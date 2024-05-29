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Весна В Томске выпал снег и началась зима: синоптики сообщили, придет ли она в Новосибирск

В Томске выпал снег и началась зима: синоптики сообщили, придет ли она в Новосибирск

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В ГИБДД жителей Томской области просят быть очень аккуратными

В Томской области сегодня, 29 мая, выпал снег. В части сёл и городов региона он лег достаточно плотным слоем. Смотрим, что происходит у соседей, и очень не хотим, чтобы так было у нас.

Целую серию фото опубликовал в своем официальном телеграм-канале мэр города Стрежевое Валерий Дениченко.

Вот такие дела
В Стрежевом шло 119-е февраля

На дороге в сторону Колпашево снег лег уже плотным слоем.

С трудом верится, что так может быть в конце мая

А это обстановка в самом Томске.

В Томске мокрый снег, холод и дождь

До Новосибирска зима не дойдет.

— Новосибирцам можно не переживать. В Томской области идут вторичные холодные фронты в тыловой части циклона, который смещается в Красноярский край. По северу Томской области сейчас идет мокрый снег, и будет еще этой ночью. У нас может быть такое только по самому северу Новосибирской области, — объяснила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

Сегодня новосибирские синоптики дали предварительный и неутешительный прогноз на июнь.

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