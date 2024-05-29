Западный ветер к засухе, кошки чихают к дождю: какие приметы в июне предскажут урожай и холодную зиму — список поверий

Многие приметы связаны с дождями и другими осадками Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Июнь уже совсем близко. И многим хочется знать, какой будет погода в этот месяц и все лето, но предсказать это заранее вряд ли получится. Конечно, самый надежный способ — следить за прогнозами синоптиков. А те, кто хочет попробовать выяснить, чего ждать до конца сезона, осенью и зимой, могут понаблюдать за природой и сопоставить свои выводы с народными приметами. Список на июнь мы собрали в этом материале.

1 июня

Считается, если в этот день низкая температура и идет мелкий моросящий дождь, то до конца месяца будет холодно и сухо. Туман предвещает богатый урожай грибов этим летом. Если он сгустился накануне вечером, но исчез до восхода, то день будет дождливым.



2 июня

Как и в случае с 1 июня, если в этот день идет дождь, то до конца месяца стоит ждать сухой погоды. При этом, если утром 2 июня вы заметите кротов, которые выбираются из норы, то днем будет ливень. Высокие облака предвещают хорошую погоду в ближайшие дни.



3 июня

Ветреная и дождливая погода — предвестник холодной осени. При этом тепло предупреждает о том, что в ближайшие дни погода резко изменится в худшую сторону. День считают благоприятным для работы в саду.



4 июня

Если утром сгустился туман, а на траве много росы, то осенью стоит ждать богатый урожай.



5 июня

Очень влажный воздух на восходе — к сильным порывам ветра в ближайшие дни.



6 июня

Согласно поверьям, если 6 июня идет сильный дождь, то скоро появится большой урожай грибов, а вот зима будет очень снежной. Если к этой дате зацвел шиповник, то заморозки в этом сезоне уже не вернутся.



7 июня

В этот день можно порадоваться, если пойдет дождь, потому что он предвещает теплое лето. Пышные облака считаются предвестником хорошей погоды до конца месяца.



8 июня

Если летает много комаров, мух и мошек, то скоро может начаться ливень. По поверьям, в этот день рыбаков ждет хороший улов карпа.



9 июня

Помутнела вода в озере или реке — скоро может начаться гроза. Плохая погода в этот день предвещает холодную и дождливую осень. Облачный день и ясный вечер — к сухой погоде на неделю.



10 июня

Слабый ветер или штиль — к богатому урожаю. Если в этот день прошел дождь, а после него на небе долго держалась радуга, то в ближайшие дни стоит ждать ненастной погоды.



11 июня

Считается, если 11 июня утром прошел дождь, а потом на небе вышло яркое солнце, то погода может ухудшиться на несколько дней. Если в течение дня сохраняется сильный ветер, то после этого несколько дней будут лить дожди, но с небольшими перерывами.

12 июня

Если к 12 июня обильно цветет шиповник, то зима будет очень холодной. Чистый, золотой или бледно-розовый закат предвещает хорошую погоду. Если утром на траве нет росы, то скоро может начаться дождь.



13 июня

Одна из примет этого дня тоже предвещает суровую зиму, а именно — резкое ухудшение погоды, дождь и сильный ветер. Зато если погода хорошая, то можно порадоваться и ждать богатого урожая осенью и в конце августа.



14 июня

Ветер предупреждает о пасмурной и дождливой погоде в ближайшие дни. Еще считается, если бобры работают всю ночь 14 июня, то днем возможен затяжной дождь. Стоит ли ради прогноза искать места обитания этих животных, которые могут оказаться опасными, решайте сами.



15 июня

Облачность — к непогоде. Резкое усиление ветра — к скорому ливню.



16 июня

Ветер с северо-запада в этот день предвещает обильные дожди до конца лета. Крики совы — резкое ухудшение погоды.



17 июня

Дождь предупреждает, что осадки продлятся еще несколько суток. Если летает много комаров, то в ближайшие дни будет тепло и солнечно.



18 июня

Если весь день было пасмурно и дождливо, а к вечеру тучи рассеялись, выглянуло солнце, то скоро вновь начнется затяжной дождь. Если ночью долго кричит сова, то день будет дождливым.



19 июня

В случае, если в этот день неожиданно резко похолодало, то не стоит расстраиваться. Согласно приметам, скоро придет устойчивое тепло. Западный ветер — к сухой погоде до конца лета.



20 июня

Утром стоит присмотреться к траве: если росы нет, то скоро стоит ждать дождя. Резкое похолодание и ливень предвещают плохой урожай осенью.



21 июня

Снова стоит присмотреться к газонам. Если утром на траве много росы, то до конца лета осадков будет мало.



22 июня

В этот день обратите внимание на птиц: если заметите, что они низко летают и много кричат, то скоро может начаться дождь. В народе считается, что лето начинается именно в этот день.



23 июня

Еще один удачный день для бёрдвотчеров и фермеров. Если куры, утки и индюки начинают усиленно чистить перья, то скоро может начаться дождь. Большое количество и белых, и темных облаков на небе предвещает град.



24 июня

Густой туман — к большому урожаю грибов в ближайшие недели. Теплая ночь — к хорошему урожаю яблок, груш и винограда.



25 июня

Считается, что ветер с запада предупреждает о граде. Густой туман утром — к теплу до конца лета.



26 июня

Если пчелы утром очень активны, то день будет солнечным.



27 июня

Согласно народным приметам, если утром идет дождь, то осадки продлятся еще неделю. Если кошки в этот день начинают чихать, то скоро начнется ливень.



28 июня

Большое количество белых пушистых облаков на небе предвещает затяжной дождь. Много росы утром — предвестник богатого урожая.



29 июня

Считается, если днем моросит мелкий дождь, то осадки затянутся надолго. Если капли крупные, то дождь закончится быстро.



30 июня

Вечерняя радуга предвещает теплую погоду в ближайшие дни. Зарницы в небе — к хорошему урожаю.



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