Как спасти урожай при заморозках — собрали в одну картинку самые важные действия

Цветы не стоит высаживать, как и теплолюбивые овощи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области синоптики продолжают выпускать предупреждения о заморозках. Даже 1 июня обещают до -3 градусов, а 30 и 31 мая до -5 градусов. У соседей в Томске ситуация еще хуже, там зима, но новосибирским дачникам все же придется постараться, чтобы сохранить урожай.

Агроном Людмила Шубина советует отложить высадку рассады всех теплолюбивых культур до 10 июня.

— У нас раз в десять лет бывает такая весна. Угроза возвратных заморозков в Новосибирской области сохраняется до 10 июня, поэтому раньше ничего лучше не высаживать, — добавила эксперт.

Собрали самые главные действия при заморозках в одной картинке.

Сохраните себе эту полезную информацию Источник: Юрий Орлов











Мульчирование — это покрытие грядок природными материалами. Земля так лучше сохраняет влагу и тепло. Но при мульчировании нужно обязательно на несколько сантиметров от стволов рассады и не использовать свежескошенную траву. Лучше ее подвялить или взять хвойный или листовой опад.

Более подробно о том, что еще можно сделать дачникам при заморозках мы разбирались на этой неделе.

Новосибирские синоптики дали предварительный и неутешительный прогноз на июнь.