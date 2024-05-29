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Весна День Федора Житника: изучаем приметы на 29 мая — они обещают новосибирцам плохой урожай

День Федора Житника: изучаем приметы на 29 мая — они обещают новосибирцам плохой урожай

Народные поверья связаны с погодой и птицами

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Считается, что 29 мая нужно подкармливать птиц

Сегодня на Новосибирск обрушился дождь, а температура утром составляет +4 градуса. Такая прохлада сохранится еще несколько дней. Ожидается, что тепло придет только 3 июня. НГС решил изучить народные приметы на 29 мая. Читайте, что может предвещать такая погода.

В народном календаре дату называют днем Федора Житника. Он считается благоприятным для того, чтобы сеять зерновые культуры. Согласно поверьям, если 29 мая зацветет рябина или черемуха, то это означает конец холодов. Если в день Федора Житника идет дождь, то в августе и сентябре дачники и садоводы соберут плохой урожай. Даже если дождь ненадолго заканчивается, а бабочки не вылетают из своих укрытий, то скоро осадки продолжатся.

При этом, если 29 мая слышно гром, то стоит ждать хорошего урожая зерновых. Считается, что в этот день нужно покормить птиц, чтобы привлечь в жизнь благополучие и плодородие.

НГС изучил приметы погоды на весь июнь. Некоторые из них предупреждают о богатом урожае и холодной зиме.

В конце мая в Новосибирской области ожидаются заморозки до -5 градусов. Они могут навредить растениям на даче. Агроном объяснила, как уберечь грядки от непогоды.

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