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Весна Улицы Томска засыпало снегом в конце апреля — смотрим фото и видео

Улицы Томска засыпало снегом в конце апреля — смотрим фото и видео

Кажется, что в город пришла настоящая зима

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Так выглядит одна из пригородных дорог Томска

Улицы Томска засыпало снегом утром 23 апреля. Фото и видео прислали в редакцию НГС читатели. Смотрим на неожиданно зимние пейзажи.

Снегом припорошило двор одного из жилых домов в Томске

В Томске снега выплао столько, будто сейчас середина зимы.

На дорогах Томска довольно скользко

На фотографиях видны припорошенные снегом дворовые постройки, трава, деревья.

Снег покрыл траву

По словам местных жителей, из-за снегопада в Томске начались 10-балльные пробки на дорогах. В городе гололедица.

На дорогах из-за внезапного снегопада образовались пробки

Сейчас температура воздуха в Томске составляет -6 градусов. Местные жители достали зимние вещи, которые планировали благополучно отложить в дальний ящик до следующей зимы.

А так выглядят дворы жилых многоквартирных домов в Томске

Ранее НГС писал, что на улицах Новосибирска заметили почки на деревьях. Они стали появляться в центре города.

В Новосибирске в ближайшие дни тоже ожидается прохладная погода, но без осадков. По ночам температура может опускаться до -6 градусов. Синоптики составили прогноз.

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