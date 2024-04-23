Опять метель: апрельским утром Новосибирск накрыло снегопадом — видео

В Новосибирске утро 23 апреля началось с сильного снегопада и ветра. Метель заметили в районе площади Маркса в районе ТРЦ «Грани». Видео из окна своей квартиры сняла читательница НГС Елена.
— Я живу в доме по адресу Титова, 1 на площади Маркса. У нас окна выходят на 2 стороны дома. С одной стороны выхожу на балкон примерно в 6:20 — там метель, ветер, снегопад. С другой стороны еще хуже было, ужас, что творилось, но я не успела снять. Потом, когда я уже вышла на улицу, все растаяло, — рассказала Елена НГС.
Еще одна сибирячка Анна вышла на работу примерно в 6:45. По ее словам, как такового снега не было, но сверху сыпал будто иней. Также новосибирцы сообщают, что в отдаленных районах города снег какое-то время даже лежал на поверхности.
Температура воздуха утром 23 апреля в Новосибирске в районе -1 градуса. На улице солнечно, морозно и ветрено.
Ранее НГС писал о том, что на деревьях в Новосибирске появились первые почки. Их за метили в центре города.
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