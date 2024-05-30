НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+2°

облачно, без осадков

ощущается как -1

2 м/c,

зап.

 753мм 62%
Подробнее
5 Пробки
USD 89,26
EUR 96,89
Реклама

СРОЧНО

Закрыли на замок безопасный проход для детей

Жена депутата хейтит город
Как не пропустить отпуск
Беспредел в Горном
Такие дома строят в городе
Кто живет в усадьбе
Что с выпускными
Страдающая Затулинка
Свежие вакансии
«Магнит» вместо фитнеса
НГС в Telegram
Весна Семь кругов сада Как спасти урожай при заморозках — собрали в одну картинку самые важные действия

Как спасти урожай при заморозках — собрали в одну картинку самые важные действия

Обязательно сохраните инструкцию

199
1 комментарий
Цветы не стоит высаживать, как и теплолюбивые овощи

В Новосибирской области синоптики продолжают выпускать предупреждения о заморозках. Даже 1 июня обещают до -3 градусов, а 30 и 31 мая до -5 градусов. У соседей в Томске ситуация еще хуже, там зима, но новосибирским дачникам все же придется постараться, чтобы сохранить урожай.

Агроном Людмила Шубина советует отложить высадку рассады всех теплолюбивых культур до 10 июня.

— У нас раз в десять лет бывает такая весна. Угроза возвратных заморозков в Новосибирской области сохраняется до 10 июня, поэтому раньше ничего лучше не высаживать, — добавила эксперт.

Собрали самые главные действия при заморозках в одной картинке.

Сохраните себе эту полезную информацию

Мульчирование — это покрытие грядок природными материалами. Земля так лучше сохраняет влагу и тепло. Но при мульчировании нужно обязательно на несколько сантиметров от стволов рассады и не использовать свежескошенную траву. Лучше ее подвялить или взять хвойный или листовой опад.

Более подробно о том, что еще можно сделать дачникам при заморозках мы разбирались на этой неделе.

Новосибирские синоптики дали предварительный и неутешительный прогноз на июнь.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Дача Сад Огород Заморозки Рассада
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

Галина,  42

Ольга,  36

Bylochka,  51

Оля,  37

Алексей,  46

Ксения,  33

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление