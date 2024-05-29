В Томске выпал снег и началась зима: синоптики сообщили, придет ли она в Новосибирск

В Томской области сегодня, 29 мая, выпал снег. В части сёл и городов региона он лег достаточно плотным слоем. Смотрим, что происходит у соседей, и очень не хотим, чтобы так было у нас.
Целую серию фото опубликовал в своем официальном телеграм-канале мэр города Стрежевое Валерий Дениченко.
На дороге в сторону Колпашево снег лег уже плотным слоем.
А это обстановка в самом Томске.
До Новосибирска зима не дойдет.
— Новосибирцам можно не переживать. В Томской области идут вторичные холодные фронты в тыловой части циклона, который смещается в Красноярский край. По северу Томской области сейчас идет мокрый снег, и будет еще этой ночью. У нас может быть такое только по самому северу Новосибирской области, — объяснила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
Сегодня новосибирские синоптики дали предварительный и неутешительный прогноз на июнь.