День Федора Житника: изучаем приметы на 29 мая — они обещают новосибирцам плохой урожай

Сегодня на Новосибирск обрушился дождь, а температура утром составляет +4 градуса. Такая прохлада сохранится еще несколько дней. Ожидается, что тепло придет только 3 июня . НГС решил изучить народные приметы на 29 мая. Читайте, что может предвещать такая погода.

В народном календаре дату называют днем Федора Житника. Он считается благоприятным для того, чтобы сеять зерновые культуры. Согласно поверьям, если 29 мая зацветет рябина или черемуха, то это означает конец холодов. Если в день Федора Житника идет дождь, то в августе и сентябре дачники и садоводы соберут плохой урожай. Даже если дождь ненадолго заканчивается, а бабочки не вылетают из своих укрытий, то скоро осадки продолжатся.

