Опять метель: апрельским утром Новосибирск накрыло снегопадом — видео

— Я живу в доме по адресу Титова, 1 на площади Маркса. У нас окна выходят на 2 стороны дома. С одной стороны выхожу на балкон примерно в 6:20 — там метель, ветер, снегопад. С другой стороны еще хуже было, ужас, что творилось, но я не успела снять. Потом, когда я уже вышла на улицу, все растаяло, — рассказала Елена НГС.

