сапоги — это супер, особенно такие теплые и высокие.

Сибирячка Вероника Гладышева демонстрирует в своем Instagram самую актуальную модель сапог с широким голенищем и на плоском ходу. Нам кажется, что в сочетании со светлой курткой-пуховиком и подходящими по тону брюками смотрится классно.

Наталья Миронова тоже выбрала трендовую модель из замши.

Персональный стилист Полина Иосебашвили остановила свой выбор на актуальной в этом сезоне модели бежевого цвета.

Важно знать

Когда мы говорим о том, что сапоги снова в моде, это не значит, что пора доставать с антресолей обувь, купленную пять лет назад, какой бы качественной она ни была. Актуальные сегодня модели — прорезиненные сапоги-трубы до колена с широким голенищем на массивной подошве, жокейские кожаные или замшевые сапоги без замка сбоку на плоском ходу или на широком устойчивом каблуке. Ботфорты, которые не слишком сильно обтягивают ногу — между голенью и материалом сапога должно быть пространство.

Мыс сапога может быть квадратный, острый или слегка притупленный, цвета — белый, бежевый, коричневый, черный, может быть акцент, например змеиный принт яркого цвета — синий или розовый. Важно, чтобы сапоги были максимально минималистичны, без пряжек, страз, бусин, допустимы цепи. Молния на всю длину сапога сбоку кричит о том, что модель давно устарела, как и круглый вздернутый мыс, пробковый каблук или каблук рюмочкой.

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мода и стильсапоги
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