Поставили помпу: почему залило могилы на Южном кладбище — ритуальщикам пришлось засыпать водоотвод

На Южном кладбище в Новосибирске установили помпу для откачивания талых вод. На выходных часть могил подтопило.
— Ежегодно скорость ухода талых вод зависит от глубины промерзания грунта. Прошедшей зимой грунт промерз глубже, чем, например, в 2021 году, и вода уйдет естественным путем только после оттаивания промерзших слоев земли, — объяснили в МКУ «Ритуальные услуги» в ответ на запрос редакции НГС.
В компании объяснили, что в прошлые годы могилы топило из-за гаражных кооперативов, которые сделали себе искусственный водоотвод. На территорию текли не только талые воды, но и другие жидкости.
— В 2023 году для защиты участков были отсыпаны земляные брустверы высотой 1,5–2 метра со стороны въезда от гаражных кооперативов, а также вдоль забора перед 11-м и 1-м кварталами. Полностью засыпан искусственный водоотвод. Всего было завезено 600 КАМАЗов с грунтом. Частично демонтированы незаконные гаражи, — говорится в ответе на запрос НГС.
Соорудили на территории кладбища и закрытую дренажную систему. Сейчас вода в основном скопилась на участке, который прилегает к кладбищу.
— Подтопления кварталов кладбища носят несущественный характер. Однако работники принимают меры по удалению воды. В районе подтопления установлена помпа для откачивания талой воды, — добавили в «Ритуальных услугах».
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