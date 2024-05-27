Порывы до 20 м/с: новосибирцев предупредили о сильном ветре и дождях

На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сказано, что в ночь на вторник, 28 мая, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, его скорость в порывах будет достигать 20 метров в секунду. Ночные температуры будут колебаться от +1 до +6 градусов, возможны заморозки до -3 градусов. Днем столбик термометра покажет от +8 до +13 градусов. Днем в отдельных районах пройдут небольшие дожди.

