«Стоили 20 тысяч»: 8 длинноногих красоток показали, как круто носить сапоги и какие выбрать (замок сбоку уже не актуален)

— Я купила сапоги в прошлом году в магазине «Рандеву», тогда они стоили 20 000 рублей , в этом году уже 27 000 рублей . Это актуальная модель, которую повторяют из года в год, внизу мех, сверху кожа. Я люблю носить их с узкими джинсами, с черными, потому что сапоги черные, с юбками и платьями. Это моя любимая модель, и когда я в них, все замечают и спрашивают, где купила.



Ботфорты — сапоги на выход, для прогулки сгодятся инуки или угги. Те, кто ездит на машине могут носить демисезонные модели. В нашем городе проблематично найти актуальную зимнюю обувь по доступным ценам — модели, которые представлены в магазинах, чаще всего не актуальны и по завышенной цене.

Мария

