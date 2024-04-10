Поставили помпу: почему залило могилы на Южном кладбище — ритуальщикам пришлось засыпать водоотвод

Так выглядело кладбище на прошедших выходных Источник: АСТ-54 Black / Telegram











На Южном кладбище в Новосибирске установили помпу для откачивания талых вод. На выходных часть могил подтопило.

— Ежегодно скорость ухода талых вод зависит от глубины промерзания грунта. Прошедшей зимой грунт промерз глубже, чем, например, в 2021 году, и вода уйдет естественным путем только после оттаивания промерзших слоев земли, — объяснили в МКУ «Ритуальные услуги» в ответ на запрос редакции НГС.

В компании объяснили, что в прошлые годы могилы топило из-за гаражных кооперативов, которые сделали себе искусственный водоотвод. На территорию текли не только талые воды, но и другие жидкости.

— В 2023 году для защиты участков были отсыпаны земляные брустверы высотой 1,5–2 метра со стороны въезда от гаражных кооперативов, а также вдоль забора перед 11-м и 1-м кварталами. Полностью засыпан искусственный водоотвод. Всего было завезено 600 КАМАЗов с грунтом. Частично демонтированы незаконные гаражи, — говорится в ответе на запрос НГС.

Соорудили на территории кладбища и закрытую дренажную систему. Сейчас вода в основном скопилась на участке, который прилегает к кладбищу.