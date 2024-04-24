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Весна В Новосибирской области похолодало почти до -10 градусов — смотрим, где холоднее всего

В Новосибирской области похолодало почти до -10 градусов — смотрим, где холоднее всего

Температура в ближайшем Коченево опустилась до -7,3 градусов

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В Новосибирске температура опустилась до -7 градусов

Утром 24 апреля синоптики зафиксировали похолодание в Новосибирской области, в отдельных районах температура опустилась больше, чем до -9 градусов. Публикуем карту самых холодных мест региона.

По данным «Западно — Сибирского УГМС», сильнее всего температура опустилась в северо-западной части Новосибирской области, например, в Кыштовке похолодало до -9,9 градусов. При этом мороз пришел и в соседнее от Новосибирска Коченево, там температура составила -7,3 градуса. Холод почувствовали и жители Венгерово, Барабинска, Каргата, села Убинское, температура в районах опустилась ниже -7 градусов.

Холоднее всего на северо-западе Новосибирской области

В Новосибирске в ближайшие дни ожидается прохладная погода, но без осадков. По ночам температура может опускаться до -6 градусов. Например, утром 24 апреля, температура опустилась до -7 градусов.

Вчера город накрыло сильным снегопадом с ветром, правда, непогода быстро закончилась. А в Томске улицы засыпало снегом, осадков выпало столько, что казалось, пришла зима.

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