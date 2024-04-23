Улицы Томска засыпало снегом в конце апреля — смотрим фото и видео

Улицы Томска засыпало снегом утром 23 апреля. Фото и видео прислали в редакцию НГС читатели. Смотрим на неожиданно зимние пейзажи.
В Томске снега выплао столько, будто сейчас середина зимы.
На фотографиях видны припорошенные снегом дворовые постройки, трава, деревья.
По словам местных жителей, из-за снегопада в Томске начались 10-балльные пробки на дорогах. В городе гололедица.
Сейчас температура воздуха в Томске составляет -6 градусов. Местные жители достали зимние вещи, которые планировали благополучно отложить в дальний ящик до следующей зимы.
Ранее НГС писал, что на улицах Новосибирска заметили почки на деревьях. Они стали появляться в центре города.
В Новосибирске в ближайшие дни тоже ожидается прохладная погода, но без осадков. По ночам температура может опускаться до -6 градусов. Синоптики составили прогноз.