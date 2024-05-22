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Весна Порывы до 20м/с: новосибирцев предупредили о сильном ветре и граде

Порывы до 20м/с: новосибирцев предупредили о сильном ветре и граде

Жителям региона пришли сообщения о непогоде

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Пока штормовой ветер прогнозируется на один день, но все может измениться

Жителей Новосибирской области предупредили об изменении погоды и усилении ветра до штормового. В регионе завтра, 23 мая, прогнозируются дожди с градом.

— Ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, град, порывы ветра до 20 м/с в НСО 23 мая. Будьте внимательны и осторожны, — говорится в СМС-сообщении от регионального управления МЧС.

На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сказано, что в ночные часы 23 мая температура составит +7…+12 градусов, местами возможно похолодание до +1 градуса. Днем температура составит от +18 до +23 градусов. Ветер юго-западный, его скорость будет достигать 5–10 метров в секунду, при грозах возможен шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

Ранее мы разобрались, какой будет погода в Новосибирской области на ближайшие три дня. В субботу дождь зарядит на весь день.

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